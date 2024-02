Το Ιράν απειλεί τις ΗΠΑ: Αν χτυπήσετε δύο φορτηγά πλοία μας στην Ερυθρά Θάλασσα, θα ανταποδώσουμε (vid)

Προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ για το ενδεχόμενο στοχοποίησης δύο φορτηγών πλοίων της στην Ερυθρά Θάλασσα απηύθυνε η Τεχεράνη με σχετικό βίντεο.

Για τα δύο πλοία εδώ και καιρό υπάρχουν υποψίες ότι χρησιμεύουν ως επιχειρησιακές βάσεις για τους Ιρανούς καταδρομείς, μετά και τις νέες αεροπορικές επιδρομές από ΗΠΑ και Βρετανία εναντίον των Χούθι της Υεμένης.

Η δήλωση του Ιράν για τα πλοία Behshad και Saviz φαίνεται να καταδεικνύει την εντεινόμενη ανησυχία της Τεχεράνης για τα αμερικανοβρετανικά πλήγματα των τελευταίων ημερών στο Ιράκ, τη Συρία και την Υεμένη με στόχο τους Χούθι που υποστηρίζονται από την Ισλαμική Δημοκρατία.

Iran's Artesh (army) released a video (with english dub) on the MV Behshad & Saviz, emphasizing their role as floating armouries, used as depots for supplying activities and strategic support to Iranian vessels & patrol regional waters for over a decade.



