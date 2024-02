Kλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή: Αντίποινα ΗΠΑ κατά στόχων σε Συρία και Ιράκ (vids)

Αεροπορικά πλήγματα πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ, σε στόχους στο Ιράκ και τη Συρία, ως αντίποινα για το φονικό χτύπημα στο αμερικανικό φυλάκιο στην Ιορδανία. Ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε τις αεροπορικές επιδρομές, τονίζοντας ότι στρέφονται κατά των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν καθώς και συνεργαζόμενων παραστρατιωτικών ομάδων.

Σε δήλωσή του, ο Τζο Μπάιντεν ανέφερε την Παρασκευή ότι διέταξε την πραγματοποίηση πληγμάτων σε στόχους στο Ιράκ και τη Συρία που συνδέονται με τις ομάδες που επιτέθηκαν στις αμερικανικές δυνάμεις, τονίζοντας ότι η απάντηση θα συνεχιστεί.

Δείτε βίντεο από τις επιδρομές:

🚨🇺🇸



THE FIRST FOOTAGE OF US STRIKES



This is the first released footage coming out of Iraq showing the US strikes on the Iraqi/Syrian border



pic.twitter.com/enfHENPtmf — Alex Barnicoat (@mrbarnicoat) February 2, 2024

Χτυπήθηκαν περισσότεροι από 85 στόχοι

Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά για την επιχείρηση η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, βομβαρδιστικά αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς που απογειώθηκαν από τις ΗΠΑ, εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράκ και τη Συρία εναντίον της Δύναμης Κουντς του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν και των ομάδων πολιτοφυλακής.

Πάνω από 85 στόχοι χτυπήθηκαν. Συμμετείχαν πολλά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων βομβαρδιστικών μεγάλης εμβέλειας που πέταξαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χρησιμοποιήθηκαν περισσότερες από 125 βόμβες ακριβείας.

Οι στόχοι περιελάμβαναν επιχειρήσεις διοίκησης και ελέγχου, κέντρα πληροφοριών, ρουκέτες και πυραύλους, και αποθήκες μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, καθώς και εγκαταστάσεις εφοδιαστικής αλυσίδας και πυρομαχικών ομάδων πολιτοφυλακής.

Μπάιντεν: Η αντίδραση των ΗΠΑ θα συνεχιστεί

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν δήλωσε την Παρασκευή ότι έχει δώσει εντολή για στρατιωτικά πλήγματα σε

εγκαταστάσεις στο Ιράκ και τη Συρία που συνδέονται με τις ομάδες που επιτέθηκαν στις αμερικανικές δυνάμεις και δήλωσε ότι η «απάντηση» θα συνεχιστεί.

«Η απάντησή μας άρχισε σήμερα. Θα συνεχιστεί σε χρόνους και μέρη της επιλογής μας», ανέφερε ο Μπάιντεν σε δήλωσή του. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή ή οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Αλλά ας το γνωρίζουν αυτό όλοι όσοι μπορεί να επιδιώξουν να μας βλάψουν: Αν βλάψετε έναν Αμερικανό, θα απαντήσουμε».

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος, Μπάιντεν είχε προειδοποιήσει με αντίποινα τους υπεύθυνους για την επίθεση. Ήταν η πρώτη φορά που Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώνονται στη Μέση Ανατολή μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα – ένα νέο στάδιο που εγείρει φόβους για κλιμάκωση των ήδη μεγάλων εντάσεων στην περιοχή, εν μέσω του ακήρυχτου πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

«Σήμερα, η Αμερική θρηνεί. Τη χθεσινή νύχτα, τρεις Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατά των δυνάμεών μας που σταθμεύουν στη βορειοανατολική Ιορδανία», είχε δηλώσει ο Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με ανακοίνωση. «Μην έχετε καμιά αμφιβολία: όλοι όσοι ευθύνονται θα λογοδοτήσουν, όποτε και όπως θέλουμε», πρόσθεσε, με απειλητικό τόνο.

🚨🇺🇸



The US has CONFIRMED the strikes on dozens of sites on the Syrian-Iraqi border



Al Jazeera has reported 10 dead in Syria and 18 wounded among groups allied with Iran.



Currently no Iranian among the casualties



Time will tell as to what happens next pic.twitter.com/oppW0ab86o — Alex Barnicoat (@mrbarnicoat) February 2, 2024

Συριακό Παρατηρητήριο: Έξι φιλοϊρανοί σκοτώθηκαν

Από την πλευρά του, το Συριακό Παρατηρητήριο, ανακοίνωσε πως έξι φιλοϊρανοί σκοτώθηκαν σήμερα σε πλήγματα που «πιθανόν» πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην ανατολική Συρία.

Συριακά κρατικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες στα σύνορα Συρίας και Ιράκ.

🇸🇾 Syrian Observatory for Human Rights, Rami Abdul Rahman, told Sky News Arabia, that "raids appear to be targeting areas between Al-Bukamal and Al-Mayadin in eastern Syria."



He added that "aircraft are bombing positions in Al-Haydiriyah and Al-Shibli in Badia Al-Mayadin in the… pic.twitter.com/ZSwaKwuTR9 — GeoPolitics (@GeoPolitics52) February 2, 2024

Όσα προηγήθηκαν

Πριν λίγα 24ωρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε κατηγορήσει οργανώσεις που υποστηρίζονται από το Ιράν για το χτύπημα στο αμερικανικό φυλάκιο Tower22 στην Ιορδανία. Λίγο αργότερα, ο Τζον Κίρμπι, είχε γνωστοποιήσει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέταζαν «πολλαπλά» αντίποινα: «είναι πολύ πιθανό να δείτε μια κλιμακούμενη απάντηση, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει πολλαπλές ενέργειες, όχι μία ενέργεια».

Σήμερα το μεσημέρι, ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραΐσι απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση σχετικά με το ενδεχόμενο επίθεσης των ΗΠΑ ως αντίποινα για το χτύπημα με drone που σκότωσε τρεις Αμερικανούς στρατιώτες στην Ιορδανία.

«Έχουμε πει επανειλημμένα ότι δεν θα ξεκινήσουμε οποιονδήποτε πόλεμο, αλλά αν μια χώρα, μια σκληρή δύναμη θέλει να μας εκφοβίσει, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα απαντήσει αποφασιστικά», δήλωσε ο Ραΐσι κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε ναυτική βάση του Κόλπου που διαχειρίζονται οι Φρουροί της Επανάστασης.

Πληροφορίες από AΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, WSJ