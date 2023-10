Πέντε χιλιόμετρα μέσα στη Γάζα ο ισραηλινός στρατός - Νεκρός ο «εγκέφαλος» των σφαγών στα κιμπούτς

Τα ισραηλινά τανκς έχουν εισέλθει πέντε χιλιόμετρα στη Γάζα, όπως προκύπτει από δορυφορικές φωτογραφίες που δημοσίευσαν οι New York Times την Τρίτη, αναφέρει η Jerusalem Post.

The IDF has released new footage of its expanded ground operation in the Gaza Strip. pic.twitter.com/tOTdGGZC2t — Intelligence FRONT (@Intelligencefnt) October 31, 2023

Οι χερσαίες δυνάμεις του ισραηλινού στρατού πέρασαν τον φράκτη στην περιοχή του καταυλισμού Αλ Μππυρέιτζ και κινήθηκαν προς τις ακτές της Μεσογείου. Η συγκεκριμένη περιοχή είναι αρκετά αραιοκατοικημένη, ευνοώντας την ταχύτερη μετακίνηση των στρατιωτικών οχημάτων.

Στο μεταξύ, ο αρχηγός του επιτελείου του ιρανικού κράτους ισχυρίζεται ότι υπάρχουν πάνω από 400 χιλιόμετρα (248 μίλια) τούνελ κάτω από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Ορισμένες από τις σήραγγες έχουν είσοδο μέσα στο Ισραήλ.

Νωρίτερα, οι σραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι είναι νεκρός ο «εγκέφαλος» των σφαγών στα κιμπούτς, Nisam Abu Ajina. Σύμφωνα με το IDF, ο Abu Ajina ήταν υπεύθυνος για τη διοίκηση των τρομοκρατών της Χαμάς που πραγματοποίησαν τη θανατηφόρα επίθεση στο κιμπούτς Ερέζ και το Νετίβ Χασάαρα στις 7 Οκτωβρίου.

Αμείωτη είναι η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας με τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και των τρομοκρατών της Χαμάς να έχει εισέλθει στην τέταρτη εβδομάδα. Στόχος του Ισραήλ να περικυκλώσει τη Γάζα όπως διαφαίνεται από τις κινήσεις του στρατού του - έχει μπει σε παλαιστινιακό έδαφος από τρία σημεία, βορειοανατολικά στο Μπέιτ Χανιούν, με τη Χαμάς να «απαντά» με ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή.

Ειδικότερα, οι IDF χθες, Δευτέρα, ανακοίνωσαν ότι μπήκαν στο κέντρο της Γάζας και έφτασαν σε κεντρικό δρόμο που συνδέει βορρά και νότο. Εξουδετέρωσαν δεκάδες τρομοκράτες που τους επιτέθηκαν μέσα από κτίρια και σήραγγες. Συνολικά, τις τελευταίες 24 ώρες, έπληξαν πάνω από 300 στόχους.

Όπως αναφέρουν με ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ, τις τελευταίες 24 ώρες, κατά τη διάρκεια των χερσαίων επιχειρήσεων, έπληξαν τρομοκρατικούς στόχους και υποδομές, μεταξύ των οποίων:

- Αντιαρματικοί πύραυλοι: Θέσεις αντιαρματικών πυραύλων.

- Θέσεις εκτόξευσης ρουκετών.

- Ενώσεις τρομοκρατών μέσα σε υπόγειες σήραγγες.

Σειρήνες ηχούν συνεχώς στις περιοχές κοντά στα σύνορα Γάζας-Ισραήλ, εν μέσω εκτοξεύσεων ρουκετών. Οι Times of Israel αναφέρουν ότι σειρήνες ηχούν στο κεντρικό Ισραήλ μετά από καταιγισμό ρουκετών από τη Γάζα ενώ το Al Jazeera μετέδωσε ζωντανά ήχους από πολλαπλές εκρήξεις στη βόρεια Γάζα.

Το Ισραήλ σφυροκοπά και πλήττει στόχους τρομοκρατών της Χαμάς αλλά και κατά της Χεζμπολάχ, στον νότιο Λίβανο. Χθες, Δευτέρα, ο ισραηλινός στρατός απελευθέρωσε μία δεκανέα που κρατούσαν στη Γάζα.

Με τον πόλεμο να συνεχίζεται, απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Συρία προειδοποιεί για «ευρύτερη κλιμάκωση» του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, την ώρα που η έλλειψη καυσίμων στη Λωρίδα της Γάζας στερεί από τους κατοίκους το πόσιμο νερό, όπως αναφέρει η UNICEF.

