Και η Ευρωπαία εισαγγελέας… στο κόλπο της συγκάλυψης στα Τέμπη

Οι απαντήσεις της Ευρωπαίας εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι, όντας απολύτως υπηρεσιακές, επέτρεπαν σε κάθε πλευρά να απομονώσει τις απαντήσεις που εξυπηρετούσαν το αφήγημά της.

Ωστόσο, απογοήτευσε εκείνους που ζούσαν με την ελπίδα ότι θα αποτελέσει τη Νέμεση της κυβέρνησης. Και αυτό δείχνει την ποιότητα της αντιπολίτευσης και εξηγεί την ανημποριά της να ορθοποδήσει.

Για το θέμα του περίφημου φονικού ξυλολίου, που τόσο βασάνισε τον δημόσιο λόγο, που κατασκεύασε εφήμερους τηλεοπτικούς αστέρες της σπουδαιοφανούς αρπακολατζίδικης επιστημοσύνης, που αρμάτωσε κομματικούς οπαδούς και αποπροσανατόλισε ευαίσθητους και άμαθους από τη στοχευμένη λασπολογία πολίτες, η ευρωπαία εισαγγελέας δήλωσε πως δεν υπάρχουν στοιχεία λαθρεμπορίου για το τρένο.

Κάλεσε όσους έχουν πληροφορίες για λαθρεμπόριο να τα προσκομίσουν: «οποιοσδήποτε μπορεί να τις στείλει. Τώρα δεν μπορούμε να ανοίξουμε υπόθεση για λαθρεμπόριο».

Και αναρωτιέται κανείς. Τι έκαναν οι ευρωβουλευτές της Ελληνικής Λύσης, ο πρόεδρος της οποίας Βελόπουλος, έκανε την τρομερή αποκάλυψη για το ξυλόλιο; Δεν πίστεψαν τον πρόεδρό τους και γι’ αυτό δεν απευθύνθηκαν άμεσα στην ευρωπαία εισαγγελέα;

Τι έκαναν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, και κυρίως ο ακαταπόνητος κ. Αρβανίτης που περιέφερε την κ. Καρυστιανού στο Ευρωκοινοβούλιο, και έκανε εργώδεις προσπάθειες να πείσει τους ευρωβουλευτές - αλλά όχι την ευρωπαία εισαγγελέα - για το λαθραίο υλικό που μεταφερόταν με την ανοχή της κυβέρνησης και έκαψε τα παιδιά;

Απλώς η ανήθικη βεβήλωση των νεκρών ήταν τελικώς εσωτερικής κατανάλωσης. Ενταγμένη σε μια α-πολιτική «γιούργια» που λιγότερο έπληξε την κυβέρνηση (υπάρχουν και μετριοπαθείς λελογισμένοι σε αυτή τη χώρα), και περισσότερο δηλητηρίασε τον δημόσιο βίο, ξεστρατίζοντας συνειδήσεις. Και αυτή ήταν η χειρότερη επίπτωση της παρεμβατικής δράσης της Αριστεράς, χωρίς να μένει απέξω το ΠΑΣΟΚ, στην υπόθεση των Τεμπών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο τραγικός πατέρας Νίκος Πλακιάς που στο δυστύχημα έχασε τις δίδυμες κόρες του Μαρία- Θωμαή και Χρύσα και την ανιψιά του Αναστασία. Δεν πίστεψε ποτέ στις ψεκασμένες θεωρίες των μνημονίων και επιδίωκε να τιμωρηθούν οι ένοχοι επί των πραγματικών δεδομένων.

Τώρα αναφερόμενος στη φράση της Κοβέσι περί μη ύπαρξης στοιχείων για λαθρεμπόριο στο τρένο, σχολίασε σε ανάρτησή του: «Όλα αυτά που είπε η Κοβέσι εμείς τα ξέραμε. Εκείνο που δεν ξέραμε είναι ότι δεν βρέθηκε ΕΝΑΣ να πάει τα στοιχεία που επέμεινε ότι είχε δυόμισι χρόνια τώρα στην Κοβέσι; Είτε μας κορόιδευαν ή και η Κοβέσι είναι μέσα στο κόλπο και είναι ξετσίπωτη».

Και κατέληγε: «Ε ρε δούλεμα που έπεσε. Μόνο τους συγγενείς λυπάμαι που έπεσαν θύματα κανέναν άλλον» (διατηρήθηκε η στίξη της ανάρτησης).

Η ανάρτησή του αναπαρήχθη και από κάτω ξέσπασε ένας οχετός κατηγοριών. Τον κατηγορούσαν ότι «τα έπιασε από τον Κούλη», ότι αυτός είναι ο ξετσίπωτος, ο αδιάντροπος και αναίσθητος. Ότι είναι πορωμένος δεξιός και μπροστά στην κομματική στράτευση προσβάλει τη μνήμη των χαμένων κοριτσιών του (αυτοί τα αγαπούσαν περισσότερο), και πολλά άλλα μισάνθρωπα που δεν μπορούν να αναφερθούν γιατί υπάρχει και ο νόμος περί Τύπου.

Αυτή ήταν η χειρότερη «προσφορά» της συριζαϊκής και βελοπουλικής αντιπολίτευσης στον τόπο, με αφορμή τα Τέμπη. Η διαμόρφωση χυδαίων συνειδήσεων που δεν σέβονται τον ανθρώπινο πόνο και παραποιούν την αλήθεια, όταν δεν εξυπηρετούν την πολιτική στρατηγική τους.

Και καλά ο Βελόπουλος είναι… Βελόπουλος. Οι αριστεροί που είναι «με τον άνθρωπο»; Μα είναι με τον άνθρωπο όταν τους βολεύει.