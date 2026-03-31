Οι χώρες του Κόλπου πιέζουν τον Τραμπ να εντείνει τον πόλεμο κατά του Ιράν

Οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στον Κόλπο, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, παροτρύνουν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίσει τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν έχει αποδυναμωθεί αρκετά από την επί ένα μήνα αεροπορική εκστρατεία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, όπως αναφέρουν στο Associated Press αξιωματούχοι των ΗΠΑ, των χωρών του Κόλπου και του Ισραήλ.

Μετά από ιδιωτικές διαμαρτυρίες στην αρχή του πολέμου ότι δεν τους δόθηκε επαρκής προειδοποίηση για την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση και παραπονούμενοι ότι οι ΗΠΑ αγνόησαν τις προειδοποιήσεις τους ότι ο πόλεμος θα είχε καταστροφικές συνέπειες για ολόκληρη την περιοχή, ορισμένοι από τους περιφερειακούς συμμάχους υποστηρίζουν στο Λευκό Οίκο ότι η στιγμή προσφέρει μια ιστορική ευκαιρία να παραλύσουν μια για πάντα την κληρική διακυβέρνηση της Τεχεράνης.

Αξιωματούχοι από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν έχουν εκφράσει σε ιδιωτικές συνομιλίες ότι δεν επιθυμούν να τερματιστεί η στρατιωτική επιχείρηση έως ότου υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στην ιρανική ηγεσία ή μια δραματική μεταβολή στη συμπεριφορά του Ιράν, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, οι οποίοι δεν είχαν εξουσιοδότηση να σχολιάσουν δημοσίως και μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η πίεση από τις χώρες του Κόλπου έρχεται την ώρα που ο Τραμπ ταλαντεύεται μεταξύ του ισχυρισμού ότι η αποδεκατισμένη ηγεσία του Ιράν είναι έτοιμη να επιλύσει τη σύγκρουση και της απειλής για περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου, αν δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία.

Ενώ οι ηγέτες της περιοχής υποστηρίζουν πλέον ευρέως τις προσπάθειες των ΗΠΑ, ένας διπλωμάτης του Κόλπου περιγράφει κάποια διαίρεση, με τη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ να ηγούνται των εκκλήσεων για αύξηση της στρατιωτικής πίεσης προς την Τεχεράνη.

Τα ΗΑΕ έχουν αναδειχθεί ως η πιο επιθετική από τις χώρες του Κόλπου και πιέζουν έντονα τον Τραμπ να διατάξει χερσαία εισβολή, λέει ο διπλωμάτης. Το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν επίσης τάσσονται υπέρ αυτής της επιλογής.

Το Ομάν και το Κατάρ, έχουν ταχθεί υπέρ μιας διπλωματικής λύσης. Ο διπλωμάτης αναφέρει ότι η Σαουδική Αραβία έχει υποστηρίξει στις ΗΠΑ ότι η άμεση λήξη του πολέμου δεν θα οδηγήσει σε μια «καλή συμφωνία», δηλαδή σε μια συμφωνία που θα εγγυάται την ασφάλεια των αραβικών γειτόνων του Ιράν.

