Ο Ζελένσκι επισκέφθηκε τα στρατεύματα στη γραμμή στην Ζαπορίζια (pics&vid)

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι επισκέφθηκε τα στρατεύματα που μάχονται στην επαρχία Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, ένα μέτωπο στο οποίο ο ρωσικός στρατός έχει ανακοινώσει τον τελευταίο καιρό κέρδη.

Warriors of the 128th Zakarpattia Separate Mountain Assault Brigade are defending the Stepnohirsk area in the Zaporizhzhia region. Today, I met with the defenders, spoke with them, and presented state awards. Thank you for protecting the state, our territorial integrity, and for… pic.twitter.com/cHHvr609zK — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 13, 2025

«Συζήτησα με τους στρατιωτικούς για τις απαραίτητες αποφάσεις προκειμένου να ενισχυθεί η άμυνα στον τομέα της Ορίχιβ», επεσήμανε ο Ζελένσκι στο Telegram, ο οποίος ανήρτησε βίντεο που τον δείχνει να συνομιλεί με στρατιώτες.

Today, President Zelensky paid a visit to the Zaporizhzhia front, the command post of the 65th Mechanized Brigade, currently defending the Orikhiv axis as part of the 17th Corps. Thanking the troops and having presented awards, he discussed battlefield conditions, Russian losses,… pic.twitter.com/Zc1VXMDHfd — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) November 13, 2025

Η περιοχή αυτή ήταν ένα από τα σημεία από τα οποία ξεκίνησε η ουκρανική αντεπίθεση το 2023, η οποία δεν απέφερε καρπούς.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο ουκρανικός στρατός είχε επισημάνει ότι η κατάσταση στο μέτωπο της Ζαπορίζια επιδεινώνεται, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν.