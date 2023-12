Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν Ζακ Ντελόρ

Πέθανε ο Ζακ Ντελόρ, ο Γάλλος πολιτικός που είχε διατελέσει πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο «πατέρας» του ευρώ και προσωπικότητα της γαλλικής αριστεράς έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο η κόρη του, Μαρτίν Ομπρί.

«Πέθανε στον ύπνο του σήμερα το πρωί (Τετάρτη) στο σπίτι του στο Παρίσι», δήλωσε η Μαρτίν Ομπρί, δήμαρχος της πόλης Λιλ.

#BREAKING Former EU Commission president Jacques Delors dies: daughter pic.twitter.com/JIs4jZMuJC

Ο Ντελόρ εργάστηκε στην Τράπεζα της Γαλλίας, υπήρξε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού και ευρωβουλευτής.

Τη χρονική περίοδο 1969-1972 ήταν Σύμβουλος του γκωλικού Γάλλου πρωθυπουργού Σαμπάν-Ντελμάς. Στη συνέχεια προσχώρησε στο Σοσιαλιστικό Κόμμα.

Το 1981 έγινε υπουργός Οικονομικών υπό τον Φρανσουά Μιτεράν. Ήταν από τους πρωτεργάτες του σχεδίου της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Από το 1985 μέχρι το 1995 διετέλεσε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Δεν μετανιώνω για τίποτε», αλλά «δεν λέω ότι έπραξα σωστά», είχε δηλώσει στο περιοδικό Le Point το 2021. «Ήθελα να είμαι ανεξάρτητος και ένιωθα διαφορετικός από όσους ήταν γύρω μου. Ο δικός μου τρόπος να κάνω πολιτική δεν ήταν ο ίδιος», είχε πει.

Ο Ντελόρ, ένθερμος υποστηρικτής της μεταπολεμικής ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, υπηρέτησε ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τρεις θητείες - περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο κάτοχο του αξιώματος - από τον Ιανουάριο του 1985 έως τα τέλη του 1994.

Στις Βρυξέλλες, ο Ντελόρ διαδραμάτισε τον ρόλο του αρχιτέκτονα στη διαμόρφωση των περιγραμμάτων της σύγχρονης Ευρώπης: εγκαθίδρυση της ενιαίας αγοράς, υπογραφή των συμφωνιών Σένγκεν, Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, θέσπιση του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Erasmus, μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής πολιτικής, έναρξη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης που θα οδηγούσε στη δημιουργία του ευρώ.

Τον Μάρτιο του 2020, είχε καλέσει ξανά τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ να επιδείξουν περισσότερη αλληλεγγύη σε μια εποχή που αγωνίζονταν για την κοινή απάντηση στην πανδημία Covid-19.

Με τα think tank του ζητούσε μέχρι τέλους την ενίσχυση του ευρωπαϊκού φεντεραλισμού, απαιτώντας περισσότερη «τόλμη» την εποχή του Brexit και των επιθέσεων από «λαϊκιστές κάθε είδους».

Tο 2015 o Ντελόρ είχε προειδοποιήσει ότι «η Ευρώπη κλυδωνίζεται ανάμεσα στην επιβίωση και στην παρακμή». Από την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος είχε επισημάνει την ανάγκη στήριξής του πάνω σε δύο πυλώνες: τον οικονομικό και τον νομισματικό. «Μόνο έτσι θα είχε κατορθώσει να προχωρήσει ισορροπημένα η Ευρωζώνη».

Από το 1997 εξηγούσε, ότι ήταν απαραίτητο ένα σύμφωνο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών, παράλληλα με τα δημοσιονομικά και νομισματικά δεδομένα.

«Αυτό το σύστημα της Ευρωζώνης, είναι μη κυβερνήσιμο και δεν μπορεί να διαρκέσει άλλο. Θα πρέπει να οικοδομηθεί εκ νέου η Οικονομική και Νομισματική Ένωση», είχε δηλώσει.

Το 2015, με την ελληνική οικονομική κρίση στο ζενίθ της, ο Ντελόρ είχε τονίσει την έλλειψη αλληλεγγύης: «Αυτή η κρίση λέει πολλά για την έλλειψη “affectio societatis” (κοινωνικής στοργής), στην Ευρώπη του σήμερα», υπογράμμιζε, επισημαίνοντας: «Για την ώρα, αποφεύχθηκε το χειρότερο. Η Ευρώπη όμως δεν είναι πλέον μια ηθική εξουσία. Πρέπει να αποκαταστήσουμε την ηθική δύναμη που αποτέλεσε τη δύναμη της Ευρώπης σε άλλες περιόδους, όπως σε αυτήν της πτώσης του τείχους του Βερολίνου».

«Ένας πολιτικός με γαλλικό πεπρωμένο. Ανεξάντλητος αρχιτέκτονας της Ευρώπης μας. Αγωνιστής της ανθρώπινης Δικαιοσύνης. Ο Ζακ Ντελόρ ήταν όλα αυτά», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Η αφοσίωσή του, τα ιδανικά του και η ευθυτητά του θα μας εμπνέουν πάντα. Χαιρετίζω το έργο και τη μνήμη του και συμμερίζομαι τη θλίψη της οικογένειάς του», ανέφερε.

