Το νέο σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα παρουσιάστηκε ως τελεσίγραφο προς τη Χαμάς: απελευθέρωση ομήρων, παράδοση όπλων και παράδοση της οργάνωσης, αλλιώς το Ισραήλ θα συνεχίσει με πλήρη αμερικανική υποστήριξη την πολεμική επιχείρηση. Παρόμοιες προτάσεις έχουν απορριφθεί κατ’ επανάληψη από τη Χαμάς, που δηλώνει αφοσιωμένη στην τρομοκρατική δράση και στη μη αναγνώριση του Ισραήλ.

Το σχέδιο, που παρουσιάστηκε στον Λευκό Οίκο με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, περιλαμβάνει 20 σημεία. Αναλυτές θεωρούν απίθανο η Χαμάς να δεχθεί, καθώς βλέπει την πρόταση ως προέκταση των ισραηλινών απαιτήσεων.

Επίσης, εντύπωση προκαλεί οι αναφορές αξιωματούχων της Χαμάς, όπως ο Μαχμούντ Μαρντάουι, που δήλωσε στο Al Jazeera μετά την ομιλία του Τραμπ ότι δεν έχουν παραλάβει ακόμη το σχέδιο και θα το μελετήσει με άλλες πολιτικές παρατάξεις μόλις το λάβει, αν και έχουν περάσει μέρες από τη συνάντηση Τραμπ με εκπροσώπους αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, όπου και παρουσιάστηκαν οι αμερικανικές προτάσεις.

Υποστηρικτές ισχυρίζονται ότι το σχέδιο προσφέρει πολιτική κάλυψη στη συνέχιση της ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας, με τη Sheline από το Ινστιτούτο Quincy να προβλέπει άρνηση να υπογραφεί το σχέδιο από πλευράς τρομοκρατικής οργάνωσης.

Από την άλλη, ο Πανίκοφ του Atlantic Council σημείωσε ότι η φετινή εκδοχή διαφέρει, επειδή χώρες όπως το Κατάρ και η Τουρκία - παραδοσιακοί σύμμαχοι της Χαμάς - εμφανίζονται να έχουν συμφωνήσει στις βασικές γραμμές, αυξάνοντας την πίεση στη Χαμάς από τον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο.

Το σχέδιο δημιουργεί και εσωτερικά πολιτικά ζητήματα για τον Νετανιάχου. Οι εταίροι του στηρίζουν την προσάρτηση της Γάζας και της Δυτικής Όχθης, κάτι που το σχέδιο απορρίπτει, ενώ η έστω αόριστη αναφορά σε παλαιστινιακό κράτος αντιτίθεται στο ισχυρό κίνημα εποίκων.

Παρά την αβεβαιότητα και τις αντιδράσεις, ειδικοί όπως ο Γκάιθ αλ-Ομάρι εκτιμούν ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη πίεση που έχει ασκηθεί μέχρι σήμερα ώστε να υπάρξει τερματισμός της σύγκρουσης.