Κυρ. Μητσοτάκης: Όσο η Τουρκία διατηρεί το casus belli, η Ελλάδα δεν θα συναινέσει στην ένταξή της στο SAFE

Αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται, σε καμία περίπτωση, να συναινέσει στην ένταξη της γείτονος στο πρόγραμμα SAFE, όσο η Άγκυρα εμμένει στη διατήρηση του casus belli, απηύθυνε την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου μετά το πέρας των εργασιών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, τον ρώτησε ευθέως για τη θέση της Ελλάδας σχετικά με τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα.

«Ήμουν απολύτως σαφής και κατηγορηματικός, όσο η Τουρκία διατηρεί το casus belli και αμφισβητεί ευθέως την κυριαρχία ελληνικών νησιών μέσω της θεωρίας των “γκρίζων ζωνών”, η Ελλάδα δεν πρόκειται να συναινέσει στην ένταξή της στο πρόγραμμα SAFE», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, σε ερώτηση για το τι συζητήθηκε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ.

Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι δεν συζήτησε το θέμα αυτό με τον Γερμανό Καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς καθώς η συζήτηση εστιάστηκε στην ευρωπαϊκή ατζέντα για την κοινή αμυντική πολιτική και στις πρωτοβουλίες που χρειάζεται να αναλάβει και η Γερμανία.

Όμως, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «με τον κ. Ρούτε ήμουν απολύτως σαφής» όσον αφορά τη θέση της Ελλάδας και τις κόκκινες γραμμές της σε σχέση με την Τουρκία.

Επίσης, σε ερώτηση για το κατά πόσον τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Νότου καλύπτονται από σχέδια, όπως το Ευρωπαϊκό Τείχος κατά των drones, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «η έννοια της ασφάλειας των 360 μοιρών, που θα καλύπτει τα ανατολικά και νότια σύνορα της Ευρώπης αποτυπώνεται στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Υπάρχει κατάκτηση ότι η ασφάλεια της Ευρώπης δεν μπορεί να περιορίζεται στα ανατολικά σύνορα. Οποιοδήποτε σχέδιο άμυνας θα συμπεριλαμβάνει όλα τα σύνορα της Ευρώπης άρα και την πατρίδα μας».

Σε αυτό το σημείο διευκρίνισε, πάντως, ότι η Ελλάδα φροντίζει για την άμυνα και την προστασία των συνόρων της ανεξαρτήτως των ευρωπαϊκών σχεδίων.

Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε πιο κοντά στην προώθηση της ιδέας ενός χρηματοδοτικού εργαλείου για κοινά αμυντικά σχέδια και προσέθεσε ότι είναι σαφές πως χώρες που παραδοσιακά ανήκουν στην ομάδα των λεγόμενων «φειδωλών», όπως η Δανία και η Φινλανδία, είναι πολύ πιο ανοιχτές σε κάποιο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, που θα μπορεί να αξιοποιηθεί για έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως η αεράμυνα ή όπως η άμυνάς μας απέναντι σε drones.

Σε ερώτηση του ΑΠΕ - ΜΠΕ για την πρόταση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, για αναθεώρηση της μεθοδολογίας σε ό,τι αφορά στη διεύρυνση με αιχμή τη μετάβαση από την ομοφωνία, που ισχύει σήμερα, σε ειδική πλειοψηφία, ο πρωθυπουργός απάντησε ότι «η θέση μας είναι σαφής. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συναινέσει στον να μην υπάρχει ομοφωνία σε διακριτά στάδια της ενταξιακή διαδικασίας».

«Τώρα, εάν για κάποια στάδια, όπως λόγου χάρη για το άνοιγμα ενός κεφαλαίου μπορεί να απαιτείται ειδική πλειοψηφία, αυτό ενδεχομένως να ήμασταν διατεθειμένοι να το συζητήσουμε. Ωστόσο, θα απαιτείται ομοφωνία για το κλείσιμο των κεφαλαίων, αλλά και για την τελική απόφαση ένταξης μιας χώρας στην ΕΕ», σημείωσε.

«Η Ελλάδα και οποιαδήποτε άλλη χώρα δεν μπορεί και δεν θα δεχθούμε να απολέσουμε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να μπορεί να μπλοκάρει τη διαδικασία, εάν κρίνει ότι αυτή μπορεί να αποβαίνει εις βάρος είτε ευρωπαϊκών, είτε εθνικών συμφερόντων», πρόσθεσε.

