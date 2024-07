Οι διάλογοι Τραμπ με τους πράκτορες την ώρα της απόπειρας: «Κινηθείτε προς τις σκάλες - Αφήστε με να βάλω τα παπούτσια μου»

Ενδεικτικό του τρόμου και του πανικού που επικράτησε τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, είναι οι διάλογοι ανάμεσα στον ίδιο και τους πράκτορες που έσπευσαν να τον φυγαδεύσουν.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά τους πυροβολισμούς, έπεσαν όλοι αμέσως πάνω του για τον προστατέψουν από τα εισερχόμενα πυρά.

Μέσα στον πανικό που ακολούθησε, με το κοινό να ουρλιάζει και να προσπαθεί να προφυλαχθεί από τα πυρά, τα μικρόφωνα κατέγραψαν όσα είπαν οι πράκτορες των μυστικών Υπηρεσιών και ο υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ δευτερόλεπτα μετά την απόπειρα δολοφονίας και ενώ ήταν σε εξέλιξη το σχέδιο απομάκρυνσή του.

Trump fell to the floor as shots rang out and was mobbed by Secret Service agents.



'Let me get my shoes on', the former president said moments before being hurried off stage



