Άμεσες αναλύσεις

Την αμετάκλητη αλλαγή του πολιτικού τοπίου προκαλούν κάποιες προεκλογικές εκστρατείες καθώς κρίνονται από συγκεκριμένες στιγμές, σχολιάζουν αναλυτές μετά τη δολοφονική επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσιλβάνια.

Η απόπειρα κατά της ζωής του Ντόναλντ Τραμπ είναι η πιο σημαντική στιγμή των τελευταίων δεκαετιών, σημειώνει η Telegraph.

Στα δευτερόλεπτα αφότου ακούστηκαν πυροβολισμοί έγινε σαφές ότι όλα είχαν αλλάξει.

Η ιστορική πλέον εικόνα, που καταγράφηκε από φωτογράφο του Associated Press, δείχνει τον Τραμπ να στάζει αίμα και να περιβάλλεται από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας.



AP Photo/Gene J. Puskar

Λίγες στιγμές μετά την απόπειρα, ο πρώην πρόεδρος σήκωσε τη γροθιά του, με τα χείλη του να σχηματίζουν μια λέξη «Fight».



AP Photo/Gene J. Puskar

Αυτό που συνέβη στην Πενσιλβάνια ήταν η πρώτη σοβαρή απόπειρα δολοφονίας για τη ζωή Αμερικανού προέδρου μετά τον πυροβολισμό του Ρόναλντ Ρίγκαν τον Μάρτιο του 1981.

Η διαρκής απειλή βίαιου θανάτου είναι κάτι σαν επαγγελματικός κίνδυνος για τους Αμερικανούς ανώτατους διοικητές και τέσσερις εν ενεργεία πρόεδροι έχουν βρει τον θάνατο. Ωστόσο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό το περιστατικό θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη φετινή προεδρική κούρσα.

Ο Τραμπ έχει χτίσει την εκστρατεία του στην ιδέα ότι όλοι θέλουν να τον καταρρίψουν. Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς, δικαστές, πολιτικοί αντίπαλοι και δημοσιογράφοι έχουν όλοι κατηγορηθεί ότι προσπάθησαν να χτυπήσουν την εκστρατεία του και να εμποδίσουν την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Όπως συνέβη με τον Ρίγκαν, ο Τραμπ μπορεί να περιμένει ώθηση στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες ήδη έδειχναν ότι ο Ρεπουμπλικανός μπορεί να ξανακερδίσει τον Νοέμβριο.

Αν η ιστορία μπορεί να δείξει κάτι, τα γεγονότα στην Πενσιλβάνια θα ενισχύσουν την υποψηφιότητά του.

Τους μήνες μετά τον πυροβολισμό του Ρόναλντ Ρίγκαν, ο νεοεκλεγείς Ρεπουμπλικανός πρόεδρος είδε μια άνοδο των δημοσκοπήσεων κατά οκτώ μονάδες.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ θα μιλήσει στους υποστηρικτές του στο Μιλγουόκι του Ουισκόνσιν, για να ανακοινώσει τον υποψήφιο αντιπρόεδρο στο εθνικό συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Τα μέτρα ασφαλείας, που είναι ήδη αυστηρά, πιθανότατα θα ενισχυθούν περαιτέρω ως απάντηση σε αυτό που συνέβη, το γεγονός που παρά λίγο να τερματίσει τη ζωή του υποψηφίου.

Αλλά και η ρητορική θα είναι διαφορετική. Οι υποστηρικτές του Τραμπ ισχυρίζονται ήδη ότι η απόπειρα δολοφονίας είναι η τελευταία μάχη στον πόλεμό του για τη διάσωση των ΗΠΑ και αυτό το πλαίσιο θα κυριαρχήσει τώρα στην εκστρατεία.

Λίγα λεπτά αφότου συνέβη η απόπειρα, ο γιος του πρώην προέδρου Έρικ, σημειώνει το BBC, φρόντισε να περάσει το πολιτικό μήνυμα εκμεταλλευόμενος τις συνθήκες ανεβάζοντας τη φωτογραφία του πατέρα του με τα αίματα στο πρόσωπο και τη γροθιά υψωμένη γράφει: «Αυτός είναι ο μαχητής που χρειάζεται η Αμερική».

This is the fighter America needs! pic.twitter.com/77xES5kBRO