ΗΠΑ: Απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ σε προεκλογική του ομιλία - Τραυματίστηκε ελαφρά, νεκρός ο δράστης (pics&vids)

Στόχος δολοφονικής επίθεσης έγινε ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ του Σαββάτου κατά τη διάρκεια συγκέντρωσής του στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια.

Ένοπλος και τουλάχιστον ένα μέλος του ακροατηρίου σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, ενώ άλλοι δύο παρευρισκόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά.

Η μυστική υπηρεσία είπε ότι ο πρώην πρόεδρος είναι ασφαλής, αφού βγήκε εσπευσμένα από τη σκηνή με αίμα στο πρόσωπό του. Εκπρόσωπος είπε ότι ο Τραμπ είναι «καλά» μετά την «αποτρόπαια πράξη».

Σύμφωνα με τη μυστική υπηρεσία, ο δράστης πυροβόλησε πολλές φορές από «ανυψωμένη θέση» έξω από τη συγκέντρωση προτού σκοτωθεί από πράκτορες. Πηγές είπαν στο CNN ότι ο δράστης βρισκόταν στην ταράτσα ενός κτιρίου ακριβώς έξω από το χώρο της ομιλίας.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν μια «αιματοβαμμένη» και χαοτική σκηνή. «Είναι σκέτη παράνοια», είπε ένας από τους συμμετέχοντες στη συγκέντρωση.

Η στιγμή που πυροβολείται και τραυματίζεται ο Τραμπ:

DONALD TRUMP JUST GOT SHOT! pic.twitter.com/vyzbZrNb5W — Russell Brand (@rustyrockets) July 13, 2024

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν μίλησε με τον Τραμπ μετά τον πυροβολισμό. Ο Μπάιντεν καταγγέλλοντας τη βία σε δηλώσεις του το βράδυ του Σαββάτου και είπε ότι είναι «ευγνώμων» που ο Τραμπ είναι ασφαλής και ενώ σχεδίαζε να μείνει στο Ντέλαγουερ για το Σαββατοκύριακο, επιστρέφει στον Λευκό Οίκο εσπευσμένα, ώστε να μπορεί να συνεχίσει να ενημερώνεται.

I have been briefed on the shooting at Donald Trump’s rally in Pennsylvania.



I’m grateful to hear that he’s safe and doing well. I’m praying for him and his family and for all those who were at the rally, as we await further information.



Jill and I are grateful to the Secret… — President Biden (@POTUS) July 13, 2024

Νεκρός ο δράστης

Ο δράστης της δολοφονικής επίθεσης κατά της ζωής του υποψήφιου των Ρεπουμπλικανών Ντόναλντ Τραμπ είναι ο 20χρονος άνδρας από την Πενσιλβάνια, ονόματι Τόμας Μάθιου Κρουκς.

Σε ανακοίνωσή του ανέφερε: «Το FBI ταυτοποίησε τον Τόμας Μάθιου Κρουκς, 20 ετών, από το Μπέθελ Παρκ της Πενσυλβάνια, ως το υποκείμενο που εμπλέκεται στην απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις 13 Ιουλίου, στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια».

«Αυτή παραμένει μια ενεργή και συνεχιζόμενη έρευνα» κατέληξε.

Ο δράστης της επίθεσης εναντίον του Τραμπ «εξουδετερώθηκε», όπως ανακοίνωσε το ομοσπονδιακό αστυνομικό σώμα που είναι αρμόδιο για την προστασία προσωπικοτήτων στις ΗΠΑ (Secret Service).

Βίντεο στην πλατφόρμα X υποστηρίζει ότι δείχνει τον φερόμενο ως δράστη να κείτεται νεκρός, ενώ φωτογραφία στην ίδια πλατφόρμα δείχνει την αστυνομία να απομακρύνει τον ένοπλο.

One of the shooters is down pic.twitter.com/pJiUj5LYde — borovik (@3orovik) July 13, 2024

Σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχου στη Washington Post, ο Κρουκς χρησιμοποιώντας ένα ημιαυτόματο τουφέκι τύπου AR-15 για να πραγματοποιήσει την επίθεση, σκότωσε ένα άτομο, τραυμάτισε σοβαρά άλλα δύο, ενώ μία σφαίρα του διαπέρασε το δεξί αυτί του Τραμπ.

Εγγεγραμμένος ψηφοφόρος των Ρεπουμπλικανών ο δράστης



Η ίδια εφημερίδα αναφέρει ότι ο Κρουκς είναι εγγεγραμμένος ψηφοφόρος των Ρεπουμπλικανών, σύμφωνα με τον εκλογικό κατάλογο της πολιτείας της Πενσυλβάνια.

