Ο αρχηγός των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη απείλησε σήμερα να εντείνει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, την επομένη της ανακοίνωσης του θανάτου, σε ισραηλινά πλήγματα την Πέμπτη στη Σαναά, του πρωθυπουργού των ανταρτών, τους οποίους στηρίζει το Ιράν.

«Η στοχοθέτηση του Ισραήλ από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους» θα συνεχιστεί και θα ενταθεί, δήλωσε ο Αμπντελμαλέκ αλ Χούθι, σε μια ομιλία στο δίκτυο των ανταρτών, Al-Massirah, όπου διευκρίνισε ότι τα πρόσφατα ισραηλινά πλήγματα δεν θα αναγκάσουν το κίνημά του να «λυγίσει».

Έφοδος των Χούθι σε γραφεία των Ηνωμένων Εθνών, μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Αντάρτες Χούθι πραγματοποίησαν εφόδους σήμερα στα γραφεία δύο υπηρεσιών αρωγής των Ηνωμένων Εθνών στην πρωτεύουσα της Υεμένης Σαναά και συνέλαβαν εργαζόμενους, σύμφωνα με μια πηγή από την Υεμένη στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ένοπλοι που συνδέονται με τους Χούθι εισέβαλαν σε γραφεία του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP) και του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) στην πόλη που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανταρτών, είπε στο dpa μια πηγή που πρόσκειται στους εργαζόμενους των υπηρεσιών και η οποία δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός εργαζομένου του από τους αντάρτες Χούθι στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, επικαλούμενο φόβους και για άλλα μέλη του προσωπικού του οργανισμού σε άλλα μέρη της χώρας.

Τα γραφεία του WFP στη Σαναά «δέχθηκαν έφοδο από τοπικές δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες συνέλαβαν ένα μέλος του προσωπικού, με αναφορές για περαιτέρω συλλήψεις (προσωπικού του WFP) σε άλλες περιοχές», ανέφερε το WFP σε ανακοίνωση που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο οργανισμός αυτός του ΟΗΕ τόνισε ότι «αναζητά επειγόντως πρόσθετες πληροφορίες» από τις αρχές των Χούθι, οι οποίες κατέλαβαν την πρωτεύουσα, Σαναά, το 2014 και ελέγχουν μεγάλο μέρος της Υεμένης.

Μετά από ισραηλινή επιδρομή στη Σαναά την Πέμπτη που σκότωσε τον πρωθυπουργό Χούθι, μια πηγή ασφαλείας της Υεμένης είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι επτά εργαζόμενοι του WFP και τρεις εργαζόμενοι της UNICEF συνελήφθησαν σήμερα μετά από έφοδο στα γραφεία τους.

«Η αυθαίρετη κράτηση εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα είναι απαράδεκτη. Η ασφάλεια και η προστασία του προσωπικού είναι απαραίτητες για την εκτέλεση ζωτικής σημασίας ανθρωπιστικής εργασίας», ανέφερε το WFP στην ανακοίνωσή του.

Το κίνητρο της απαγωγής δεν έχει διευκρινιστεί. Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα σχόλιο ούτε από τους Χούθι ούτε από τα Ηνωμένα Έθνη.

Κατά το παρελθόν οι Χούθι είχαν απαγάγει εργαζόμενους στα Ηνωμένα Έθνη, κατηγορώντας τους ότι ήταν κατάσκοποι των ΗΠΑ. Είκοσι τρεις εργαζόμενοι αρωγής εξακολουθούν και κρατούνται από τον Μάρτιο, σύμφωνα με πληροφορίες από τα ΗΕ.