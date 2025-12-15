Κρίσιμες συνομιλίες για το Ουκρανικό

Το 90% των διαφορών που έχει η Ουκρανία με τη Ρωσία για τη λήξη του πολέμου με τη Ρωσία έχει συμφωνηθεί για να λυθεί, δήλωσε τη Δευτέρα διπλωματική πηγή στο Reuters, καθώς συνεχίζονται οι διπλωματικές προσεγγίσεις στο παρασκήνιο για λήξη της ένοπλης σύγκρουσης στην ανατολική Ευρώπη που μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters μετά από επαφές με Ουκρανούς αξιωματούχους, το Κίεβο θα λάβει εγγυήσεις ασφάλειας παρόμοιες με αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ.

Άλλος αξιωματούχος είπε ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή στην ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θέλει να εμποδίσει τη Ρωσία να προχωρήσει περαιτέρω προς τα δυτικά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είπε μετά από διευρυμένη διάσκεψη στο Βερολίνο πως το ζήτημα της επικράτειας παραμένει επώδυνο στις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, αλλά ότι πιστεύει ότι οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν την Ουκρανία να βρει έναν συμβιβασμό.

Πρόσθεσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για δίκαιες διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν σε μια ισχυρή ειρηνευτική συμφωνία και ότι οι διαπραγματευτές του Κιέβου θα συνεχίσουν τις συνομιλίες με τους ομολόγους τους από τις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα τη Δευτέρα ο Ζελένσκι, είχε συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Αμερικανοί διαπραγματευτές για την ειρήνη επέμειναν στις συνομιλίες ότι η ουκρανική πλευρά θα πρέπει να συμφωνήσει στην απόσυρση των στρατευμάτων της από την περιοχή του Ντονέτσκ, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα των εδαφών αποτελεί κεντρικό θέμα για τη Ρωσία, σύμφωνα με αξιωματούχο που έχει γνώση των διαβουλεύσεων.

Η πηγή, με άμεση γνώση των συνομιλιών, ανέφερε ότι το εδαφικό ζήτημα παρέμενε άλυτο και τη Δευτέρα, ενώ η ουκρανική αντιπροσωπεία απάντησε την Κυριακή ότι απαιτείται περαιτέρω συζήτηση.

Άλλος Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις ασφαλείας παρόμοιες με αυτές που προβλέπονται από το Άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, με βάση την ειρηνευτική συμφωνία που συζητείται στο Βερολίνο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τις διήμερες συνομιλίες με την ουκρανική πλευρά, προειδοποίησαν ότι αυτές οι εγγυήσεις δεν θα είναι για πάντα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. «Πιστεύουμε ότι οι Ρώσοι θα δεχτούν τις εγγυήσεις στην τελική συμφωνία», είπαν.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το απόγευμα της Δευτέρας ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των Αμερικανών και Ουκρανών διαπραγματευτών δεν ήταν εύκολες αλλά ήταν παραγωγικές. Πρόσθεσε ότι η Ρωσία χρησιμοποιούσε τις επιθέσεις της στην Ουκρανία ως μοχλό πίεσης σε αυτές τις συνομιλίες.

Νωρίτερα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters, μετά το πέρας των διήμερων συνομιλιών μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων στο Βερολίνο, Ουκρανοί διαπραγματευτές ξεκαθάρισαν στην αμερικανική πλευρά ότι απαιτούνται περαιτέρω συζητήσεις.

Τα 10 σημεία, σύμφωνα με την Bild

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, ΗΠΑ και Ουκρανία κατέληξαν σε σχέδιο 10 σημείων:

Τακτικές διαβουλεύσεις υψηλού επιπέδου για την αμυντική πολιτική, μέσω των υπουργείων Άμυνας των δύο χωρών

Δημιουργία γραφείου σύνδεσης για την ουκρανική αμυντική βιομηχανία στο Βερολίνο (Ukraine Freedom House) για τη βελτίωση της δικτύωσης με γερμανικές εταιρίες και ταυτόχρονα ενίσχυση των σημείων επαφής για τη γερμανική βιομηχανία ασφάλειας και άμυνας στην Ουκρανία - μέσω και της γερμανικής πρεσβείας στο Κίεβο

Περισσότερο προσωπικό και περισσότερες αρμοδιότητες για το γραφείο του Γερμανού στρατιωτικού ακολούθου στην πρεσβεία στο Κίεβο, συνεχής ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις ανάγκες για όπλα

Νέα εμβληματικά έργα για την από κοινού έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή όπλων. Αυτά τα έργα στοχεύουν στην αξιοποίηση του ηγετικού ρόλου της ουκρανικής βιομηχανίας στα drones και τις σχετικές τεχνολογίες

Συνεχής μεταφορά τεχνολογίας μέσω ακόμη περισσότερων κοινών αμυντικών επιχειρήσεων με αμφίδρομη ανταλλαγή. Αυτό σημαίνει επίσης ότι θα γίνεται στην Γερμανία παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού που αναπτύχθηκε στην Ουκρανία

Οικοδόμηση μιας μεγάλης συμμαχίας προμήθειας όπλων με Ευρωπαίους εταίρους προς όφελος της Ουκρανίας - εν μέρει συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού που κατασκευάζεται στην Ουκρανία

Ενσωμάτωση της ουκρανικής βιομηχανίας στην πανευρωπαϊκή αγορά άμυνας

Πιθανή χρήση ομοσπονδιακών εγγυήσεων για επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία στην Ουκρανία

Συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα γεγονότα στο μέτωπο. Τα σχέδια περιλαμβάνουν τη μετάδοση και χρήση καταγεγραμμένων, ψηφιακών δεδομένων πεδίου μάχης από την Ουκρανία, καθώς και την ανταλλαγή πρακτικής εμπειρίας σχετικά με την ανάπτυξη γερμανικών αμυντικών τεχνολογιών στην Ουκρανία

Δημιουργία ειδικής δικλείδας ασφαλείας κατά της διαφθοράς για τις συμφωνίες όπλων με την Ουκρανία.

Μίνι ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής για το ουκρανικό σήμερα το βράδυ στο Βερολίνο

Τις επόμενες ώρες πρόκειται να ακολουθήσουν συναντήσεις του Ζελένσκι με Γερμανούς αξιωματούχους και Ευρωπαίους ηγέτες, ενώ δεν είναι ακόμη βέβαιο εάν οι δύο Αμερικανοί διαπραγματευτές, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ, θα συμμετάσχουν στη συνάντηση. Διευκρίνισε πάντως ότι έχουν προσκληθεί.

Στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν οι ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της Πολωνίας και της Σουηδίας, καθώς και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Η συζήτηση, ανέφερε ο κ. Κορνέλιους, θα επικεντρωθεί «στο ζήτημα του εδάφους και της ασφάλειας». Ειδικά το ζήτημα της ασφάλειας, πρόσθεσε, «θα καθορίσει τελικά εάν αυτός ο πόλεμος θα σταματήσει πραγματικά και εάν θα αναζωπυρωθεί ή εάν μια αναζωπύρωση μπορεί να αποτραπεί και να προληφθεί».

Στην ουσία των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο n-tv, υψηλόβαθμος αξιωματούχος δήλωσε ότι, αντιθέτως με όσα κυκλοφόρησαν σε ΜΜΕ, η Ουκρανία δεν έχει δηλώσει ότι παραιτείται από την πρόθεσή της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ενώ οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει λεπτομέρειες για τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά το Κίεβο.