#BREAKING: Pennsylvania voter registration records show Thomas Matthew Crooks, 20, is a registered Republican. Crooks has been identified by law enforcement sources as the shooter who attempted to assassinate former President Trump at a rally on Saturday. pic.twitter.com/PFdnLgiLyY — Matthew Keys (@MatthewKeysLive) July 14, 2024

«Πάγωσε» η Αμερική - Οι αντιδράσεις των ηγετών

Ηγέτες και αξιωματούχοι καταδικάσαν άμεσα την απόπειρα δολοφονίας του πρώην πρόεδρου, με μηνύματά τους να έχουν κατακλύσει τα social media εκφράζοντας τον αποτροπιασμό τους για το συμβάν.

Ομπάμα: Στη δημοκρατία δεν έχει θέση η βία

Με ανάρτησή του στο X, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, καταδικάζει την επίθεση και εύχεται περαστικά.

«Δεν υπάρχει καμία απολύτως θέση για πολιτική βία στη δημοκρατία μας. Αν και δεν γνωρίζουμε ακόμη τι ακριβώς συνέβη, θα πρέπει όλοι να είμαστε ανακουφισμένοι που ο πρώην Πρόεδρος Τραμπ δεν τραυματίστηκε σοβαρά και να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη στιγμή για να δεσμευτούμε ξανά στην ευγένεια και τον σεβασμό στην πολιτική μας. Η Μισέλ και εγώ του ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση».

There is absolutely no place for political violence in our democracy. Although we don’t yet know exactly what happened, we should all be relieved that former President Trump wasn’t seriously hurt, and use this moment to recommit ourselves to civility and respect in our politics.… — Barack Obama (@BarackObama) July 13, 2024

Μακρόν: Μία τραγωδία για τις δημοκρατίες μας

Ο Γάλλος πρόεδρος απηύθυνε σήμερα «ευχές για ταχεία ανάρρωση» στον Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται «μια τραγωδία για τις δημοκρατίες μας», όπως ανέφερε στο Χ. «Ένας υποστηρικτής (σ.σ. του Τραμπ) πέθανε, πολλοί τραυματίστηκαν. Πρόκειται για μια τραγωδία για τις δημοκρατίες μας. Η Γαλλία μοιράζεται το σοκ και την αγανάκτηση του αμερικανικού λαού», πρόσθεσε ο Μακρόν.

My thoughts are with President Donald Trump, the victim of an assassination attempt. I send him my wishes for a speedy recovery. A spectator has died, several are injured. It is a tragedy for our democracies. France shares the shock and indignation of the American people. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 14, 2024

Νετανιάχου: Είμαστε συγκλονισμένοι

«Η Σάρα κι εγώ συγκλονιστήκαμε από την πρωτοφανή επίθεση στον πρόεδρο Τραμπ. Προσευχόμαστε για την ασφάλεια και την ταχεία ανάρρωσή του», γράφει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Sara and I were shocked by the apparent attack on President Trump. We pray for his safety and speedy recovery. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) July 13, 2024

Κυρ. Μητσοτάκης: Απαράδεκτη η πολιτική βία στις δημοκρατικές κοινωνίες

Τον αποτροπιασμό του εξέφρασε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη δολοφονική επίθεση κατά του Τραμπ, με ανάρτησή του στο Χ.

«Η πολιτική βία είναι απαράδεκτη στις δημοκρατικές κοινωνίες μας. Του ευχόμαστε πλήρη και γρήγορη ανάρρωση», τονίζει.

«Εκφράζουμε επίσης τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των περαστικών που έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν στην επίθεση», σημειώνει.

Appalled by the attack on former President Trump. Political violence is unacceptable in our democratic societies. Wishing him a full and swift recovery. We also extend our heartfelt sympathies to the families of the bystanders who lost their lives or were injured in the attack. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 14, 2024

Ζελένσκι: Δεν υπάρχει δικαιολογία



Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης σοκαρισμένος και ευχήθηκε «ταχεία ανάρρωση» στον Τραμπ. «Δεν υπάρχει δικαιολογία για αυτού του είδους τη βία η οποία δεν έχει καμία θέση στον κόσμο. Η βία δεν πρέπει ποτέ να επικρατεί», σημειώνει.



I am appalled to learn about the shooting of former U.S. President Donald Trump at his rally in Pennsylvania.



Such violence has no justification and no place anywhere in the world. Never should violence prevail.



I am relieved to learn that Donald Trump is now safe and wish him… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 14, 2024

Πελόζι: Οποιαδήποτε βία δεν έχει θέση στην κοινωνία μας

«Ως μέλος οικογένειας που έχει πέσει θύμα πολιτικής βίας, γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι η πολιτική βία οποιουδήποτε είδους δεν έχει θέση στην κοινωνία μας. Ευχαριστώ τον Θεό που ο πρώην πρόεδρος Τραμπ είναι ασφαλής. Καθώς μαθαίνουμε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το τρομακτικό περιστατικό, ας προσευχηθούμε όλοι όσοι είναι παρόντες στη συγκέντρωση του πρώην Προέδρου σήμερα να είναι σώοι», έγραψε η Πελόζι.

As one whose family has been the victim of political violence, I know firsthand that political violence of any kind has no place in our society. I thank God that former President Trump is safe.



As we learn more details about this horrifying incident, let us pray that all those… — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 13, 2024

Όρμπαν: Οι σκέψεις μου στον Ντοναλτ Τραμπ

«Αυτές τις σκοτεινές ώρες οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τον Πρόεδρο @realDonaldTrump», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Ούγγρος πρωθυπουργός.

My thoughts and prayers are with President @realDonaldTrump in these dark hours. 🙏 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 13, 2024

Μελόνι: Παρακολουθώ με τρόμο

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός επεσήμανε ότι «παρακολουθώ με τρόμο» την κατάσταση στην Πενσιλβάνια και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον Αμερικανό πρώην πρόεδρο, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα «ο διάλογος και η υπευθυνότητα να επικρατήσουν επί του μίσους και της βίας» στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου στις ΗΠΑ.

Seguo con apprensione gli aggiornamenti dalla Pennsylvania, dove il 45esimo Presidente degli Stati Uniti @realDonaldTrump è stato colpito durante un comizio. A lui la mia solidarietà e i miei auguri di pronta guarigione, con l’auspicio che i prossimi mesi di campagna elettorale… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 13, 2024

Φον ντερ Λάιεν: Η πολιτική βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία

«Είμαι βαθιά συγκλονισμένη από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής συγκέντρωσης του πρώην προέδρου Τραμπ. Εύχομαι στον Ντόναλντ Τραμπ ταχεία ανάρρωση και εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του αθώου θύματος. Η πολιτική βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία», τονίζει στην ανάρτησή της η Φον ντερ Λάιεν.

I am deeply shocked by the shooting that took place during former President Trump’s campaign rally.



I wish Donald Trump a speedy recovery and offer my condolences to the family of the innocent victim.



Political violence has no place in a democracy. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 14, 2024

Σολτς: Απεχθής επίθεση

Ο Γερμανός καγγελάριος Όλαφ Σολτς χαρακτήρισε «απεχθή» την επίθεση στον Τραμπ ενώ του ευχήθηκε «ταχεία ανάρρωση. «Η επίθεση στον υποψήφιο για την προεδρία των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι απεχθής. Του εύχομαι ταχεία ανάρρωση. Οι σκέψεις μου είναι επίσης με τους ανθρώπους που επλήγησαν στην επίθεση. Τέτοιες πράξεις βίας απειλούν τη δημοκρατία», έγραψε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του.

Der Anschlag auf US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump ist verabscheuungswürdig. Ich wünsche ihm eine schnelle Genesung. Meine Gedanken sind auch bei den Personen, die bei dem Attentat in Mitleidenschaft gezogen wurden. Solche Gewalttaten bedrohen die Demokratie. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) July 14, 2024

Σοκαρισμένος ο Ζοζέπ Μπορέλ



Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ καταδίκασε σήμερα την επίθεση που διαπράχθηκε εναντίον του Ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και δήλωσε «σοκαρισμένος» μέσω X.

«Είμαι σοκαρισμένος εξαιτίας της είδησης της επίθεσης κατά του (σ.σ. πρώην) προέδρου Τραμπ, την οποία καταδικάζω σθεναρά. Για άλλη μια φορά γινόμαστε μάρτυρες απαράδεκτων πράξεων βίας κατά πολιτικών», τόνισε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Shocked by the news of the attack on President Trump, which I strongly condemn.



Once again, we are witnessing unacceptable acts of violence against political representatives. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 13, 2024

Στάρμερ: «φρίκη» για τις «σοκαριστικές σκηνές»



Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ εξέφρασε «φρίκη» για τις «σοκαριστικές σκηνές στη συγκέντρωση του (σ.σ. πρώην) προέδρου Τραμπ», μετά την επίθεση ενόπλου εναντίον του υποψήφιου των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην πολιτεία Πενσιλβάνια.

«Η πολιτική βία οποιασδήποτε μορφής δεν έχει καμιά θέση στις κοινωνίες μας (...) οι σκέψεις μου βρίσκονται σε όλα τα θύματα αυτής της επίθεσης», τόνισε ο κ. Στάρμερ μέσω X.

I am appalled by the shocking scenes at President Trump's rally and we send him and his family our best wishes.



Political violence in any form has no place in our societies and my thoughts are with all the victims of this attack. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 14, 2024

Κισίντα: Απαιτείται σθεναρή καταδίκη κάθε μορφής βίας που απειλεί τη δημοκρατία



Ο ιάπωνας πρωθυπουργός Φουμίο Κισίντα τόνισε ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να ενωθεί και να καταδικάσει σθεναρά κάθε μορφή βίας που θέτει σε κίνδυνο τη δημοκρατία, αντιδρώντας στην επίθεση εναντίον του Ρεπουμπλικάνου υποψηφίου για την προεδρία των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσιλβάνια.

«Προσεύχομαι για την ταχεία ανάρρωση του πρώην προέδρου Τραμπ», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας μέσω X.