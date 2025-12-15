Μίνι ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής για το ουκρανικό σήμερα το βράδυ στο Βερολίνο

Στο Βερολίνο μεταβαίνει σήμερα το απόγευμα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ θα λάβει μέρος σε μια συνάντηση εργασίας σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επιβεβαιώσει εκ νέου την αποφασιστικότητα της Γαλλίας να συνεχίσει τη δέσμευσή της για ειρήνη και ασφάλεια στην Ουκρανία και την Ευρώπη», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Το ταξίδι αυτό πραγματοποιείται ενώ ολοκληρώθηκαν στη γερμανική πρωτεύουσα οι συνομιλίες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και της αμερικανικής αντιπροσωπείας, επικεφαλής της οποίας είναι ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όπως και οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της Πολωνίας και της Σουηδίας αναμένονται επίσης στο Βερολίνο.

Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι τη Δευτέρα πραγματοποιούσαν δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Βερολίνο, προσκλήθηκαν επίσης στο δείπνο εργασίας, χωρίς, ωστόσο, να έχει γίνει γνωστό εάν θα παρευρεθούν.