Ισραηλινοί κατεδάφισαν το σπίτι του ανώτερου αξιωματούχου της Χαμάς, Σαλέχ αλ-Αρούρι

Στο μεταξύ, οι αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ κατεδάφισαν ένα σπίτι που ανήκει στον αξιωματούχο της Χαμάς, Σαλέχ αλ-Αρούρι κοντά στη Ραμάλα. Πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν την ελεγχόμενη έκρηξη που πραγματοποιήθηκε από τον Ισραηλινό Στρατό.

لحظة تفجير قوات الاحتلال منزل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري في بلدة عارورة شمال غرب رام الله pic.twitter.com/BfJgNCwT6q — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 31, 2023

Νετανιάχου: Tο Ισραήλ δεν θα συμφωνήσει σε εκεχειρία

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε πως «οι εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός, είναι έκκληση παράδοσης στη Χαμάς».

«Το Ισραήλ δεν θα συμφωνήσει σε παύση των εχθροπραξιών μετά τις φρικτές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου» τόνισε μιλώντας στα αγγλικά προς τα ξένα μέσα ενημέρωσης.

«Οι εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός είναι μια έκκληση προς το Ισραήλ να παραδοθεί στη Χαμάς, να παραδοθεί στην τρομοκρατία, να παραδοθεί στη βαρβαρότητα. Αυτό δεν θα συμβεί», πρόσθεσε.

Εν συνεχεία, τόνισε ότι κανείς δεν θα καλούσε τις ΗΠΑ να συμφωνήσουν σε κατάπαυση του πυρός μετά την επίθεση στο Περλ Χάρμπορ κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Παράλληλα, τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει «ηθική διάκριση μεταξύ της σκόπιμης δολοφονίας αθώων και του ακούσιου είδους των απωλειών που συνοδεύουν κάθε νόμιμο πόλεμο» σε σχόλια σχετικά με τον αριθμό των νεκρών Παλαιστινίων στη Γάζα.

🇮🇱 Netanyahu says there will be NO CEASEFIRE! pic.twitter.com/d6kbXYJcrg — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) October 30, 2023

Δεν σκοπεύω να παραιτηθώ, στόχος μου να παραιτηθεί η Χαμάς

Ο Νετανιάχου ρωτήθηκε για το αν έχει σκεφτεί να παραιτηθεί μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, απαντώντας αρνητικά.

«Φαίνεται ότι το επίπεδο υποστήριξης που έχετε μεταξύ του ισραηλινού κοινού έχει μειωθεί σημαντικά», σχολίασε ένας δημοσιογράφος. «Το ερώτημα λοιπόν είναι, πώς μπορείτε να συνεχίσετε να ηγείστε αποτελεσματικά αυτής της χώρας κατά τη διάρκεια μιας πολύ δύσκολης περιόδου; Και έχετε σκεφτεί καθόλου να παραιτηθείτε;»

«Το μόνο που σκοπεύω να έχω παραιτηθεί είναι η Χαμάς», απάντησε ο Νετανιάχου. «Θα τους παραδώσουμε στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας. Αυτός είναι ο στόχος μου. Αυτή είναι η ευθύνη μου. Γι' αυτό ηγούμαι της χώρας».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αποκάλεσε τους τρομοκράτες της Χαμάς «τέρατα», λέγοντας ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να τους καταδιώκει.

Διάσωση δεκανέα που κρατούσαν οι τρομοκράτες

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η απελευθέρωση ομήρου από τις χερσαίες δυνάμεις αποδεικνύει την ανάγκη για μια τέτοιου είδους στρατιωτική επέμβαση στη Γάζα.

Ο στρατός του Ισραήλ σκότωσε τέσσερα υψηλόβαθμα στελέχη της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, τα οποία κατονόμασε.

Όλες οι εξελίξεις

13:48 Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη και ένας αντιβαλλιστικός πύραυλος «Arrow 2» εκτοξεύτηκαν νωρίτερα για να αναχαιτίσουν έναν αριθμό εχθρικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ενός πυραύλου επίγειας επίθεσης που εντοπίστηκαν πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα με κατεύθυνση προς το Νότιο Ισραήλ.

Israeli Combat Aircraft and a “Arrow 2” Anti-Ballistic Missile were launched earlier in order to Intercept a number of Hostile Drones and a Land-Attack Cruise Missile which were Detected over the Red Sea heading towards Southern Israel; this is the First Operational Use of the… pic.twitter.com/7uVWSMokmt — OSINTdefender (@sentdefender) October 31, 2023

The @IAFsite intercepted a surface-to-surface missile in the area of the Red Sea. This is the first operational interception by the Arrow Aerial Defense System since the beginning of the war.



