Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν ολοκλήρωσαν τη συνάντησή τους στην Αλάσκα χωρίς να αποκαλύψουν τίποτα για ένα πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, σε ένα κλίμα αυξημένων ενθαρρυντικών δηλώσεων και χειρονομιών αβροφροσύνης.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι μετά τη συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μεταβεί στο Οβάλ Γραφείο στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα το απόγευμα. Επίσης, τάχθηκε υπέρ μιας απευθείας επίτευξης συμφωνίας ειρήνης που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, και όχι μιας απλής συμφωνίας εκεχειρίας, προκαλώντας ήδη αντιδράσεις στο Κίεβο και όχι μόνο.

Μετά τις εξελίξεις αυτές, οι ηγέτες των χωρών που συγκροτούν την αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων», χωρών συμμάχων του Κιέβου, θα πραγματοποιήσουν βιντεοδιάσκεψη αύριο Κυριακή στις 16:00 (ώρα Ελλάδας), ενόψει της επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, ανακοίνωσε σήμερα το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Στη συνάντηση θα συμπροεδρεύσουν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Νωρίτερα, την αταλάντευτη βούληση της Ευρώπης να στηρίξει την Ουκρανία ανέδειξε ο πρόεδρος της Γαλλίας, με αφορμή τις τηλεδιασκέψεις που πραγματοποιήθηκαν μετά τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με τον ίδιο στην τηλεδιάσκεψη συντονίστηκαν θέσεις με τον Πρόεδρο Τραμπ, τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους εταίρους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεχούς πίεσης στη Ρωσία μέχρι την επίτευξη διαρκούς και σταθερής ειρήνης με σεβασμό στα δικαιώματα της Ουκρανίας.

Ο Μακρόν χαιρέτισε τη συμβολή των ΗΠΑ και του «συνασπισμού των προθύμων», επισημαίνοντας τη σημασία εγγυήσεων ασφάλειας, συνεργασίας με διεθνείς εταίρους και διδάγματα από τις τελευταίες τρεις δεκαετίες για τη Ρωσία.

Οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων ηγετών

Ακολουθούν οι κυριότερες αντιδράσεις δυτικών χωρών μέχρι τις 14:00 ώρα Ελλάδας στον απόηχο της συνόδου και μετέπειτα δηλώσεων.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε με ανάρτησή της στο X ότι οι ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και την Ευρώπη είναι «απαραίτητες» σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Η ΕΕ συνεργάζεται στενά με τον Ζελένσκι και τις ΗΠΑ για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης. Οι ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας που προστατεύουν τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης είναι απαραίτητες», έγραψε η φον ντερ Λάιεν.

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας τόνισε ότι η Ρωσία δεν έχει καμία πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμό της στην Ουκρανία «σύντομα», αλλά οι ΗΠΑ έχουν τη δύναμη να επιβάλουν σοβαρές διαπραγματεύσεις.

«Η αποφασιστικότητα του προέδρου (Ντόναλντ) Τραμπ να επιτύχει μια ειρηνευτική συμφωνία είναι ζωτικής σημασίας... Ο Πούτιν συνεχίζει να σέρνει τις διαπραγματεύσεις και ελπίζει ότι θα τη γλιτώσει. Έφυγε από το Άνκορατζ χωρίς να αναλάβει καμία δέσμευση», δήλωσε η Κάλας.

«Οι ΗΠΑ έχουν την εξουσία να αναγκάσουν τη Ρωσία να διαπραγματευτεί σοβαρά. Η ΕΕ θα συνεργαστεί με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε να συνεχιστεί η «πίεση» στη Ρωσία μέχρι να «επιτευχθεί μια σταθερή και διαρκής ειρήνη που να σέβεται τα δικαιώματα της Ουκρανίας».

Σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο X μετά τις διάφορες διπλωματικές επαφές που ακολούθησαν τη σύνοδο κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα, ο Μακρόν έκρινε επίσης ότι είναι «ουσιώδες να αντληθούν όλα τα μαθήματα των τελευταίων 30 ετών, και ιδίως η εδραιωμένη τάση της Ρωσίας να μην τηρεί τις δεσμεύσεις της».

