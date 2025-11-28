OHE: Μήνυμα στον Τραμπ για τους αιτούντες άσυλο, μετά τις απειλές για «πάγωμα» των μεταναστευτικών ροών

Οι οργανισμοί του ΟΗΕ κάλεσαν την Παρασκευή την Ουάσινγκτον να συνεχίσει να επιτρέπει στους αιτούντες άσυλο την πρόσβαση στη χώρα και να τους παρέχει τη δέουσα διαδικασία, μετά την υπόσχεση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει τη μετανάστευση από χώρες του «Τρίτου Κόσμου» μετά από μια επίθεση κοντά στο Λευκό Οίκο.

Καθώς του ζητήθηκε να απαντήσει στις δηλώσεις του Τραμπ, ο εκπρόσωπος του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Τζέρεμι Λόρενς, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη: «Έχουν δικαίωμα προστασίας βάσει του διεθνούς δικαίου και πρέπει να τους παρασχεθεί η δέουσα διαδικασία».

Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Προσφύγων του ΟΗΕ, Εουτζίν Μπιουν, επανέλαβε αυτές τις δηλώσεις, λέγοντας ότι η συντριπτική πλειοψηφία των προσφύγων είναι νομοταγείς μέλη της κοινότητας που τους φιλοξενεί.