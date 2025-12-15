Μερτς και Ζελένσκι: Πρόοδος στις συνομιλίες για την Ουκρανία - «Οδυνηρό» το εδαφικό ζήτημα, πιέσεις για το Ντονμπάς

Σημαντική πρόοδος διαφαίνεται στις συνομιλίες για την Ουκρανία στο Βερολίνο, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις τόσο του Γερμανού Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς όσο και του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι οποίοι παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Δευτέρας μετά την ολοκλήρωση των διήμερων διαπραγματεύσεων μεταξύ των Αμερικανών και των Ουκρανών εκπροσώπων στο Βερολίνο.

Για την «ίσως μεγαλύτερη διπλωματική δυναμική» από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία έκανε λόγο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, και ευχαρίστησε για αυτό τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώ έδωσε πέντε βασικά σημεία - προϋποθέσεις ενδεχόμενης συμφωνίας.

«Η κατάπαυση του πυρός πρέπει να εγγυάται την κυριαρχία της Ουκρανίας, ενώ η Ευρώπη και οι ΗΠΑ πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις ασφαλείας για αυτήν την κατάπαυση του πυρός», δήλωσε πριν από λίγο ο καγκελάριος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε από κοινού με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Αυτό που έχουν θέσει στο τραπέζι οι ΗΠΑ εδώ στο Βερολίνο όσον αφορά τις νομικές και υλικές εγγυήσεις είναι πραγματικά αξιοσημείωτο», ανέφερε και τόνισε ότι «εργαζόμαστε μαζί για την κατάπαυση του πυρός — Ουκρανοί, Ευρωπαίοι και Αμερικανοί».

Η κατάπαυση του πυρός δεν θα πρέπει να θέσει σε κίνδυνο την ενότητα και τη δύναμη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και «θα πρέπει να διατηρήσει την ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας και να επιτρέψει και να προωθήσει την ανοικοδόμησή της», υπογράμμισε ο Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος πάντως εξέφρασε την πεποίθηση ότι «έχουμε τώρα μια ευκαιρία για μια πραγματική ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία», λέγοντας χαρακτηριστικά, «αυτός ο σπόρος είναι ακόμα μικρός, αλλά η ευκαιρία είναι πραγματική».

Ο κ. Μερτς δήλωσε επίσης ότι ελπίζει ακόμη απόψε «να σημειώσουμε περαιτέρω πρόοδο και να ενισχύσουμε τη συμμαχία μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ευρώπης», ενώ, αναφερόμενος στη Ρωσία, σημείωσε ότι «θέλουμε να την πείσουμε να σταματήσει τις τακτικές κωλυσιεργίας και να προχωρήσει προς μια κατάπαυση του πυρός». Οι Ευρωπαίοι «θα διατηρήσουμε και θα αυξήσουμε την πίεση προς αυτήν την κατεύθυνση», υπογράμμισε.

Ο Γερμανός Καγκελάριος δήλωσε ακόμα ότι υπάρχει ελπίδα για πραγματική ειρήνη στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι όλοι αντιλαμβάνονται τόσο το κόστος του πολέμου όσο και τις απαιτήσεις της ειρήνης. Ειδική αναφορά έκανε στον ρόλο των απεσταλμένων του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ εξέφρασε την προσδοκία για περαιτέρω πρόοδο κατά το επικείμενο δείπνο με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι τόνισε ότι πραγματοποιήθηκαν πολλοί γύροι συνομιλιών και ότι θα συνεχιστούν περαιτέρω, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία είναι συνεχής και απαιτεί χρόνο. Οι συνομιλίες χαρακτηρίστηκαν «σκληρές αλλά σημαντικές», με τον Ουκρανό πρόεδρο να σημειώνει ότι οι διεθνείς εταίροι ακούνε τις ανάγκες της Ουκρανίας και είναι πρόθυμοι να στηρίξουν τη χώρα.

Πρόσθεσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια δίκαιη συνεργασία που θα οδηγήσει σε μια ισχυρή ειρηνευτική συμφωνία και ότι οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συνεχίσουν να συνομιλούν με τους Αμερικανούς ομολόγους τους.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας αναδείχθηκαν ως κρίσιμης σημασίας προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία, με τον Ζελένσκι να υπογραμμίζει ότι η Ουκρανία χρειάζεται σαφήνεια στα ζητήματα ασφαλείας προτού εξετάσει οποιαδήποτε εδαφική απαίτηση.

Σχετικά με το εδαφικό, επανέλαβε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για «ισχυρές ειρηνευτικές συνομιλίες», αν και παραδέχθηκε ότι τα ζητήματα είναι «οδυνηρά» λόγω της πολυπλοκότητας της επίλυσής τους. Σημείωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν θέτουν όρους για τα εδάφη, αλλά μεταφέρουν τις ρωσικές απαιτήσεις, γεγονός που καθιστά τα θέματα ακόμα πιο σύνθετα.

