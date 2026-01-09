Τραμπ: Ακύρωσα το δεύτερο κύμα επίθεσης που είχε προγραμματιστεί για τη Βενεζουέλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social την απόφασή του να ακυρώσει το δεύτερο κύμα επίθεσης στη Βενεζουέλα, το οποίο, όπως είπε, είχε προγραμματιστεί.

Ο λόγος της απόφασής του αυτής, όπως ανέφερε στην ανάρτησή του, είναι η καλή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών για την ανασυγκρότηση της Βενεζουέλας, αλλά και η απελευθέρωση μεγάλου αριθμού πολιτικών κρατουμένων ως ένδειξη «αναζήτησης ειρήνης».

Ωστόσο, κατά τον Τραμπ, τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ θα παραμείνουν στην περιοχή «για λόγους ασφάλειας»

Επανέλαβε, τέλος, ότι «τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια θα επενδυθούν από τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, με τις οποίες θα συναντηθώ σήμερα στο Λευκό Οίκο».