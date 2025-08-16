Γαλλία: Βιντεοδιάσκεψη μεταξύ των χωρών της «Συμμαχίας των Προθύμων» την Κυριακή

Οι ηγέτες των χωρών που συγκροτούν την αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων», χωρών συμμάχων του Κιέβου, θα πραγματοποιήσουν βιντεοδιάσκεψη αύριο Κυριακή στις 16:00 (ώρα Ελλάδας), ενόψει της επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, ανακοίνωσε σήμερα το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Στη συνάντηση θα συμπροεδρεύσουν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Νωρίτερα, την αταλάντευτη βούληση της Ευρώπης να στηρίξει την Ουκρανία ανέδειξε ο πρόεδρος της Γαλλίας, με αφορμή τις τηλεδιασκέψεις που πραγματοποιήθηκαν μετά τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με τον ίδιο στην τηλεδιάσκεψη συντονίστηκαν θέσεις με τον Πρόεδρο Τραμπ, τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους εταίρους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεχούς πίεσης στη Ρωσία μέχρι την επίτευξη διαρκούς και σταθερής ειρήνης με σεβασμό στα δικαιώματα της Ουκρανίας.

Ο Μακρόν χαιρέτισε τη συμβολή των ΗΠΑ και του «συνασπισμού των προθύμων», επισημαίνοντας τη σημασία εγγυήσεων ασφάλειας, συνεργασίας με διεθνείς εταίρους και διδάγματα από τις τελευταίες τρεις δεκαετίες για τη Ρωσία.



Σύμφωνα με τη δήλωση του Εμανουέλ Μακρόν:

«Συντονιστική συνάντηση σήμερα το πρωί με τον Πρόεδρο Τραμπ, τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους εταίρους μου μετά τη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Πούτιν στην Αλάσκα.

Μετά από αυτή τη συνάντηση, συνεχίσαμε τις συζητήσεις με τους Ευρωπαίους ομολόγους μου. Συμφωνούμε στη δήλωση:

ότι είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία και να ασκούμε πίεση στη Ρωσία όσο συνεχίζεται ο επιθετικός της πόλεμος και δεν έχει επιτευχθεί μια σταθερή και διαρκής ειρήνη που να σέβεται τα δικαιώματα της Ουκρανίας ότι οποιαδήποτε διαρκής ειρήνη πρέπει να συνοδεύεται από ακλόνητες εγγυήσεις ασφάλειας.

Από αυτή την άποψη, χαιρετίζω την προθυμία των Ηνωμένων Πολιτειών να συνεισφέρουν. Θα συνεργαστούμε μαζί τους και με όλους τους εταίρους μας στον Συνασπισμό των Προθύμων, με τους οποίους θα συναντηθούμε ξανά σύντομα, για να σημειώσουμε απτή πρόοδο.

Θα είναι επίσης απαραίτητο να αντλήσουμε όλα τα μαθήματα των τελευταίων 30 ετών, και ιδίως την καθιερωμένη τάση της Ρωσίας να μην τηρεί τις δικές της δεσμεύσεις.

Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Πρόεδρο Ζελένσκι για να διασφαλίσουμε ότι τα συμφέροντά μας θα διατηρηθούν με πνεύμα ενότητας και ευθύνης. Η Γαλλία συνεχίζει να στέκεται αποφασιστικά στο πλευρό της Ουκρανίας».

Κοινό ανακοινωθέν Ευρωπαίων ηγετών: Στηρίζουμε την πρωτοβουλία Τραμπ για ειρήνη - «Όχι» στην έκπτωση της ουκρανικής κυριαρχίας

Πρωτύτερα, κοινό ανακοινωθέν εξέδωσε ομάδα Ευρωπαίων ηγετών, μετά τις συνομιλίες που είχαν το πρωί με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι «το επόμενο βήμα πρέπει τώρα να είναι περαιτέρω συνομιλίες με τη συμμετοχή του Ουκρανού προέδρου».

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Φινλανδίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, καθώς και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενημερώθηκαν από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφορικά με τη συνάντηση που έλαβε χώρα στην Αλάσκα, μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Προέδρου της Ρωσίας.

We welcome @POTUS diplomatic efforts to put an end to Russia’s war of aggression against Ukraine.



The killing must stop.



The European Union will continue engaged with @ZelenskyyUA and U.S. to achieve a just and lasting peace.https://t.co/q5EkyMnKk3 — António Costa (@eucopresident) August 16, 2025

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην κοινή δήλωσή τους, χαιρέτισαν τις προσπάθειες του Αμερικανού Προέδρου για τον τερματισμό της αιματοχυσίας στην Ουκρανία, παραθέτοντας δήλωσή του ότι «δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία», και τόνισαν ότι «όπως οραματίζεται ο Πρόεδρος Τραμπ, το επόμενο βήμα πρέπει τώρα να είναι περαιτέρω συνομιλίες που να περιλαμβάνουν τον Πρόεδρο Ζελένσκι, τον οποίο πρόκειται να συναντήσει σύντομα».

Οι ηγέτες τονίζουν τη στήριξή τους σε μια τριμερή σύνοδο κορυφής, επισημαίνοντας πως «είμαστε επίσης έτοιμοι να συνεργαστούμε με τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Πρόεδρο Ζελένσκι προς μία τριμερή σύνοδο κορυφής με την υποστήριξη της Ευρώπης.

Είμαστε σαφείς ότι η Ουκρανία πρέπει να έχει ατσάλινες εγγυήσεις ασφαλείας για να μπορεί να υπερασπιστεί αποτελεσματικά την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα. Χαιρετίζουμε τη δήλωση του προέδρου Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι προετοιμασμένες να δώσουν εγγυήσεις ασφαλείας.

Ο «Συνασπισμός των Προθύμων» είναι έτοιμος να διαδραματίσει ενεργό ρόλο. Δεν πρέπει να τεθούν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ή στη συνεργασία της με τρίτες χώρες. Η Ρωσία δεν μπορεί να έχει βέτο στην πορεία της Ουκρανίας προς την ΕΕ και το ΝΑΤΟ».

Τέλος, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, με τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμών εκφράζουν τη στήριξή τους στην Ουκρανία. «Η υποστήριξή μας προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε περισσότερα για να διατηρήσουμε την Ουκρανία ισχυρή, ώστε να επιτύχουμε τον τερματισμό των συγκρούσεων και μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη.

Όσο συνεχίζεται η αιματοχυσία στην Ουκρανία, παραμένουμε έτοιμοι να διατηρήσουμε την πίεση προς τη Ρωσία. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις κυρώσεις και τα ευρύτερα οικονομικά μέτρα για να ασκήσουμε πίεση στην πολεμική οικονομία της Ρωσίας μέχρι να υπάρξει δίκαιη και διαρκής ειρήνη. Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στην αδιάκοπη αλληλεγγύη μας καθώς εργαζόμαστε προς μια ειρήνη που θα διασφαλίζει τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης», τονίζουν.