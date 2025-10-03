Ο Ανάλγητος

Θυμάμαι την ελληνική ταινία «ο αχόρταγος» με τους Γκιωνάκη, Κοντού, Λαλουπούλου, Παπαγιανόπουλο. Πρόκειται για κινηματογραφική διασκευή της ομόνυμης κωμωδιας του Δημήτρη Ψαθά. Δύο λόγια για την υπόθεση: «Ο ήρωας Χρήστος Χρυσαφής είναι ένας φτωχός και πεινασμένος νέος που καταφέρνει να παντρευτεί τη Λένα, την κόρη του πλούσιου επιχειρηματία Μιχάλη Καμπάτση και αδελφή της Ντίνας, μιας ελαφρόμυαλης η οποία τον χτύπησε μια μέρα με το αυτοκίνητό της. Αν κι ερωτευμένος με τη γυναίκα του, περισσότερο θέλγεται από τα λεφτά του πεθερού του. Όμως η αδηφαγία του, που τον κάνει να θέλει συνέχεια να παίρνει πράγματα μη χορταίνοντας ποτέ, τον φέρνουν σε σύγκρουση με τον πεθερό του. Μονίμως είναι σε προστριβή μαζί του αλλά κάποια στιγμή τα πάντα βολεύονται, με εξαίρεση βέβαια το «χούι» της βουλιμίας».

Είναι η ταινία που στην αρχή θέλει απλά να παντρευτεί την αγαπημένη του, μετά επιζητά τα χρήματα του πεθερού, ύστερα ζηλεύει την πολιτική καριέρα του γαμπρού του και στο τέλος θέλει να γίνει ... πρωθυπουργός.

Το στο καλό έπαθα και θυμήθηκα την θρυλική αυτή ταινία; Βλέποντας αγαπημένους μου υπουργούς να εποφθαλμιούν τις θέσεις συναδέλφων τους μου ήρθε στο μυαλό ο Γκιωνάκης! Στην αρχή ήθελαν απλά να γίνουν υπουργοί και πριν προλάβουν να βγουν από το ... υπουργικό αυγό τους θέλουν το χαρτοφυλάκιο του γείτονα. Κάνουν διαρροές στον τύπο και άλλα τέτοια χαριτωμένα. Αύριο, Κυριάκο, αυτοί θα θέλουν να γίνουν Χαλίφηδες στην θέση του Χαλίφη, Α πα πα πα. Είναι να μην τους βάλεις στο σπίτι σου, στη δουλειά σου, στην κυβέρνησή σου τέλος πάντων. Για πότε θα βρεθείς καρατομημένος, μόνος και προδομένος, είναι ένα θέμα...

Χθες η στήλη σας αποκάλυψε το ενδιαφέρον της Κοβέσι για τα λιμάνια. Σήμερα σας μεταφέρουμε ένα σενάριο που παίζεται στο παρασκήνιο. Ο ΟΛΠ περνά από στενό μαρκάρισμα. Το ΣτΕ αποφασίζει για την επέκταση του προβλήτα και τους περιβαλλοντικούς όρους. Η είδηση όμως δεν κρύβεται εκεί. Σε δέκα μήνες λήγει η περίοδος των υποχρεωτικών επενδύσεων που πρέπει να κάνουν οι Κινέζοι με βάση τη σύμβαση παραχώρησης. Ως γνωστόν οι Κινέζοι δεν φημίζονται για την γαλαντομία τους… Πολλά έργα δεν έχουν γίνει και έτσι μπορεί το δημόσιο, αν θελήσει, να καταγγείλει τη σύμβαση. Συνδυάζοντας με το γεγονός ότι η Cosco βρίσκεται στην black list της Ουάσιγκτον, κάτι μου λέει πως μπορεί να έχουμε εξελίξεις. Αν και σε αυτήν την περίπτωση θα ξεσπαθώσουν οι οπαδοί της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής. Ξέρετε τώρα...

Η ομάδα της Κίμπερλι χτίζεται. Νέα προσθήκη ο έμπειρος σύμβουλος Jay Raman.

Ο Δούκας των Αθηνών διοργανώνει (υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων) διημερίδα με στόχο τη σύγκλιση των προγραμμάτων των προοδευτικών δυνάμεων. Οικονομικά πάντα στηρίζει το εγχείρημα από την τσέπη του Δήμου, με τους Αθηναίους να ανακουφίζονται καθώς ως γνωστόν δεν κοιμόντουσαν για το αν βρουν κοινή πολιτική στέγη ο Δούκας, ο Παπανδρέου, το ΠΑΣΟΚ, η Κατσέλη, ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι ... προοδευτικοί…



Ο αχόρταγος. Συγνώμη: Μπερδεύτηκα! Ο ανάλγητος