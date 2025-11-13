Ο Ζελένσκι επισκέφθηκε τα στρατεύματα στη γραμμή στην Ζαπορίζια (pics&vid)
@ZelenskyyUa via X
@ZelenskyyUa via X

Ο Ζελένσκι επισκέφθηκε τα στρατεύματα στη γραμμή στην Ζαπορίζια (pics&vid)

13/11/2025 • 12:24
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου
13/11/2025 • 12:24
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι επισκέφθηκε τα στρατεύματα που μάχονται στην επαρχία Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, ένα μέτωπο στο οποίο ο ρωσικός στρατός έχει ανακοινώσει τον τελευταίο καιρό κέρδη.

«Συζήτησα με τους στρατιωτικούς για τις απαραίτητες αποφάσεις προκειμένου να ενισχυθεί η άμυνα στον τομέα της Ορίχιβ», επεσήμανε ο Ζελένσκι στο Telegram, ο οποίος ανήρτησε βίντεο που τον δείχνει να συνομιλεί με στρατιώτες.

Η περιοχή αυτή ήταν ένα από τα σημεία από τα οποία ξεκίνησε η ουκρανική αντεπίθεση το 2023, η οποία δεν απέφερε καρπούς.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο ουκρανικός στρατός είχε επισημάνει ότι η κατάσταση στο μέτωπο της Ζαπορίζια επιδεινώνεται, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν.

 

ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ ΖΕΛΕΝΣΚΙ
ΖΑΠΟΡΙΖΙΑ

Διαβάστε Περισσότερα