Για τον πληθωρισμό: Για πρώτη φορά είναι χαμηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στον πληθωρισμό είπε ότι, για πρώτη φορά, είναι χαμηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γεγονός που θεωρεί «μια θετική εξέλιξη».

Ο πρωθυπουργός επέμεινε ότι «το ζήτημα του κόστος ζωής είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση και για αυτό παρουσίασα στη Θεσσαλονίκη ένα σημαντικό πρόγραμμα στήριξης πραγματικών μισθών για εκατομμύρια συμπολίτες μας».

Σε ερώτηση σχετικά είπε ότι παρουσίασε το πρόγραμμα στήριξης πραγματικών μισθών και τόνισε ότι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας είναι χαμηλές χάρη στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης, που αποδίδουν προς όφελος του καταναλωτή. Όλα αυτά τα μέτρα συνθέτουν ένα συνολικό πλαίσιο παρεμβάσεων.

Επανέλαβε ακόμη ότι τον Νοέμβριο θα επιστραφεί ένα ενοίκιο στους δικαιούχους και ότι οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα λαμβάνουν 250 ευρώ στις ημέρες των εορτών.

Για τις τιμές της ενέργειας: Οι παρεμβάσεις που έχουμε κάνει αρχίζουν να αποδίδουν προς όφελος του καταναλωτή

Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις τιμές της ενέργειας, τονίζοντας ότι «είδα με ικανοποίηση τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας να είναι σταθερές και σε χαμηλά επίπεδα για δεύτερο συνεχόμενο μήνα και πιστεύω ότι στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας οι παρεμβάσεις που έχουμε κάνει αρχίζουν να αποδίδουν προς όφελος του Έλληνα καταναλωτή».

Μάλιστα, επιχειρηματολόγησε, λέγοντας ότι «όλα αυτά τα μέτρα συνθέτουν ένα πλαίσιο παρεμβάσεων, που δείχνουν στους Έλληνες πολίτες ότι ακούμε αυτό που μας λένε ότι δηλαδή η συσσωρευμένη ακρίβεια των τελευταίων ετών σε μεγάλο βαθμό έχει αποδυναμώσει της αυξήσεις των πραγματικών μισθών και ότι πρέπει να κάνουμε κάτι ουσιαστικό για αυτό».

Για το μεταναστευτικό: Όποιος εισέρχεται παράνομα στη χώρα, θα επιστρέφει

Για το μεταναστευτικό ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ευρώπη έχει αλλάξει την πολιτική της και οι Ευρωπαίοι εταίροι να στηρίζουν την πολιτική της Ελλάδας,

Σε ό,τι αφορά ερώτηση για το μεταναστευτικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «η Ευρώπη έχει αλλάξει τη γραμμή της στο μεταναστευτικό. Στην Ελλάδα είμαστε πιο αυστηροί στη φύλαξη των συνόρων και δίνουμε έμφαση στις επιστροφές. Στόχος μας είναι να εξολοθρεύσουμε τα άθλια δίκτυα των διακινητών».

«Όποιος εισέρχεται παράνομα στη χώρα θα επιστρέφει, όποιος δικαιούται άσυλο θα του χορηγείται. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα εργάζεται για να εξαρθρώσει τα δίκτυα διακινητών», τόνισε.

Αναλυτικά η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Γιάννης Καντέλης (ΣΚΑΪ): Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τις δύο συναντήσεις που κάνατε μόλις -σας είδαμε με τον κ. Merz και τον κ. Rutte- και επειδή έχετε βάλει πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα το θέμα του SAFE, της συμμετοχής της Τουρκίας στο SAFE, το βέτο από ελληνικής πλευράς σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο αν δεν άρει το casus belli. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν το συζητήσατε και μαζί τους, δεδομένου ότι και ο κ. Rutte έχει φανεί πολύ υποστηρικτικός ως προς τη συμμετοχή της Τουρκίας στην άμυνα της Ευρώπης, αλλά και η Γερμανία έχει εκφραστεί αρκετές φορές θετικά.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πράγματι, κ. Καντέλη, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ με ρώτησε ποια είναι η άποψη της Ελλάδος για το ζήτημα αυτό. Ήμουν απολύτως σαφής και απολύτως κατηγορηματικός: όσο η Τουρκία εξακολουθεί να έχει στο τραπέζι το ζήτημα του casus belli, όσο η Τουρκία εξακολουθεί ευθέως να αμφισβητεί την κυριαρχία ελληνικών νησιών μέσω της θεωρίας των «γκρίζων ζωνών», η Ελλάδα δεν πρόκειται να συναινέσει στο να ενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE.

