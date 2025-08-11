Ευρωπαϊκές χώρες επιδιώκουν συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πριν από την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, σύμφωνα με το Bloomberg, που επικαλείται πηγές.

Ανώνυμες πηγές αναφέρουν ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν να μιλήσουν μαζί του πριν από την Παρασκευή, ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται η συνάντηση.

Οι επαφές θα ακολουθήσουν ένα Σαββατοκύριακο εντατικής διπλωματίας μεταξύ Αμερικανών, Ουκρανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων, το οποίο περιλάμβανε συνάντηση στο Ηνωμένο Βασίλειο το Σάββατο με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι.

Οι πρέσβεις της ΕΕ ενημερώθηκαν την Κυριακή και οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συνεδριάζουν σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Ρωσία απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει ολόκληρη την ανατολική περιοχή Ντονμπάς και την Κριμαία ως προϋπόθεση για εκεχειρία και έναρξη διαπραγματεύσεων για μόνιμη διευθέτηση. Αυτό θα σήμαινε παράδοση τμημάτων των περιοχών Λουχάνσκ και Ντόνετσκ που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο, δίνοντας στη Μόσχα νίκη που δεν έχει επιτύχει στρατιωτικά από τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι πιέζουν για εκεχειρία και παράλληλη διατήρηση της οικονομικής πίεσης στη Μόσχα μέσω κυρώσεων. Ο Τραμπ είχε απειλήσει με κυρώσεις τη Ρωσία, θέτοντας τελεσίγραφο που έληξε την περασμένη Παρασκευή.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι το Κίεβο δεν θα παραχωρήσει εδάφη. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, σε κοινή δήλωσή τους το Σάββατο, τόνισαν: «Παραμένουμε προσηλωμένοι στην αρχή ότι τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία».

Οι όροι που συζητούνται μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων προβλέπουν διακοπή των ρωσικών επιθέσεων στις περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια στις υφιστάμενες γραμμές μάχης.

Ο Πούτιν έχει επαναλάβει ότι οι πολεμικοί στόχοι της Ρωσίας παραμένουν αμετάβλητοι: ουδετερότητα της Ουκρανίας, εγκατάλειψη της ένταξης στο ΝΑΤΟ και αποδοχή της απώλειας της Κριμαίας και τεσσάρων ακόμη περιοχών στην ανατολική και νότια Ουκρανία.