Κάλας: Ερωτήματα για τις αμερικανικές εγγυήσεις στην Ουκρανία - Νέες κυρώσεις στο «σκιώδη ρωσικό στόλο»

Στις αποφάσεις που έλαβε το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ σχετικά με την Ουκρανία, αναφέρθηκε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, τονίζοντας ότι οι προτεραιότητες είναι «περισσότερη πίεση στη Μόσχα και μεγαλύτερη υποστήριξη προς το Κίεβο».

Όπως είπε, οι υπουργοί Εξωτερικών αποφάσισαν την επιβολή κυρώσεων σε ναυτιλιακές εταιρείες που συνδέονται με τον σκιώδη ρωσικό στόλο, καθώς και σε άτομα που βρίσκονται στη Λευκορωσία και συνδέονται με υβριδικές απειλές κατά των χωρών της ΕΕ.

«Σήμερα επιβάλαμε κυρώσεις σε αρκετά άτομα που συνδέονται με τις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Lukoil και Rosneft, καθώς και σε ναυτιλιακές εταιρείες. Επίσης, προσθέσαμε 40 πλοία στη λίστα των κυρώσεων, ενώ θα επιβάλλουμε κυρώσεις σε πλοία του "σκιώδους στόλου" σε μηνιαία βάση» τόνισε, προσθέτοντας πως «καθώς οι υβριδικές επιθέσεις από τη Λευκορωσία αυξάνονται, επεκτείναμε το καθεστώς κυρώσεων για να στοχεύσουμε εκείνους που είναι υπεύθυνοι. Το μήνυμα είναι σαφές. Αυτοί που απειλούν την ασφάλειά μας θα αντιμετωπίσουν συνέπειες», τόνισε.

Αναφορικά με την ετοιμότητα της Ουκρανίας να εγκαταλείψει τον στόχο ένταξης στο ΝΑΤΟ, με αντάλλαγμα σταθερές εγγυήσεις ασφαλείας, η Ύπατη Εκπρόσωπος δήλωσε πως «οι υπουργοί ήταν σαφείς ότι οποιαδήποτε ειρηνική συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας, καθώς η Ουκρανία έχει πιεστεί να αποδεχτεί την αποχώρηση από το ΝΑΤΟ. Αυτές οι εγγυήσεις θα είναι το μόνο μέσο που μπορεί να αποτρέψει τη Ρωσία από το να επαναλάβει την επίθεση».

Η ίδια εξήγησε ότι οι εγγυήσεις και από τους Αμερικανούς πρέπει να είναι «όχι μόνο στα χαρτιά», αλλά στο έδαφος, με συγκεκριμένο αριθμό στρατιωτών και δυνατοτήτων, δηλαδή όπως επεσήμανε «πρέπει να συμβαδίζει με εξαιρετικά ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας». Η Κάγια Κάλας επανέλαβε για ακόμη μια φορά ότι η Ρωσία δεν θέλει ειρήνη και ότι όλη η πίεση που ασκείται για περισσότερες παραχωρήσεις «στην πραγματικότητα, αποδεικνύει την τακτική διαπραγμάτευσης της Ρωσίας».

Η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, διευκρίνισε ότι οι συνομιλίες με τον ειδικό απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ, δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω τεχνικών προβλημάτων, θέτοντας το ζήτημα μιας κυβερνοεπίθεσης. Ερωτηθείσα για τις συνομιλίες, απάντησε ότι «στην πραγματικότητα, δεν έχω πολλά να αναφέρω από τις συζητήσεις με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς δεν ξέρω αν επρόκειτο για κυβερνοεπίθεση, αλλά σίγουρα η τεχνολογία δεν λειτούργησε σωστά. Έτσι, δεν είχαμε ουσιαστικές συζητήσεις για το δάνειο αποζημιώσεων».

Το θέμα του δανείου προς την Ουκρανία, όπως είπε, συζητήθηκε μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, τονίζοντας ότι το δάνειο αποζημιώσεων είναι η πιο βιώσιμη λύση αυτήν τη στιγμή, καθώς «θα φύγει η πίεση από το Βέλγιο» και «όλοι γύρω από το τραπέζι κατανοούν τις ανησυχίες του και είναι πρόθυμοι να μοιραστούν αυτά τα βάρη και τον κίνδυνο». Η ίδια δήλωσε ότι είχε προτείνει τα ομόλογα του ευρώ ως εναλλακτική, αλλά δεν έχει βρει τη συναίνεση από όλα τα κράτη μέλη. «Επομένως, το δάνειο αποζημιώσεων παραμένει η καλύτερη επιλογή», όπως τόνισε.