Δεν συζήτησα με τον Γερμανό Καγκελάριο το συγκεκριμένο ζήτημα, εστιάσαμε πιο πολύ σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επόμενη ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με την ανάγκη και η Γερμανία να παίξει έναν σημαντικό ρόλο στη δρομολόγηση κοινών αμυντικών πρωτοβουλιών. Οπότε με τον Γερμανό Καγκελάριο δε συζητήθηκε το θέμα, αλλά με τον κ. Rutte ήμουν απολύτως σαφής ποια είναι η θέση της Ελλάδος.

Σοφία Φασουλάκη (MEGA): Καλησπέρα. κ. Πρόεδρε. Κάνατε μία πρόταση στο άτυπο Συμβούλιο, μια θέση θα έλεγα, λέγοντας ότι «είναι ωραία, καλά και σημαντικά τα έργα της άμυνας για τις χώρες της Βαλτικής, όμως θα πρέπει ανάλογη σημασία να δοθεί και στις χώρες του νότου, στην άμυνα των χωρών του νότου». Θα ήθελα να ρωτήσω, πώς είδαν οι ομόλογοί σας αυτή την πρόταση; Πώς ακούστηκε αυτή η θέση της Ελλάδας στους ομολόγους σας; Και αν μου επιτρέπετε, πώς προχωράει η πρόταση που έχετε κάνει με τον κ. Tusk, τον Πολωνό ομόλογό σας, για το θέμα της ευρωπαϊκής ασπίδας, αεράμυνας;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς, στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις συγκεκριμένες προτάσεις που θα καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήδη, μας έδωσε μία πρώτη ένδειξη, μέσα από το κείμενο το οποίο κυκλοφόρησε πριν από την έκτακτη ευρωπαϊκή Σύνοδο της Κοπεγχάγης.

Νομίζω ότι υπάρχει μία κατανόηση ότι η ασφάλεια της Ευρώπης δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στη μεγάλη εκκρεμότητα την οποία έχουμε σήμερα στα ανατολικά μας ευρωπαϊκά σύνορα, λόγω της επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Αυτή η έννοια της ευρωπαϊκής ασφάλειας 360 μοιρών, η οποία προφανώς θα καλύπτει και τα νοτιοανατολικά σύνορα της Ευρώπης, αλλά και τα νότια σύνορα της Ευρώπης, είναι μια έννοια η οποία αποτυπώνεται στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και προφανώς μία έννοια η οποία υποστηρίχθηκε και από άλλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου, όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Κύπρος.

Άρα, θεωρώ βέβαιο ότι οποιοδήποτε κοινό ευρωπαϊκό σχέδιο άμυνας δρομολογηθεί -και η Ελλάδα έχει αγωνιστεί προκειμένου ένα τέτοιο σχέδιο να γίνει πραγματικότητα-, θα συμπεριλαμβάνει, προφανώς, όλα τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, άρα και την πατρίδα μας.

Από εκεί και πέρα, θεωρώ, όπως έχω πει πολλές φορές, ότι είμαστε πιο κοντά από εκεί που βρισκόμασταν πριν από έναν χρόνο στην ιδέα ενός ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για κοινές αμυντικές, όχι προμήθειες, αλλά για κοινά αμυντικά σχέδια τα οποία θα είναι ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος, αλλά ακόμα δεν έχουμε, προφανώς, φτάσει εκεί, δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις.

Αλλά είναι βέβαιο ότι χώρες οι οποίες παραδοσιακά ανήκαν στην κατηγορία των «φειδωλών», όπως η Δανία, χώρες όπως η Φινλανδία, είναι πολύ πιο ανοιχτές σε κάποιο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο -πέραν, θέλω να το τονίσω, του επόμενου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, του MFF-, το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί για έργα ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος, όπως η αεράμυνα ή όπως η άμυνά μας απέναντι σε drones.

