Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Αποφασισμένες να συνεχίσουν τις στοχευμένες επιθέσεις εναντίον τρομοκρατικών ομάδων που υποστηρίζονται από το Ιράν στη Μέση Ανατολή, είτε πρόκειται για φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ και τη Συρία (όπως έγινε την Παρασκευή) είτε για τους Χούθι της Υεμένης (όπως συνέβη το Σάββατο), είναι οι ΗΠΑ. Στέλνοντας μήνυμα προς το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης πως δεν επιζητούν τη σύγκρουση, αλλά θα απαντούν στις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων.

Όπως δήλωσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News την Κυριακή, η Ουάσινγκτον σκοπεύει να πραγματοποιήσει πρόσθετα πλήγματα εναντίον ομάδων που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Σε σχετική ερώτηση μάλιστα, εάν οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο αεροπορικών επιδρομών ακόμα και σε ιρανικό έδαφος, ο Σάλιβαν επισήμανε πως «δεν θα εισέλθω σε λεπτομέρειες για το τι έχουμε αποκλείσει ή όχι, από στρατιωτικής πλευράς, αυτό όμως που θα πω είναι ότι ο πρόεδρος είναι αποφασισμένος να απαντήσει με ισχύ σε επιθέσεις εναντίον πολιτών μας και ότι ο πρόεδρος δεν επιθυμεί ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή».

Durante entrevista à NBC no “Encontro com a Imprensa”, Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional, disse que os EUA não descartaram ataques dentro do Irã. Perguntou o repórter: “Se os EUA descartaram ataques dentro do Irã?” Então Sullivan disse: “Não vou entrar no que… pic.twitter.com/ZtOc19pzc6

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο εκπρόσωπος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ότι «τα αμερικανικά πλήγματα το βράδυ της Παρασκευής εναντίον ομάδων που υποστηρίζονται από το Ιράν ήταν απλώς ο "πρώτος γύρος" δράσης και θα ακολουθήσουν περισσότερες ενέργειες».

Το Σάββατο ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν, δήλωσε πως ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει συμφωνήσει για πρόσθετη δράση εναντίον των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν που εκπαιδεύουν φιλοϊρανικές ομάδες στη Μέση Ανατολή. «Δεν επιδιώκουμε σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ή οπουδήποτε αλλού, αλλά ο πρόεδρος και εγώ δε θα ανεχτούμε επιθέσεις κατά των αμερικανικών δυνάμεων», ξεκαθάρισε.

Την περασμένη Τρίτη ο Μπάιντεν δήλωσε ότι «δεν επιδιώκει» ένα «πόλεμο μεγαλύτερης έκτασης στη Μέση Ανατολή», με φόντο τη σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ιράν απηύθυνε προειδοποίηση την Κυριακή προς τις ΗΠΑ σχετικά με την ενδεχόμενη στόχευση δύο φορτηγών πλοίων στη Μέση Ανατολή, για τα οποία υπάρχουν εδώ και καιρό υποψίες ότι χρησίμευαν ως βάση επιχειρήσεων για Ιρανούς κομάντος, αμέσως μετά την πραγματοποίηση από τις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία ενός νέου γύρου αεροπορικών επιδρομών κατά των Χούθι της Υεμένης.

Η δήλωση του Ιράν σχετικά με τα πλοία «Behshad» και «Saviz» φάνηκε να σηματοδοτεί την αυξανόμενη ανησυχία της Τεχεράνης για τα αμερικανικά πλήγματα των τελευταίων ημερών στο Ιράκ, τη Συρία και την Υεμένη με στόχο πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από την Ισλαμική Δημοκρατία.

Iran's Artesh (army) released a video (with english dub) on the MV Behshad & Saviz, emphasizing their role as floating armouries, used as depots for supplying activities and strategic support to Iranian vessels & patrol regional waters for over a decade.



The video rejects… pic.twitter.com/A5Kvk2dpSe