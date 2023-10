IDF: Πλήξαμε 300 στόχους της Χαμάς

Συνολικά 300 στόχους της Χαμάς έπληξαν οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας κατά τη διάρκεια της χερσαίας επιχείρησης τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου, στη Λωρίδα της Γάζας, σκοτώνοντας πολλούς τρομοκράτες της Χαμάς, αναφέρουν οι Times of Israel.

Οι IDF λένε ότι οι στόχοι που χτυπήθηκαν από τις χερσαίες, αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις περιλάμβαναν θέσεις εκτόξευσης αντιαρματικών κατευθυνόμενων πυραύλων και ρουκετών, εισόδους τούνελ και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Χαμάς.

Αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια των χερσαίων επιχειρήσεων, τα στρατεύματα συγκρούστηκαν με πυρήνες τρομοκρατών που εκτόξευσαν πυραύλους και πυρά βαρέων πολυβόλων εναντίον των δυνάμεων.

Over the last day, during ground operations:



🔻Numerous Hamas terrorists have been eliminated.



🔻The IAF struck terrorist targets and infrastructure.



🔻IDF combat forces struck approximately 300 targets, including:



• Anti-tank missiles posts.

• Rocket launch posts.

•… pic.twitter.com/RymFDCFrw1