Σπύρος Μουρελάτος (ΑΠΕ και flash.gr): Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω για την πρόταση που φαίνεται πως έχει διατυπώσει στον ευρωπαϊκό διάλογο ο António Costa για την αναθεώρηση της μεθοδολογίας ως προς τη διεύρυνση, με αιχμή τη μετάβαση από την ομοφωνία που έχουμε σήμερα, δηλαδή κάθε χώρα μπορεί να έχει το δικαίωμα της αρνησικυρίας, του βέτο, σε ειδικές πλειοψηφίες. Θέλω να ρωτήσω, εάν διατρέχουμε τον κίνδυνο ως χώρα να απωλέσουμε το βέτο σε μια μελλοντική συζήτηση με την Τουρκία, εάν το θέμα αυτό ετέθη σήμερα και ποια ήταν η απάντησή σας.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το θέμα αυτό συζητήθηκε ακροθιγώς χθες, χωρίς να μπορέσουν όμως να τοποθετούν όλες οι χώρες λόγω του περιορισμένου χρόνου.

Η θέση της Ελλάδος είναι απολύτως σαφής: δεν πρόκειται ποτέ η Ελλάδα να συναινέσει στο να μην υπάρχει ομοφωνία σε διακριτά στάδια της ενταξιακής διαδικασίας.

Τώρα, αν για κάποια στάδια, όπως, παραδείγματος χάρη, για το άνοιγμα ενός κεφαλαίου, μπορεί να απαιτείται ειδική πλειοψηφία, αυτό ενδεχομένως να ήμασταν διατεθειμένοι να το συζητήσουμε. Θα απαιτείται, όμως, σίγουρα ομοφωνία και για το κλείσιμο κεφαλαίων και προφανώς για την τελική απόφαση ένταξης μιας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άρα, σε καμιά περίπτωση η Ελλάδα, αλλά και οποιαδήποτε άλλη χώρα, δεν μπορεί και δεν πρόκειται να δεχθούμε -και όχι μόνο εμείς, νομίζω ότι αυτό είναι και μια θέση που απηχεί πολλούς συναδέλφους μου- τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να μπορεί να μπλοκάρει τη διαδικασία, εάν κρίνει ότι αυτή μπορεί να αποβαίνει εις βάρος είτε ευρωπαϊκών είτε και εθνικών συμφερόντων.

Δημήτρης Γκάτσιος (ΕΡΤ): Καλησπέρα, κ. Πρόεδρε, και από εμένα. Θα ήθελα να σας πάω σε ένα κομμάτι της καθημερινότητας των Ελλήνων πολιτών. Είδαμε τα στοιχεία της Eurostat που αποτυπώνουν μία σημαντική αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα. Βρισκόμαστε κάτω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, σαφώς πολύ πιο κάτω και από τον στόχο που θέτει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Θα ήθελα, λοιπόν, να σας ρωτήσω αν βλέπουμε μία πτωτική δυναμική στις πληθωριστικές πιέσεις και αν υπάρχουν πληθωριστικές εστίες σε κάποια αγαθά ή υπηρεσίες που σας απασχολούν ιδιαίτερα.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κοιτάξτε, σίγουρα είναι ένα ενθαρρυντικό νέο το γεγονός ότι για πρώτη φορά ο πληθωρισμός στη χώρα μας είναι σημαντικά χαμηλότερος του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Είναι κάτι το οποίο προσωπικά ανέμενα ότι θα συνέβαινε κάποια στιγμή. Προφανώς, δεν μπορούμε να βγάλουμε ακόμα συμπεράσματα από τα στοιχεία ενός μήνα και μόνο, αλλά εκτιμώ ότι τα πιο δύσκολα στον πληθωρισμό τα έχουμε δει και σίγουρα αυτή είναι μία θετική εξέλιξη.

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το ζήτημα του κόστους ζωής είναι η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο παρουσίασα στη Θεσσαλονίκη ένα σημαντικό πρόγραμμα στήριξης πραγματικών μισθών για εκατομμύρια συμπολίτες μας. Αλλά, προφανώς, οποιαδήποτε αποκλιμάκωση των τιμών αποτελεί μέρος της απάντησης την οποία πρέπει να δώσουμε.

