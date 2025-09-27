Χωρίς να ρίξει ούτε μια σφαίρα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατάφερε να φέρει την εισβολή στην Ουκρανία στις ζωές εκατομμυρίων Ευρωπαίων, με τον «υβριδικό πόλεμό» του που έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση στη Γηραιά Ήπειρο και εμπεριέχει σοβαρούς κινδύνους.

Όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το CNN, παρά τα γεγονότα - όπως η παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου, οι επιθέσεις με drones στην Πολωνία και οι κυβερνοεπιθέσεις σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια - οι Δανοί αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη αποδώσει ευθύνες.

Η Δανία παραμένει ωστόσο ενεργός υποστηρικτής της Ουκρανίας, παρέχοντας F16, βοηθώντας στην κατασκευή drones και ενισχύοντας τις αμυντικές υποδομές της. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Βρετανία και η Πολωνία, όπου οι αρχές έχουν συλλάβει άτομα για εμπρησμούς και επιθέσεις υπό ρωσική χορηγία.

Οι υβριδικές επιθέσεις αυξάνουν το κόστος της ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία, εντείνοντας την πίεση στους αμυντικούς προϋπολογισμούς. Η αντιμετώπιση φθηνών αλλά πολλαπλών drones απαιτεί ακριβές λύσεις, όπως η χρήση F-35, κάτι που δεν είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα.

Παρά τα βραχυπρόθεσμα κέρδη, η Μόσχα αντιμετωπίζει κινδύνους: υπερβολικές επιθέσεις μπορεί να σκοτώσουν πολίτες χωρών του ΝΑΤΟ, να προκληθεί υπερβολική αντίδραση των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ ή να καλυφθεί το οργανωμένο έγκλημα.

Οι υβριδικές επιθέσεις δημιουργούν αισθητή πίεση στους Ευρωπαίους πολίτες μέσω καθυστερήσεων στα αεροδρόμια, αύξησης τιμών και κυβερνοεπιθέσεων, αναδεικνύοντας τη νέα πραγματικότητα ενός πολέμου που επηρεάζει την καθημερινή ζωή χωρίς να απαιτεί άμεση στρατιωτική εμπλοκή.

Στο τέταρτο έτος ενός πολέμου υπαρξιακής σημασίας, αυτή η βραχυπρόθεσμη απόσπαση προσοχής αποτελεί μια στρατηγική νίκη για τον Πούτιν, σημειώνει το CNN.

Politico - Δανή πρωθυπουργός: Στην Ευρώπη έχει ξεκινήσει ένας υβριδικός πόλεμος

Την ίδια ώρα, η Δανή πρωθυπουργός, Μέτε Φρεντέρικσεν προειδοποίησε την Πέμπτη ότι έχει ξεκινήσει ένας «υβριδικός πόλεμος» στην Ευρώπη, μετά το κύμα drones που προκάλεσε το κλείσιμο του δανικού εναέριου χώρου αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με το Politico, οι δανικές αρχές έκλεισαν προσωρινά δύο μεγάλα αεροδρόμια το βράδυ της Τετάρτης, μετά την εμφάνιση drones στον ουρανό - γεγονός που η Κοπεγχάγη χαρακτήρισε ως «υβριδική επίθεση» από έναν «επαγγελματία δρώντα», ενώ και άλλα αεροδρόμια στη χώρα ανέφεραν παρόμοια περιστατικά.

Τα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Όσλο είχαν επίσης κλείσει τη Δευτέρα λόγω εισβολών drones, προκαλώντας ακυρώσεις πτήσεων και ταλαιπωρώντας χιλιάδες επιβάτες.

Οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου δείχνουν ότι «βρισκόμαστε στην αρχή ενός υβριδικού πολέμου κατά της Ευρώπης», είπε η Φρεντέρικσεν σε διάγγελμά της προς το έθνος που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Πιστεύω ότι θα δούμε περισσότερα... Βλέπουμε το μοτίβο, και δεν είναι καλό», πρόσθεσε.

Η Φρεντέρικσεν δήλωσε ότι οι δανικές αρχές δεν έχουν ακόμη ταυτοποιήσει «ποιος βρίσκεται πίσω από τις υβριδικές επιθέσεις εναντίον των αεροδρομίων μας και άλλων κρίσιμων υποδομών», αλλά υπαινίχθηκε ότι υπεύθυνο είναι το Κρεμλίνο.

«Μπορούμε τουλάχιστον να πούμε ότι υπάρχει κυρίως μία χώρα που αποτελεί απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης - και αυτή είναι η Ρωσία», είπε.

Η Ευρώπη έχει αναστατωθεί από μια σειρά παραβιάσεων του εναέριου χώρου που περιλαμβάνουν ρωσικά μαχητικά και drones τις τελευταίες εβδομάδες.

Η Μόσχα έχει αρνηθεί την ευθύνη για την παραβίαση στην Εσθονία και δήλωσε ότι το περιστατικό στην Πολωνία — όπου σμήνος από drones πέρασε στον πολωνικό εναέριο χώρο — ήταν ατύχημα.

Λίγες ώρες μετά το διάγγελμα της Φρεντέρικσεν, το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ, στα βόρεια της χώρας, έκλεισε προσωρινά για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ λόγω ύποπτης εισβολής drone.

Η Φρεντέρικσεν δήλωσε ότι δεν μπορεί να υποσχεθεί πως «κανένα drone δεν θα περάσει τα σύνορα», αλλά πρόσθεσε ότι η Κοπεγχάγη «ανέβασε το επίπεδο συναγερμού» και ενισχύει την άμυνά της κατά των drones.