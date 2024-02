ΗΠΑ: Δεν θέλουμε πόλεμο με το Ιράν - Θα ανταποδίδουμε πλήγματα σε Αμερικανούς

Τριάντα λεπτά διήρκησε η επιχείρηση αντιποίνων των ΗΠΑ κατά στόχων στο Ιράκ και στη Συρία το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος ενώ συμπλήρωσε πως οι ΗΠΑ δεν θέλουν πόλεμο με το Ιράν.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής πως διεξήγαγε κατ’ αυτή «επιτυχή» πλήγματα αντιποίνων εναντίον επίλεκτων των ιρανικών ένοπλων δυνάμεων και ένοπλων παρατάξεων προσκείμενων στο Ιράν σε τομείς του Ιράκ και της Συρίας, με τον αμερικανό πρόεδρο να προειδοποιεί πως «θα συνεχιστούν».

Σημειώνεται πως ο Τζο Μπάιντεν παραβρέθηκε την Παρασκευή, σε στρατιωτική βάση στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, στον επαναπατρισμό των πτωμάτων τριών μελών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που σκοτώθηκαν την Κυριακή στην Ιορδανία, σε επίθεση με drone που η Ουάσιγκτον απέδωσε σε δυνάμεις προσκείμενες στο Ιράν.

Δυο ώρες αφού έκλεισαν οι πόρτες της νεκροφόρας με τα φέρετρα, καλυμμένα με τη σημαία των ΗΠΑ, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ξεκινούσαν την επιχείρηση στη Μέση Ανατολή.

Η επιχείρηση, που διήρκεσε «περίπου τριάντα λεπτά», ήταν «επιτυχής», ανέφερε ο Λευκός Οίκος, διαβεβαιώνοντας εκ νέου πως δε θέλει «πόλεμο» με το Ιράν.

Όπως έγινε γνωστό από το Πεντάγωνο, στην επιχείρηση συμμετείχαν πολλά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων βομβαρδιστικών μακράς εμβέλειας B-1Β Lancer.

Επλήγησαν συνολικά 85 στόχοι σε επτά διαφορετικές τοποθεσίες -τρεις στο Ιράκ και τέσσερις στη Συρία-, ανέφερε ο Τζον Κέρμπι, εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας.

Ενήμερο για τα πλήγματα το Ιράκ

Η προεδρία των ΗΠΑ διαβεβαίωσε πως η ιρακινή κυβέρνηση, η οποία καταδίκασε την «παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της», είχε ειδοποιηθεί εκ των προτέρων για τα πλήγματα.

Τα αμερικανικά πλήγματα εγείρουν τον κίνδυνο να υπάρξουν «καταστροφικές συνέπειες για την ασφάλεια και τη σταθερότητα του Ιράκ και της περιφέρειας», τόνισε στρατιωτικός εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Μοχάμεντ Σία ας Σουντάνι.

Η αμερικανική επιχείρηση έβαλε στο στόχαστρο συμπεριλαμβανομένων κέντρα διοίκησης και συλλογής πληροφοριών, αποθήκες drones και πυραύλων που ανήκουν σε παραστρατιωτικούς και στις ιρανικές δυνάμεις και «διευκόλυναν τις επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων των ΗΠΑ και του (διεθνούς αντιτζιχαντιστικού) συνασπισμού», κατά το Πεντάγωνο.

«Δεν θέλουμε να δούμε ούτε μια επίθεση ακόμη εναντίον (αμερικανικών) θέσεων ή αμερικανών στρατιωτικών στην περιοχή», τόνισε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κέρμπι.

«Η ανταπόδοσή μας άρχισε σήμερα. Θα συνεχιστεί σε χρόνο και τοποθεσίες που θα επιλέξουμε», προειδοποίησε ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Από τα μέσα Οκτωβρίου, έχουν γίνει πάνω από 165 επιθέσεις, με drones, ρουκέτες και βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς, εναντίον αμερικανών στρατιωτικών που είναι ανεπτυγμένοι στο πλαίσιο της αποστολής αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού στο Ιράκ και στη Συρία. Όμως κανένας στρατιωτικός των ΗΠΑ δεν είχε σκοτωθεί ώσπου έγινε την Κυριακή η επίθεση στην Ιορδανία.

Οι στόχοι περιελάμβαναν επιχειρήσεις διοίκησης και ελέγχου, κέντρα πληροφοριών, ρουκέτες και πυραύλους, και αποθήκες μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, καθώς και εγκαταστάσεις εφοδιαστικής αλυσίδας και πυρομαχικών ομάδων πολιτοφυλακής.

Από την πλευρά του, το Συριακό Παρατηρητήριο, ανακοίνωσε πως έξι φιλοϊρανοί σκοτώθηκαν σήμερα σε πλήγματα που «πιθανόν» πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην ανατολική Συρία.

Συριακά κρατικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες στα σύνορα Συρίας και Ιράκ.

🇸🇾 Syrian Observatory for Human Rights, Rami Abdul Rahman, told Sky News Arabia, that "raids appear to be targeting areas between Al-Bukamal and Al-Mayadin in eastern Syria."



He added that "aircraft are bombing positions in Al-Haydiriyah and Al-Shibli in Badia Al-Mayadin in the… pic.twitter.com/ZSwaKwuTR9