An additional aerial threat was successfully intercepted by IAF fighter jets in the… — Israel Defense Forces (@IDF) October 31, 2023

13:46 Συναγερμοί πυραύλων ηχούν σε περιοχές βόρεια και ανατολικά της Μπερ Σεβά.

Συναγερμοί πυραύλων ηχούν σε περιοχές βόρεια και ανατολικά της Μπερ Σεβά. Οι περιοχές που δέχονται επίθεση περιλαμβάνουν περιοχές όπου ζουν πολλοί Βεδουίνοι χωρίς πρόσβαση σε κατάλληλα καταφύγια. Ακούγονται τέσσερις εκρήξεις, αναφέρουν οι Times of Israel.

13:19 Σειρήνες ηχούν στην ισραηλινή πόλη Μετούλα, στα σύνορα με τον Λίβανο

Σειρήνες εισερχόμενων ρουκετών ηχούν στην πόλη Μετούλα, στα βόρεια του Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, αναφέρουν οι Times of Israel. Οι IDF δηλώνουν ότι εξετάζουν την αιτία της σειρήνας.

12:38 Ιράν: Υπάρχουν πάνω από 400 χιλιόμετρα τούνελ κάτω από τη βόρεια Γάζα

Υπάρχουν πάνω από 400 χιλιόμετρα (248 μίλια) τούνελ κάτω από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ισχυρίζεται ο αρχηγός του επιτελείου του ιρανικού στρατού. Ορισμένες από τις σήραγγες έχουν είσοδο μέσα στο Ισραήλ, υποστηρίζει ο διοικητής.

12:29 Στρατηγός των IDF προς τα στρατεύματα: Η νίκη είναι η μόνη επιλογή

Δεν μπορεί να υπάρξει «κανένα άλλο αποτέλεσμα εκτός από τη νίκη» τόνισε ο επικεφαλής της Νότιας Διοίκησης, υποστράτηγος Γιάρον Φίνκελμαν, απευθυνόμενος στα στρατεύματα, όπως προκύπτει από ραδιοφωνκή ηχογράφηση που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας.

12:20 Ο ισραηλινός στρατός κατεδάφισε το σπίτι του δεύτερου στην ιεραρχία της Χαμάς στη Δυτική Όχθη

Ο ισραηλινός στρατός κατεδάφισε με τη χρήση εκρηκτικών το κενό σπίτι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη του δεύτερου στην ιεραρχία της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, ο οποίος ζει αυτοεξόριστος εδώ και χρόνια, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

12:00 Τα ισραηλινά τανκς βρίσκονται πέντε χλμ. μέσα στη Γάζα (χάρτες)

Δορυφορικές φωτογραφίες που δημοσίευσαν οι New York Times την Τρίτη δείχνουν ότι τα ισραηλινά τανκς έχουν φτάσει εισέλθει πέντε χιλιόμετρα στη Γάζα, έχουν φτάσει στη λεωφόρο Al-Bahr στη Γάζα, έναν μεγάλο δρόμο που διασχίζει τη Λωρίδα από την παραλία προς την Τζαμπάλια.

11:24 Πατέρας Σάνι Λουκ: Χαίρομαι γιατί ξέρω που είναι, ξέρω ότι δεν είναι σε κάποιο τούνελ της Γάζας

«Χαίρομαι γιατί ξέρω που είναι, ξέρω ότι δεν είναι σε κάποιο τούνελ της Γάζας», δήλωσε, μεταξύ άλλων, στο Channel 13, ο πατέρας της 22ρονης Γερμανο-ισραηλινής Σάνι Λουκ, η οποία είχε απαχθεί κατά την επίθεση της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ στο Reim και τελικά βρέθηκε νεκρή.

11:16 IDF: 240 όμηροι που συνελήφθησαν από τη Χαμάς κρατούνται στη Γάζα

Ο εκπρόσωπος των IDF υποναύαρχος Ντανιέλ Χαγκάρι λέει ότι ο στρατός έχει μέχρι στιγμής ενημερώσει τις οικογένειες 240 ομήρων ότι οι αγαπημένοι τους κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, ανεβάζοντας τον αριθμό των επιβεβαιωμένων ανθρώπων που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου.

10:57 Ισραήλ: Δεν υπήρξε κίνδυνος για τους αμάχους από εναέριο στόχο που εντοπίστηκε κοντά στην Εϊλάτ

«Δεν υπήρξε απειλή ή κίνδυνος για τους αμάχους» λόγω πιθανής «εχθρικής εισβολή αεροσκάφους» στην περιοχή της πόλης Εϊλάτ στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία έκανε τους κατοίκους του δημοφιλούς τουριστικού θερέτρου να τρέξουν για να καταφύγουν σε ασφαλή μέρη. Αυτό ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός κατόπιν ανακοίνωσής του ότι τα συστήματά του εντόπισαν αεροπορικό στόχο που προσέγγιζε το ισραηλινό έδαφος».

