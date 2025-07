Επίθεση των IDF στη Δαμασκό - «Χτυπήσαμε το αρχηγείο του στρατού της Συρίας»

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι χτύπησε το Γενικό Επιτελείο του στρατού της Συρίας και την είσοδο του υπουργείου Άμυνας στη Δαμασκό την Τετάρτη, εντείνοντας τα χτυπήματα εναντίον των ισλαμιστικών αρχών και με στόχο να προστατεύσει τη μειονότητα των Δρούζων από τις επιθέσεις των κυβερνητικών δυνάμεων της Συρίας, όπως υποστηρίζει το Τελ Αβίβ.

⭕️The IDF struck the entrance of the Syrian regime's military headquarters in the area of Damascus in Syria.



The IDF continues to monitor developments and the regime's actions against Druze civilians in southern Syria. In accordance with directives from the political echelon,… pic.twitter.com/WSyBFrCiog