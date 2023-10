Τα ισραηλινά τανκς βρίσκονται πέντε χλμ. μέσα στη Γάζα (χάρτες)

Δορυφορικές φωτογραφίες που δημοσίευσαν οι New York Times την Τρίτη δείχνουν ότι τα ισραηλινά τανκς έχουν φτάσει εισέλθει πέντε χιλιόμετρα στη Γάζα, έχουν φτάσει στη λεωφόρο Al-Bahr στη Γάζα, έναν μεγάλο δρόμο που διασχίζει τη Λωρίδα από την παραλία προς την Τζαμπάλια, αναφέρει η Jerusalem Post.

Extensive piece by @Josh_H et al. @nytimes analysing satellite imagery taken today of Gaza.



"A Detailed Satellite View of Israel’s Invasion" https://t.co/lsYwwMXRJa https://t.co/RXOSCMgUSX pic.twitter.com/E3hlJPQdcW