Ο ανάλγητος  

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος από την προετοιμασία του ταξιδιού του στην Αμερική. Και ο κλήρος πέφτει στο υπουργείο Εξωτερικών, του οποίου ηγείται, σήμερα, ο Γεώργιος Γεραπετρίτης. Και μπορεί ο ίδιος (Ο Γεώργιος) να θεωρεί ότι όλα ήταν τέλεια και ότι ο ίδιος δύναται να διαδραματίσει στο μέλλον σημαντικότερο ρόλο στην πολιτική από αυτόν που ήδη διαθέτει, αλλά ο προϊστάμενός του, ο πρωθυπουργός, φέρεται να είναι σοβαρά προβληματισμένος για τα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες εντός και εκτός των τειχών.

Τι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης; Θα προχωρήσει σε ευρύτερες αλλαγές στο υπουργείο, όπως φημολογείται; Ή θα περιορίσει την ... αναδόμηση σε αλλαγές στους διπλωματικούς του συμβούλους; Δύσκολο να μπει κανείς στο μυαλό του προέδρου Κυριάκου. Αλλά θέμα υπάρχει!

Δεν είναι μόνο η προετοιμασία. Είναι και η επικοινωνιακή διαχείριση που έγινε στην Αθήνα. Λογικό! Πρόκειται για δουλειά πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Αν γίνεται στα διαλείμματα από μία άλλη εργασία, τότε δουλειά δεν γίνεται.

Κατά τα λοιπά, ο πρόεδρος Κυριάκος ξέρει ότι η μάχη θα κριθεί εκεί που πονάει η ελληνική κοινωνία, στην καθημερινότητα. Γι' αυτό και στον πρωινό καφέ του Μαξίμου ελήφθη η εξής απόφαση: Η κυβέρνηση το προσεχές διάστημα αναμένεται να δώσει έμφαση στα μέτρα στήριξης των πολιτών, στην αναβάθμιση του ΕΣΥ και της Παιδείας.

Θα ήταν αστείο, αν όχι τραγικό. Ερωτήσεις στο briefing και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε το fake news περί συνάντησης του ... κέρινου ομοιώματος του Τραμπ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάλιστα ορισμένοι το «τερμάτισαν» επισημαίνοντας πως είναι photoshop. Με άλλα λόγια ισχυρίστηκαν οι αθεόφοβοι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν φωτογραφήθηκε με τον Ντοναλτ Τραμπ, αλλά με ένα κέρινο ομοίωμά του! Προφανώς, όλα αυτά δεν ισχύουν, η φωτογραφία είναι αυθεντική, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως η εκκίνηση των fake news έγινε από ρωσοψεκασμένες ακροδεξιές ιστοσελίδες. Στη συνέχεια υπήρξε ανάρτηση του προέδρου Βελόπουλου, την οποία και κατέβασε στη συνέχεια και όταν αποδείχτηκε το φαιδρό του πράγματος. Το περίεργο είναι ότι τον πρόεδρο Βελόπουλο αντέγραψαν σε χρόνο ρεκόρ και ακροαριστεροί που κατά έναν περίεργο τρόπο φαίνεται σε πολλά θέματα να λειτουργούν παράλληλα. Σαν κάτι αόρατο να τους ενώνει...

Κινείται ο Παυλάρας. Από την ώρα που η συντρόφισσα σύντροφος του συντρόφου προέδρου εξήρε τις πνευματικές του αρετές, ο Παύλος τα είδε όλα. Προσωπικά του ευχόμαστε τα καλύτερα. Ακόμη και πρόεδρος!

Ο ανάλγητος