Θέλω, επίσης, να προσθέσω το γεγονός ότι είδα με ικανοποίηση τιμές ηλεκτρικής ενέργειας να είναι σταθερές σε χαμηλά επίπεδα για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Πιστεύω πια ότι στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας οι παρεμβάσεις τις οποίες έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια αρχίζουν και αποδίδουν προς όφελος του Έλληνα καταναλωτή.

Και, επίσης, αναμένω και με πολύ ενδιαφέρον τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, όχι μόνο για την ενιαία αρχή καταναλωτή, η οποία θα θεσμοθετηθεί άμεσα, αλλά και πρωτοβουλίες για μειωμένες τιμές σε συγκεκριμένους κωδικούς, οι οποίες έχουν ήδη εξαγγελθεί.

Νομίζω ότι όλα αυτά τα μέτρα συνθέτουν ένα πλαίσιο παρεμβάσεων που δείχνουν και στους Έλληνες πολίτες ότι ακούμε αυτό το οποίο μας λένε ότι η συσσωρευμένη ακρίβεια, όχι ο πληθωρισμός, η συσσωρευμένη ακρίβεια των τελευταίων ετών σε μεγάλο βαθμό έχει αποδυναμώσει τις αυξήσεις των πραγματικών μισθών και ότι μας ζητούν να κάνουμε κάτι ουσιαστικό γι’ αυτό.

Εξάλλου, επαναλαμβάνω ότι όλη η λογική του προγράμματος της Θεσσαλονίκης, όπως το παρουσίασα, στοχεύει στην αντιμετώπιση της ακρίβειας μέσα από τις αυξήσεις πραγματικών μισθών, τις οποίες οι συμπολίτες μας θα τις δουν από τις αρχές Ιανουαρίου.

Ως τότε, βέβαια, και να κλείσω με αυτό, να θυμίσω ότι τον Νοέμβριο όσοι νοικιάζουν σπίτι θα πάρουν πίσω ένα ενοίκιο -μιλάμε ουσιαστικά για μία μείωση της τάξης του 8% στα ενοίκια ετησίως-, θεσμοθετημένο μέτρο το οποίο θα ισχύει από εδώ και στο εξής.

Και βέβαια, και οι χαμηλοσυνταξιούχοι μας θα γνωρίζουν πια ότι κάθε Νοέμβριο, σταθερά και όχι με έκτακτο τρόπο, θα λαμβάνουν 250 ευρώ ως μία μικρή, συμπληρωματική βοήθεια για τις ημέρες των γιορτών.

Ισαάκ Καριπίδης (ΑΝΤ1): Θα ήθελα να σας ρωτήσω για το μεταναστευτικό. Συμμετείχατε, αν δεν κάνω λάθος, και σε μία συζήτηση στρογγυλής τραπέζης. Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, που πια αντιμετωπίζουν και αυτοί το πρόβλημα τόσο έντονα όσο το αντιμετωπίζουμε και εμείς, συμμερίζονται τις διαχρονικές μας θέσεις; Είπατε κάτι το οποίο μπορεί να δώσει λύσεις ή, εν πάση περιπτώσει, να βελτιώσει την κατάσταση;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Ευρώπη έχει αλλάξει την μεταναστευτική της πολιτική τα τελευταία χρόνια, σε μεγάλο βαθμό και ως αποτέλεσμα συστηματικής εργασίας που έχει κάνει η χώρα μας.

Είμαστε πολύ πιο αυστηροί πια ως Ευρώπη στη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων, δίνουμε πολύ μεγαλύτερη έμφαση στις επιστροφές και πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας στηρίζουν τις πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης -θα έλεγα ότι είμαστε μπροστά και από πολλές ευρωπαϊκές χώρες-, οι οποίες κινούνται σε μία πολύ απλή λογική: αν έρχεσαι παράνομα στη χώρα μας και δεν δικαιούσαι άσυλο, τότε θα στερείσαι της ελευθερίας σου και θα επιστρέφεις πίσω στη χώρα από την οποία ήρθες. Εάν, από την άλλη, δικαιούσαι άσυλο, τότε προφανώς η Ελλάδα θα το χορηγεί με ανθρωπιά και με ευαισθησία και σε αυτή την περίπτωση θα έχεις τη δυνατότητα να παραμείνεις στη χώρα μας.

