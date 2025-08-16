Πώς αντέδρασε η παγκόσμια πολιτική σκηνή στην συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Άμεσες ήταν οι αντιδράσεις των ηγετών της παγκόσμιας σκηνής το Σάββατο, μετά τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του, Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία δεν οδήγησε σε κάποια συμφωνία για την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, ο Νορβηγός υπουργός Εξωτερικών, Έσπεν Μπαρθ σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Χ έγραψε ότι «ο πρόεδρος Πούτιν της Ρωσίας επανέλαβε γνωστά επιχειρήματα, όπως η έμφαση στις λεγόμενες ‘βαθύτερες αιτίες’ του πολέμου, που στην πραγματικότητα αποτελεί δικαιολογία της Ρωσίας για την παράνομη εισβολή στην Ουκρανία».

Πρόσθεσε ότι: «Η θέση μας είναι σαφής: είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση στη Ρωσία, και μάλιστα να την αυξήσουμε, ώστε να στείλουμε σαφές μήνυμα ότι πρέπει να πληρώσει το τίμημα».

«Πρέπει να ακούσουμε τις επιθυμίες και τις ανάγκες της Ουκρανίας. Γνωρίζουμε ότι ο πρόεδρος Πούτιν θέλει να διχάσει την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Μαζί με όλους τους συμμάχους μας, πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να το αποτρέψουμε. Είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, αλλά πρέπει να είμαστε σαφείς: αυτή είναι σαφής κίνητρο για τον πρόεδρο Πούτιν», σημείωσε.

«Δεν πιστεύω ότι αυτό θα έχει κάποια επίδραση στο πεδίο της μάχης άμεσα. Έχουν διαρρεύσει πολύ λίγες συγκεκριμένες πληροφορίες και δεν βλέπουμε καμία κίνηση στη ρωσική στάση», κατέληξε.

Με τη σειρά της, η υπουργός Άμυνας της Τσεχίας, Jana Černochová με ανάρτησή της στο Χ σημείωσε ότι «η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα δεν έφερε καμία θεμελιώδη πρόοδο προς το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά επιβεβαίωσε ότι ο Πούτιν δεν αναζητά ειρήνη, αλλά μια ευκαιρία να αποδυναμώσει την ενότητα της Δύσης και να διαδώσει την προπαγάνδα του».

Σημείωσε επίσης ότι ο Πούτιν «προσπαθεί να παρατείνει τη σύγκρουση για να επιτύχει το μέγιστο των στόχων του όσον αφορά τη ρωσική επέκταση, ανεξάρτητα από τις ανθρώπινες απώλειες και την καταστροφή των ουκρανικών πόλεων».

«Η συνάντηση ήταν ωστόσο σημαντική, μεταξύ άλλων, γιατί αποκαλύπτει τα πραγματικά κίνητρα και τον τρόπο σκέψης του Βλαντίμιρ Πούτιν», υπογράμμισε.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι «για εμάς, συνεπάγεται ότι είναι απαραίτητο να διατηρήσουμε τη συνοχή της Δύσης και να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία, ώστε οποιαδήποτε συμφωνία για εκεχειρία ή ειρήνη να μην βασίζεται αποκλειστικά σε ρωσικές προτάσεις. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τα συμφέροντά μας».

Τέλος, ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πίτερ Σίγιαρτο σχολίασε σε ανάρτησή του ότι «ο κόσμος είναι ασφαλέστερος όσο υπάρχει διάλογος ΗΠΑ–Ρωσίας σε ανώτατο επίπεδο», ενώ πρόσθεσε ότι «αξίζουν συγχαρητήρια και στους δύο προέδρους που κατέστησαν δυνατή αυτή τη σύνοδο».

Τόνισε δε ότι «σήμερα επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά: ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα λυθεί στο πεδίο της μάχης, αλλά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Τέλος, είπε ότι «η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω διαπραγματεύσεων, διαλόγου και διατήρησης ανοιχτών διπλωματικών καναλιών. Η Ουγγαρία υποστηρίζει αυτή τη θέση εδώ και 3,5 χρόνια, σε αντίθεση με τις Βρυξέλλες και τους προπολεμικούς Ευρωπαίους πολιτικούς».