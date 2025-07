Συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Συρία - «Μέρος του προβλήματος η Δαμασκός» (vids)

Μήνυμα για το ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιθέσεις κατά των ενόπλων δυνάμενων που στοχεύουν τους Δρούζους στη Συρία έστειλε το Τελ Αβίβ την Τετάρτη, καθώς οι IDF συνεχίζουν τις επιθέσεις τους εντός της Δαμασκού.

Στο επίκεντρο των επιθέσεων είναι η πόλη Σουέιντα στα νοτιοδυτικά της Συρίας, όπου οι κυβερνητικές δυνάμεις ασφαλείας συγκρούονται με τοπικούς μαχητές των Δρούζων για τρίτη μέρα.

Ωστόσο, ο ισραηλινός στρατός έχει προχωρήσει σε επιθέσεις και σε στόχους εντός της Δαμασκού, χτυπώντας το Γενικό Επιτελείου του συριακού στρατού και το υπουργείο Άμυνας.

