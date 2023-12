Οι ηγέτες της Ευρώπης αποχαιρετούν τον Ζακ Ντελόρ

Ηγέτες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων Εμανουέλ Μακρόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, Ρομπέρτα Μέτσολα, Σαρλ Μισέλ και Όλαφ Σολτς, αποχαιρετούν με αναρτήσεις τους στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, τον Γάλλο πολιτικό που είχε διατελέσει πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζακ Ντελόρ, ο οποίος πέθανε σήμερα (27/12).

«Ένας πολιτικός με γαλλικό πεπρωμένο. Ανεξάντλητος αρχιτέκτονας της Ευρώπης μας. Αγωνιστής της ανθρώπινης Δικαιοσύνης. Ο Ζακ Ντελόρ ήταν όλα αυτά», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Η αφοσίωσή του, τα ιδανικά του και η ευθύτητα του θα μας εμπνέουν πάντα. Χαιρετίζω το έργο και τη μνήμη του και συμμερίζομαι τη θλίψη της οικογένειάς του», ανέφερε.

Homme d’État au destin français.

Inépuisable artisan de notre Europe.

Combattant pour la justice humaine.



Jacques Delors était tout cela.



Son engagement, son idéal et sa droiture nous inspireront toujours. Je salue son œuvre et sa mémoire et partage la peine de ses proches. pic.twitter.com/3D5FBvdduh