ΗΠΑ: Δεν επιζητούμε τη σύγκρουση αλλά θα απαντάμε σε επιθέσεις

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράκ και τη Συρία εναντίον περισσότερων από 85 στόχων που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) και τις πολιτοφυλακές που υποστηρίζει, σκοτώνοντας σύμφωνα με πληροφορίες σχεδόν 40 άτομα, ως αντίποινα για μια θανατηφόρα επίθεση κατά των αμερικανικών στρατευμάτων.

Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) Quds Force and affiliated militia groups continue to represent a direct threat to the stability of Iraq, the region, and the safety of Americans. We will continue to take action, do whatever is necessary to protect our people, and… pic.twitter.com/Y53nvRfjjx