Οι όροι της Ευρώπης για ειρήνευση στην Ουκρανία: Δεσμεύσεις ασφαλείας υπό ευρωπαϊκή «ομπρέλα»

Το μήνυμα για την ανάγκη θέσπισης ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία έστειλαν τη Δευτέρα οι ηγέτες της Ευρώπης, μετά τις συζητήσεις που έλαβαν χώρα στο Βερολίνο της Γερμανίας σχετικά με ενδεχόμενη συμφωνία του Κιέβου με τη Ρωσία, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που μαίνεται μεταξύ των δύο χωρών από τον Φεβρουάριο του 2022.

Όπως τονίζεται στη κοινή δήλωση των Ευρωπαίων ηγετών, μεταξύ των οποίων ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Σταρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, τονίζεται πως για πρώτη φορά είναι ενόψει μια κατάπαυση του πυρός, από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος.

Ο καγκελάριος Μερτς σημείωσε με ανάρτηση του στο X «για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, η πιθανότητα κατάπαυσης του πυρός είναι εφικτή. Θέλουμε να περπατήσουμε μαζί τον δρόμο προς την ειρήνη, με τους Ουκρανούς, τους Ευρωπαίους γείτονές μας και τις ΗΠΑ».

Σύμφωνα με το Reuters, σε δήλωσε που ακολούθησε τις συζητήσεις τονίστηκε πως μεταξύ των εγγυήσεων ασφάλειας που συμφωνήθηκαν τη Δευτέρα ήταν μια ευρωπαϊκή δύναμη που θα αποτελείται από εθελοντικές συνεισφορές χωρών και θα βοηθά «στη διασφάλιση της ασφάλειας του ουκρανικού εναέριου χώρου και στη διατήρηση της ασφάλειας των θαλασσών, μεταξύ άλλων μέσω επιχειρήσεων εντός της Ουκρανίας».

Υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων που έκανε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, ο πρώτος υποστήριξε πως «η κατάπαυση του πυρός πρέπει να εγγυάται την κυριαρχία της Ουκρανίας, ενώ η Ευρώπη και οι ΗΠΑ πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις ασφαλείας για αυτήν την κατάπαυση του πυρός. Αυτό που έχουν θέσει στο τραπέζι οι ΗΠΑ εδώ στο Βερολίνο όσον αφορά τις νομικές και υλικές εγγυήσεις είναι πραγματικά αξιοσημείωτο», ανέφερε και τόνισε ότι «εργαζόμαστε μαζί για την κατάπαυση του πυρός — Ουκρανοί, Ευρωπαίοι και Αμερικανοί».

Η κατάπαυση του πυρός δεν θα πρέπει να θέσει σε κίνδυνο την ενότητα και τη δύναμη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και «θα πρέπει να διατηρήσει την ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας και να επιτρέψει και να προωθήσει την ανοικοδόμησή της», υπογράμμισε ο Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος πάντως εξέφρασε την πεποίθηση ότι «έχουμε τώρα μια ευκαιρία για μια πραγματική ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία», λέγοντας χαρακτηριστικά, «αυτός ο σπόρος είναι ακόμα μικρός, αλλά η ευκαιρία είναι πραγματική».

Ο κ. Μερτς δήλωσε επίσης ότι ελπίζει ακόμη απόψε «να σημειώσουμε περαιτέρω πρόοδο και να ενισχύσουμε τη συμμαχία μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ευρώπης», ενώ, αναφερόμενος στη Ρωσία, σημείωσε ότι «θέλουμε να την πείσουμε να σταματήσει τις τακτικές κωλυσιεργίας και να προχωρήσει προς μια κατάπαυση του πυρός». Οι Ευρωπαίοι «θα διατηρήσουμε και θα αυξήσουμε την πίεση προς αυτήν την κατεύθυνση», υπογράμμισε.

Ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε ακόμα ότι υπάρχει ελπίδα για πραγματική ειρήνη στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι όλοι αντιλαμβάνονται τόσο το κόστος του πολέμου όσο και τις απαιτήσεις της ειρήνης. Ειδική αναφορά έκανε στον ρόλο των απεσταλμένων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ εξέφρασε την προσδοκία για περαιτέρω πρόοδο κατά το επικείμενο δείπνο με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Τα δέκα σημεία

Σε ολοκληρωμένη συνεργασία στον τομέα των οπλικών συστημάτων συμφώνησαν η Γερμανία και η Ουκρανία, ανεξαρτήτως μάλιστα του αποτελέσματος των συνομιλιών που βρίσκονται σε εξέλιξη για πιθανή κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με την BILD, η οποία επικαλείται γερμανικές κυβερνητικές πηγές, οι δύο χώρες κατέληξαν σε σχέδιο 10 σημείων: