Ο πρόεδρος Τραμπ των ΗΠΑ κατηγορεί τους Δημοκρατικούς, τη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης και την προκατάληψη των μέσων ενημέρωσης για τη συντριβή του κόμματός του την περασμένη Τρίτη.

Όπως επισημαίνει ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, αυτό που παραλείπει είναι ο δικός του ρόλος στην εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών και οι αντιφάσεις στις πολιτικές και στα μηνύματά του.

Είναι δύσκολο να υποστηρίξεις ότι νοιάζεσαι για την εργατική τάξη, ενώ αγωνίζεσαι να μην χρηματοδοτηθούν οι πληρωμές του προγράμματος SNAP (κουπόνια διατροφής).

Είναι δύσκολο να ισχυριστείς ότι φταίνε οι Δημοκρατικοί για τη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης, όταν το κόμμα σου ελέγχει ολόκληρο το Κογκρέσο.

Είναι δύσκολο να υποστηρίξεις ότι οι τιμές πέφτουν παντού, όταν προφανώς αυξάνονται στον καφέ, τον χυμό πορτοκαλιού, τον κιμά, την ενέργεια και τη στέγαση.

Είναι δύσκολο να ισχυριστείς ότι είσαι επικεντρωμένος στο οικονομικό άγχος στο εσωτερικό, όταν περνάς πολύ χρόνο μιλώντας για άλλες χώρες - συμπεριλαμβανομένου ενός ταξιδιού στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια μιας εσωτερικής διακοπής λειτουργίας.

Και έπειτα υπάρχουν οι ανακαινίσεις του Λευκού Οίκου, τα ταξίδια τα Σαββατοκύριακα στη Νότια Φλόριντα, το γκολφ και ένα πάρτι με θέμα το «Γκρέιτ Γκάτσμπι» στο κλαμπ Mar-a-Lago του Τραμπ στο Παλμ Μπιτς.

Την ίδια ώρα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι περισσότεροι ψηφοφόροι κατηγορούν τον Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για το shutdown. Η δημόσια αποδοχή της εργασίας του Τραμπ άρχισε να καταρρέει στα τέλη Οκτωβρίου, τέσσερις εβδομάδες μετά την έναρξη της διακοπής.

«Ο πρόεδρος το γνωρίζει πολύ καλά αυτό», δήλωσε ένας σύμβουλος του Τραμπ σχετικά με τις δημοσκοπήσεις. «Αλλά κανείς δεν βγαίνει αλώβητος από αυτή την κατάσταση. Ο κόσμος είναι εξοργισμένος με όλα τα κόμματα».

Ορισμένοι στενοί συνεργάτες του Τραμπ παραδέχονται ιδιωτικά ότι η προσοχή του ήταν ουσιαστικά απούσα κατά τα αρχικά στάδια του shutdown, που τώρα βρίσκεται στην 40ή ημέρα (έχουν περάσει 39 πλήρεις ημέρες). Έτσι, το επικοινωνιακό του μήνυμα ήταν αδύναμο.

Αυτό αλλάζει καθώς εμπλέκεται περισσότερο και αφομοιώνει τις απώλειες της περασμένης εβδομάδας.

Ο Τραμπ ασκεί πλέον μεγαλύτερη πίεση στους Ρεπουμπλικανούς να τερματίσουν τον μηχανισμό παρεμπόδισης στη Γερουσία και έτσι να λήξει η διακοπή λειτουργίας.

Από τότε που ξεκίνησε to shutdown, πολλοί στο περιβάλλον του Τραμπ πίστευαν ότι το τέλος της βρισκόταν πολύ κοντά. Το ίδιο ισχύει και αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ωστόσο, παρά τις απώλειες και τα επικοινωνιακά προβλήματα, ο Τραμπ δεν πρόκειται να υποκύψει στις απαιτήσεις των Δημοκρατικών, σύμφωνα με συμβούλους του.