Όπως είπε, η Γαλλία θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ και τους εταίρους στην αποκαλούμενη "Συμμαχία των Προθύμων" για να σημειωθεί πρόοδος σε μια διαρκή ειρήνη με εγγυήσεις ασφάλειας. Οι χώρες της Συμμαχίας θα συναντηθούν σύντομα, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαιρέτισε πριν από λίγο «τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τις μάχες στην Ουκρανία και τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας και να επιτύχει μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

«Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στην ακλόνητη αλληλεγγύη μας, καθώς εργαζόμαστε για μια ειρήνη, η οποία θα προστατεύει τα ζωτικά συμφέροντα ασφάλειας της Ουκρανίας και της Ευρώπης», δήλωσε ο καγκελάριος σε ανάρτησή του στο «Χ», παραπέμποντας ταυτόχρονα στο κοινό ανακοινωθέν ευρωπαίων ηγετών για την συνάντηση της Αλάσκας.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι χαιρετίζει την ανοιχτή στάση των ΗΠΑ να παράσχουν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. «Αυτή είναι μια σημαντική πρόοδος και θα είναι κρίσιμη για να αποτρέψει τον Πούτιν από το να επιστρέψει για περισσότερα», τόνισε ο Στάρμερ σε ανακοίνωσή του.

Οι «προσπάθειες» του Τραμπ μας φέρνουν «πιο κοντά από ποτέ» στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε. «Ενώ έχει σημειωθεί πρόοδος, το επόμενο βήμα πρέπει να είναι περαιτέρω συζητήσεις με τη συμμετοχή» του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι, πρόσθεσε ο Βρετανός πρωθυπουργός. «Η πορεία προς την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς αυτόν», είπε.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επαίνεσε το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα. «Μια αχτίδα ελπίδας υπάρχει επιτέλους για να συζητήσουμε την ειρήνη στην Ουκρανία», δήλωσε σε ανακοίνωσή του. «Η Ιταλία κάνει το καθήκον της, μαζί με τους δυτικούς συμμάχους της».

Παράλληλα ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Ρώσος ομόλογός του συζήτησαν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής. «Το κρίσιμο σημείο παραμένει οι εγγυήσεις ασφαλείας για την αποτροπή νέων ρωσικών εισβολών, και αυτή είναι η πτυχή όπου καταγράφηκαν οι πιο ενδιαφέρουσες εξελίξεις στο Άνκορατζ», σημείωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Η Μελόνι είπε ότι ο Τραμπ αναφέρθηκε σε μια προηγούμενη ιταλική πρόταση για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία «εμπνευσμένη από το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ».

«Το σημείο εκκίνησης της πρότασης είναι ο ορισμός μιας ρήτρας συλλογικής ασφάλειας που θα επέτρεπε στην Ουκρανία να επωφεληθεί από την υποστήριξη όλων των εταίρων της, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, έτοιμη να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση που δεχθεί ξανά επίθεση», δήλωσε η Μελόνι.

Ο κόσμος είναι ένα ασφαλέστερο μέρος μετά τη συνάντηση κορυφής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, δήλωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν, γνωστός για τη φιλορωσική του τάση. «Για χρόνια, βλέπαμε τις δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις να εξαλείφουν το πλαίσιο της συνεργασίας τους και να στέλνουν η μία στην άλλη μηνύματα», σημείωσε ο Ορμπάν σε ανάρτησή του στο Facebook. «Αυτό τελείωσε τώρα. Ο κόσμος είναι ασφαλέστερος σήμερα από ό,τι ήταν χθες», υπογράμμισε ο Ούγγρος πρωθυπουργός.

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο χαιρέτισε τη διαδικασία που ξεκίνησαν Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και σημείωσε ότι οι επόμενες ημέρες θα δείξουν αν οι μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα την υποστηρίξουν.

«Οι πρόεδροι ξεκίνησαν μια ζωτικής σημασίας διαδικασία στην Αλάσκα», δήλωσε ο Φίτσο, ο οποίος έχει αποκλίνει από τους περισσότερους δυτικούς συμμάχους επισκεπτόμενος τη Μόσχα δύο φορές από πέρυσι και αρνούμενος να παράσχει επίσημη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, σε μια ηχογραφημένη δήλωση στο Facebook.

«Οι επόμενες ημέρες θα δείξουν αν οι μεγάλοι παίκτες στην Ένωση θα υποστηρίξουν αυτή τη διαδικασία... ή εάν η ανεπιτυχής ευρωπαϊκή στρατηγική της προσπάθειας αποδυνάμωσης της Ρωσίας μέσω αυτής της σύγκρουσης με κάθε είδους κυριολεκτικά απίστευτη οικονομική, πολιτική ή στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο θα συνεχιστεί».

Η σύνοδος Τραμπ-Πούτιν έδειξε ότι ενώ η Ουάσινγκτον και οι σύμμαχοί της επιδιώκουν την ειρήνη, το Κρεμλίνο θέλει εδαφικά κέρδη, δήλωσε σήμερα ο Τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα. «Τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής της Αλάσκας επιβεβαιώνουν ότι ενώ οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους αναζητούν δρόμους προς την ειρήνη, ο Πούτιν εξακολουθεί να ενδιαφέρεται μόνο για τα μεγαλύτερα δυνατά εδαφικά κέρδη και την επιστροφή της σοβιετικής αυτοκρατορίας».