Ισραηλινός ραδιοσταθμός είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι το Ισραήλ κατέρριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα.

10:38 Spectator Index: Ο Νετανιάχου είχε ζητήσει από την ΕΕ να δεχθεί η Αίγυπτος πρόσφυγες από τη Γάζα

Ο Νετανιάχου προσπάθησε να πείσει τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πιέσουν την Αίγυπτο να δεχθεί πρόσφυγες από τη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρουν οι Financial Times σύμφωνα με ανάρτηση του The Spectator Index, στην πλατφόρμα X.

BREAKING: The Financial Times reports Netanyahu tried to convince EU leaders to pressure Egypt to take refugees from the Gaza Strip

10:28 Σειρήνες ενεργοποιήθηκαν δύο φορές στο Κισουφίμ

Οι σειρήνες ηχούν στο Κισουφίμ, δίπλα στην κεντρική Γάζα. Ο συναγερμός είναι ο δεύτερος μέσα σε περίπου μισή ώρα στην περιοχή, αναφέρουν οι Times of Israel.

09:16 Το Ισραήλ κατέρριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα, μεταδίδει το ραδιόφωνο του Ισραήλ

Οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής χτύπησαν στην περιοχή της πόλης Εϊλάτ στην Ερυθρά Θάλασσα την Τρίτη και ο στρατός του Ισραήλ δήλωσε ότι ο συναγερμός αφορούσε πιθανή εισβολή εχθρικού αεροσκάφους.

Λίγο μετά τον ήχο των σειρήνων, το ισραηλινό ραδιόφωνο μετέδωσε ότι η ισραηλινή αεράμυνα κατέρριψε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα. Ο ισραηλινός στρατός δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

09:12 Νεκρός ο διοικητής της Χαμάς που διηύθυνε επιθέσεις σε κιμπούτς την 7η Οκτωβρίου

Τον διοικητή του τάγματος Beit Lahiya της Χαμάς, Nisam Abu Ajina, ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ότι σκότωσαν σε αεροπορική επιδρομή κατά τη διάρκεια της νύχτας στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

09:04 Νετανιάχου: Ο πόλεμος στο Ισραήλ παραπέμπει σε βομβαρδισμό των Συμμάχων στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Τον πόλεμο στο Ισραήλ με τον αγώνα των Συμμάχων εναντίον του ναζισμού στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο συνέκρινε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποκρούοντας τις επικρίσεις για τον πολύ βαρύ απολογισμό των θυμάτων μεταξύ των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας στις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού σε αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου.

08:39 IDF: Πλήξαμε 300 στόχους της Χαμάς

Συνολικά 300 στόχους της Χαμάς έπληξαν οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας κατά τη διάρκεια της χερσαίας επιχείρησης τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου, στη Λωρίδα της Γάζας.

08:29 ΗΠΑ: Σχέδιο νόμου στη Βουλή των Αντιπροσώπων προβλέπει χορήγηση βοήθειας στο Ισραήλ

Οι Ρεπουμπλικάνοι καταθέτουν στη Βουλή των Αντιπροσώπων σχέδιο νόμου που προβλέπει χορήγηση βοήθειας στο Ισραήλ με αντιστάθμισμα μείωση του προϋπολογισμού της εφορίας.

08:07 Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ καρφιτσώνει το κίτρινο αστέρι του Δαυίδ στο στήθος

Ο ισραηλινός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη, ο Γκιλάντ Ερντάν, καρφίτσωσε το κίτρινο αστέρι στο πέτο χθες Δευτέρα, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας, δηλώνοντας πως θα το φοράει, «με υπερηφάνεια», για όσο δεν εκδίδεται απόφασή του που θα καταδικάζει τις «θηριωδίες» της Χαμάς.

07:34 IDF: Πλήξαμε στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Αεροπορικά πλήγματα στον Λίβανο εναντίον θέσεων του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, συμμάχου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός.

07:25 Πεντάγωνο: Δυνάμεις των ΗΠΑ στο Ιράκ και στη Συρία υπέστησαν 23 επιθέσεις σε δύο εβδομάδες

Δυνάμεις των ΗΠΑ και συμμάχων τους που έχουν αναπτυχθεί σε βάσεις στο Ιράκ και στη Συρία έγιναν στόχοι 23 επιθέσεων με drones ή/και με ρουκέτες μέσα στις τελευταίες δυο εβδομάδες.