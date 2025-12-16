Οι ΗΠΑ δίνουν 6 δισ. δολάρια για τις υποδομές στην εναέρια κυκλοφορία

Ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Μπράιαν Μπέντφορντ, δήλωσε την Τρίτη ότι η υπηρεσία θα διαθέσει 6 δισεκατομμύρια δολάρια έως το τέλος του έτους για την υποδομή τηλεπικοινωνιών ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας και τα συστήματα ραντάρ επιτήρησης που θα τεθούν σε λειτουργία έως το τέλος του 2028.

Το Κογκρέσο ενέκρινε 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια για τη μεταρρύθμιση του παλαιού συστήματος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ και η κυβέρνηση ζητά άλλα 19 δισεκατομμύρια δολάρια ή και περισσότερα για να ολοκληρώσει το έργο. Το σύστημα τηλεπικοινωνιών της FAA έχει πληγεί από μια σειρά βλαβών, συμπεριλαμβανομένων σοβαρών διακοπών που κάλυψαν την κυκλοφορία στο Νιούαρκ.

Ο Μπέντφορντ υπερασπίστηκε επίσης την απόφαση της υπηρεσίας να απαιτήσει περικοπές πτήσεων κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης και δήλωσε σε ακρόαση της υποεπιτροπής αεροπορίας της Βουλής των ΗΠΑ ότι θα εξασφαλίσει την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας στην Ουάσιγκτον, παρά τη νομοθεσία που θα μπορούσε να επιτρέψει περισσότερες πτήσεις στρατιωτικών ελικοπτέρων.

Ο ίδιος είπε ότι η FAA συμπιέζει τον εκσυγχρονισμό των ραντάρ και των τηλεπικοινωνιών σε ένα χρονοδιάγραμμα τριών ετών, από 15 χρόνια, και έχει ήδη μετατρέψει περισσότερο από το ένα τρίτο της υποδομής χαλκού σε οπτική ίνα.

Τον περασμένο μήνα, η FAA ανακοίνωσε ότι επέλεξε την Peraton, μια εταιρεία εθνικής ασφάλειας που ανήκει στην Veritas Capital, ως διαχειριστή του έργου για την αναμόρφωση του παλαιού συστήματος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ. Το Κογκρέσο ενέκρινε τη χρηματοδότηση μετά από δεκαετίες παραπόνων για την συμφόρηση των αεροδρομίων, τις τεχνολογικές βλάβες και τις καθυστερήσεις των πτήσεων.

Ο Μπέντφορντ δήλωσε κατά την ακρόαση ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει από την Peraton να δεχτεί 200 εκατομμύρια δολάρια λιγότερα από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί για την επίβλεψη της σύμβασης.

Μια έκθεση του 2023 ανέφερε ότι το σύστημα επικοινωνιών της FAA είναι ξεπερασμένο εδώ και χρόνια και δεν είναι πλέον δυνατή η προμήθεια ανταλλακτικών για πολλά συστήματα. Από τα 138 συστήματα τηλεπικοινωνιών ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας της FAA, τα 51 ήταν μη βιώσιμα, σύμφωνα με ξεχωριστή έκθεση που δημοσιεύθηκε πέρυσι.

Η FAA δήλωσε ότι η Peraton θα αρχίσει να εργάζεται σε αρχικές προτεραιότητες, όπως η δημιουργία ενός νέου ψηφιακού κέντρου ελέγχου και η μετάβαση από την υποδομή χαλκού σε σύγχρονη υποδομή οπτικών ινών.

Το έργο «Next Gen» της FAA, αξίας 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για την αναμόρφωση του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, το οποίο ξεκίνησε πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες, αντιμετώπισε πολλές καθυστερήσεις, υπερβάσεις κόστους και είναι λιγότερο φιλόδοξο από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο.