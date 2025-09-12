Οδικός χάρτης για την ειρήνη στο Σουδάν από ΗΠΑ, Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ και Αίγυπτο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Αίγυπτος ζήτησαν την Παρασκευή τριμηνιαία ανθρωπιστική εκεχειρία στο Σουδάν, ακολουθούμενη από μόνιμη κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με κοινή τους ανακοίνωση.

Οι χώρες αυτές, γνωστές ως «Τετράδα» (Quad), θεωρούνται πως έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στον σουδανικό στρατό και τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF), που διεξάγουν έναν καταστροφικό πόλεμο, ο οποίος έχει δημιουργήσει την χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο και έχει εξαπλώσει την πείνα.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των τεσσάρων χωρών παρουσίασαν έναν οδικό χάρτη για το τέλος της σύγκρουσης, ζητώντας άμεση μόνιμη κατάπαυση του πυρός μετά την ανθρωπιστική εκεχειρία, καθώς και μια εννεάμηνη μεταβατική διαδικασία για την εγκαθίδρυση πολιτικής διακυβέρνησης.

«Δεν υπάρχει βιώσιμη στρατιωτική λύση στη σύγκρουση και η παρούσα κατάσταση δημιουργεί απαράδεκτες δυσκολίες και κινδύνους για την ειρήνη και την ασφάλεια», ανέφεραν.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν κατηγορηθεί από τον στρατό ότι υποστηρίζουν τις RSF, κατηγορίες που οι Αμερικανοί νομοθέτες και ειδικοί θεωρούν αξιόπιστες, αλλά τα Εμιράτα το έχουν αρνηθεί επανειλημμένα. Η Αίγυπτος και, σε μικρότερο βαθμό, η Σαουδική Αραβία έχουν υποστηρίξει τον στρατό.

Η Τετράδα εξέφρασε επίσης υποστήριξη για την ενότητα του Σουδάν, σε μια περίοδο που οι RSF δημιουργούν δική τους παράλληλη κυβέρνηση, η οποία ορκίστηκε πέρυσι. Οι RSF ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής Νταρφούρ, που λειτουργεί ως βάση αυτής της κυβέρνησης.

Συνεχίζουν τη μάχη με τον στρατό για την Αλ-Φασίρ, την ιστορική πρωτεύουσα του Νταρφούρ, επιβάλλοντας μια καταστροφική πολιορκία που έχει εξαπλώσει την πείνα σε ολόκληρη την πόλη.

Δεν είναι σαφές αν τα εμπλεκόμενα μέρη θα συμφωνήσουν. Τον Ιούνιο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, κάλεσε για εβδομαδιαία κατάπαυση του πυρός στην Αλ-Φασίρ, μια πρόταση που αποδέχτηκε ο στρατός αλλά απέρριψαν οι RSF.

Η ανακοίνωση επίσης απέρριψε οποιονδήποτε ρόλο για την Αδελφότητα των Μουσουλμάνων ή συσχετιζόμενες ομάδες στο Σουδάν, έναν κοινό εχθρό των τεσσάρων χωρών, σαφής αναφορά στους ισλαμιστές που κυβέρνησαν το Σουδάν για τρεις δεκαετίες μέχρι το 2019 και έχουν επανεμφανιστεί κατά τη διάρκεια του πολέμου υποστηρίζοντας τον στρατό.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ΗΠΑ επέβαλαν την Παρασκευή κυρώσεις στον υπουργό Οικονομικών του Σουδάν, Τζιμπρίλ Ιμπραήμ, ισλαμιστή, καθώς και στη Μοίρα Μπαράα Ιμπν-Μαλίκ, μια ισλαμιστική πολιτοφυλακή που πολεμάει μαζί με τον στρατό.

Ο τελευταίος γύρος κυρώσεων «στοχεύει στη μείωση της ισλαμιστικής επιρροής στο Σουδάν και στον περιορισμό των περιφερειακών δραστηριοτήτων του Ιράν», ανέφερε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.