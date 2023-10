IDF: Νέες επιθέσεις από το νότιο Λίβανο στο βόρειο Ισραήλ (vid)

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας ανέφεραν ότι έπεσαν πυροβολισμοί εναντίον θέσεων του στρατού στα σύνορα και δύο όλμοι που εκτοξεύτηκαν από το Λίβανο προσγειώθηκαν σε υπαίθριους χώρους κοντά στο Κολέγιο Τελ-Χάι.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς από τις επιθέσεις.

Ο στρατός ανέφερε ότι βομβάρδισε τις πηγές των πυροβολισμών και των εκτοξεύσεων όλμων με πυροβολικό.

Σε απάντηση στις επιθέσεις και σε προηγούμενες εκτοξεύσεις πυραύλων και ρουκετών από τον Λίβανο, οι IDF λένε ότι έπληξαν «στρατιωτικές υποδομές» της Χεζμπολάχ.

IDF says it struck Hezbollah sites in southern Lebanon in response to attacks on the border today. In the last few hours, shots were fired at IDF posts, and two mortars landed in open areas near the Tel-Hai College. pic.twitter.com/hnbJvfJHYL