Όμως, ταυτόχρονα, η Ελλάδα θα εξακολουθεί να δουλεύει σε όλα τα επίπεδα ώστε να εξολοθρεύσει τα άθλια δίκτυα διακινητών τα οποία εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο, είτε αυτά είναι στο Ανατολικό Αιγαίο είτε είναι στη Νότια Μεσόγειο, στα νερά ανάμεσα στην Κρήτη και στη Λιβύη.

Είμαι ικανοποιημένος γιατί η πολύ αυστηρή στάση την οποία τήρησε η κυβέρνησής μας με την προσωρινή αναστολή του ασύλου, αλλά και οι επικοινωνίες που κάναμε στην Ανατολική Λιβύη, φαίνεται να έχουν δείξει αποτελέσματα. Έχουμε σημαντικότατη μείωση των ροών το τελευταίο διάστημα. Αλλά προφανώς χρειάζεται όχι μόνο ελληνική αλλά και ευρωπαϊκή επιμονή ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του.

Ισαάκ Καριπίδης: Γι’ αυτή την ευρωπαϊκή επιμονή σάς ρωτώ. Οι Ευρωπαίοι συμμερίζονται πια το πόσο σημαντικό είναι…;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Απόλυτα. Και νομίζω ότι καταλαβαίνουν ότι η Ελλάδα όχι μόνο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, αλλά έχει ανοίξει και τον δρόμο σε πολλές από τις πολιτικές που τώρα εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μαρία Αρώνη (OPEN): Επειδή φαίνεται ότι δίνεται προτεραιότητα σε αυτό το έργο κοινής άμυνας για το τείχος κατά των drones, λόγω και των πρόσφατων παραβιάσεων εναέριου χώρου, άκουσα χθες και την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, εξέφρασε κάποιες ανησυχίες να μην μείνουν απ’ έξω τα σύνορα του νότου, όπως και εσείς μιλήσατε γι’ αυτό. Ανησυχείτε ότι από αυτό το έργο μπορεί να αποκλειστούν οι χώρες του νότου και να δοθεί προτεραιότητα μόνο στις χώρες της λεγόμενης «πρώτης γραμμής» που γειτνιάζουν;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δύο παρατηρήσεις: εάν υπάρξει ευρωπαϊκό πρόγραμμα, είναι βέβαιο ότι θα καλύπτεται κοινά.

Δεύτερη παρατήρηση: μην νομίζουν οι Έλληνες πολίτες ότι, ανεξαρτήτως των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων, ότι η Ελλάδα δεν φροντίζει από μόνη της να προστατεύεται απέναντι σε τέτοιους κινδύνους. Να το πω πολύ απλά, το έχουμε ήδη κάνει.

Μαρία Αρώνη: Σε ό,τι αφορά τον συντονισμό, ποιος θα έχει τον συντονισμό αυτού του έργου, φαίνεται ότι υπάρχουν διαφωνίες.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν είμαστε εκεί ακόμα, ευχαριστώ πολύ.

Δημοσιογράφος (ανεπίσημη μετάφραση από τα αγγλικά): Κύριε Πρωθυπουργέ, ο αγωγός TAP, που καλύπτει το 18% της ελληνικής κατανάλωσης φυσικού αερίου, συμπληρώνει φέτος πέντε χρόνια λειτουργίας. Πώς αξιολογείτε τη συμβολή του Αζερμπαϊτζάν στην ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και είναι η Ελλάδα έτοιμη να υποστηρίξει την περαιτέρω επέκταση του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου προκειμένου να προμηθεύει περισσότερο φυσικό αέριο;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς, είχα την ευκαιρία να συζητήσω αυτό το ζήτημα με τον Πρόεδρο Aliyev και όταν συναντηθήκαμε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι το Αζερμπαϊτζάν συμβάλλει στην ενεργειακή μας ασφάλεια μέσω του αγωγού φυσικού αερίου και εξετάζουμε, όχι μόνο ως Ελλάδα, αλλά και ως Ευρώπη, περαιτέρω ευκαιρίες για την επέκταση αυτού του βαθμού συνεργασίας.

Ταυτόχρονα, η Ελλάδα επιδιώκει επίσης να επεκτείνει την ικανότητά της να εισάγει υγροποιημένο φυσικό αέριο. Το έχουμε πράξει, αλλά θεωρούμε το Αζερμπαϊτζάν έναν μακροπρόθεσμο και αξιόπιστο προμηθευτή ενέργειας για την Ελλάδα.