Οι ΗΠΑ προχώρησαν σε νέα κατάσχεση τάνκερ στα ανοιχτά της Καραϊβικής

Ο αμερικανικός στρατός προχώρησε την Παρασκευή στην κατάσχεση ενός πετρελαιοφόρου πλοίου, του Olina, στα ανοιχτά της Καραϊβικής, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές που επικαλέστηκε το Reuters.

Το δημοσίευμα ανέφερε πως η επιχείρηση κατάσχεσης έλαβε χώρα κοντά στο Τρίνινταντ, με το τάνκερ να πλέει υπό «ψευδή» σημαία του Ανατολικού Τιμόρ, είχε προηγουμένως αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα.

Υπενθυμίζεται πως προ ημερών οι ΗΠΑ προχώρησαν στην κατάσχεση ενός ακόμα τάνκερ, του «του M/V “Bella 1” για παραβίαση αμερικανικών κυρώσεων», μετά την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στη Βενεζουέλα και οποία οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Τις τελευταίες εβδομάδες οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει συνολικά σε κατασχέσεις 5 τάνκερ για τα οποία υποστήριξαν πως μετέφεραν πετρέλαιο από τη Ρωσία.

Νωρίτερα την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε την απόφασή του να ακυρώσει το δεύτερο κύμα επίθεσης στη Βενεζουέλα, το οποίο, όπως είπε, είχε προγραμματιστεί.

Ο λόγος της απόφασής του αυτής, όπως ανέφερε στην ανάρτησή του, είναι η καλή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών για την ανασυγκρότηση της Βενεζουέλας, αλλά και η απελευθέρωση μεγάλου αριθμού πολιτικών κρατουμένων ως ένδειξη «αναζήτησης ειρήνης».

Ωστόσο, κατά τον Τραμπ, τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ θα παραμείνουν στην περιοχή «για λόγους ασφάλειας»

Επανέλαβε, τέλος, ότι «τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια θα επενδυθούν από τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, με τις οποίες θα συναντηθώ σήμερα στο Λευκό Οίκο».