Πάντως, ανέφερε ότι το Κίεβο χρειάζεται μια σαφή κατανόηση των εγγυήσεων ασφαλείας από τους συμμάχους του, πριν λάβει οποιεσδήποτε αποφάσεις σχετικά με την πρώτη γραμμή στις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Έχουμε σημειώσει πρόοδο σε αυτόν τον τομέα», δήλωσε. «Έχω δει τις λεπτομέρειες» και «φαίνονται αρκετά καλές, παρόλο που είναι μόνο ένα πρώτο προσχέδιο», συνέχισε ο Ζελένσκι. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οποιεσδήποτε εγγυήσεις ασφαλείας θα πρέπει να περιλαμβάνουν την παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός.

Σχετικά με άλλα ζητήματα του Ουκρανικού, ο Μερτς, απαντώντας σε ερωτήσεις για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, υπογράμμισε ότι αυτή αποτελεί την πιο ρεαλιστική επιλογή για έγκριση από την ΕΕ, καθώς άλλες λύσεις, όπως η χορήγηση νέων δανείων, απαιτούν ομοφωνία και ενδέχεται να μπλοκαριστούν από χώρες όπως η Σλοβακία ή η Ουγγαρία.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η αξιοπιστία της ΕΕ τίθεται υπό αμφισβήτηση αν τα κράτη μέλη δεν καταλήξουν σε συμφωνία για την πορεία που θα χαραχθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτής της εβδομάδας.

Μίνι ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής για το ουκρανικό σήμερα το βράδυ στο Βερολίνο

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι στο Βερολίνο μεταβαίνει ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ θα λάβει μέρος σε μια συνάντηση εργασίας σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επιβεβαιώσει εκ νέου την αποφασιστικότητα της Γαλλίας να συνεχίσει τη δέσμευσή της για ειρήνη και ασφάλεια στην Ουκρανία και την Ευρώπη», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όπως και οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της Πολωνίας και της Σουηδίας αναμένονται επίσης στο Βερολίνο.

Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, προσκλήθηκαν επίσης στο δείπνο εργασίας, χωρίς, ωστόσο, να έχει γίνει γνωστό εάν θα παρευρεθούν.

Bild: Σχέδιο 10 σημείων για γερμανο-ουκρανική συνεργασία στον τομέα των οπλικών συστημάτων

Σε ολοκληρωμένη συνεργασία στον τομέα των οπλικών συστημάτων συμφώνησαν η Γερμανία και η Ουκρανία, ανεξαρτήτως μάλιστα του αποτελέσματος των συνομιλιών που βρίσκονται σε εξέλιξη για πιθανή κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με την BILD, η οποία επικαλείται γερμανικές κυβερνητικές πηγές, οι δύο χώρες κατέληξαν σε σχέδιο 10 σημείων:

- Τακτικές διαβουλεύσεις υψηλού επιπέδου για την αμυντική πολιτική, μέσω των υπουργείων Άμυνας των δύο χωρών

- Δημιουργία γραφείου σύνδεσης για την ουκρανική αμυντική βιομηχανία στο Βερολίνο (Ukraine Freedom House) για τη βελτίωση της δικτύωσης με γερμανικές εταιρίες και ταυτόχρονα ενίσχυση των σημείων επαφής για τη γερμανική βιομηχανία ασφάλειας και άμυνας στην Ουκρανία - μέσω και της γερμανικής πρεσβείας στο Κίεβο

- Περισσότερο προσωπικό και περισσότερες αρμοδιότητες για το γραφείο του Γερμανού στρατιωτικού ακολούθου στην πρεσβεία στο Κίεβο, συνεχής ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις ανάγκες για όπλα

- Νέα εμβληματικά έργα για την από κοινού έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή όπλων. Αυτά τα έργα στοχεύουν στην αξιοποίηση του ηγετικού ρόλου της ουκρανικής βιομηχανίας στα drones και τις σχετικές τεχνολογίες

- Συνεχής μεταφορά τεχνολογίας μέσω ακόμη περισσότερων κοινών αμυντικών επιχειρήσεων με αμφίδρομη ανταλλαγή. Αυτό σημαίνει επίσης ότι θα γίνεται στην Γερμανία παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού που αναπτύχθηκε στην Ουκρανία

- Οικοδόμηση μιας μεγάλης συμμαχίας προμήθειας όπλων με Ευρωπαίους εταίρους προς όφελος της Ουκρανίας - εν μέρει συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού που κατασκευάζεται στην Ουκρανία

- Ενσωμάτωση της ουκρανικής βιομηχανίας στην πανευρωπαϊκή αγορά άμυνας

- Πιθανή χρήση ομοσπονδιακών εγγυήσεων για επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία στην Ουκρανία

- Συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα γεγονότα στο μέτωπο. Τα σχέδια περιλαμβάνουν τη μετάδοση και χρήση καταγεγραμμένων, ψηφιακών δεδομένων πεδίου μάχης από την Ουκρανία, καθώς και την ανταλλαγή πρακτικής εμπειρίας σχετικά με την ανάπτυξη γερμανικών αμυντικών τεχνολογιών στην Ουκρανία

- Δημιουργία ειδικής δικλείδας ασφαλείας κατά της διαφθοράς για τις συμφωνίες όπλων με την Ουκρανία.