Η Λετονία καλεί το ΝΑΤΟ να ενισχύσει την αεράμυνα των Βαλτικών χωρών μετά τις ρωσικές παραβιάσεις

Ο πρόεδρος της Λετονίας, Έντγκαρς Ρίνκεβιτς, κάλεσε το Σάββατο το ΝΑΤΟ να αυξήσει την προστασία των Βαλτικών χωρών, με αφορμή τις ρωσικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Συμμαχίας.

Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν δηλώσει ότι η Ρωσία έχει επανειλημμένα παραβιάσει τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ, περιλαμβανομένων των Βαλτικών κρατών και της Πολωνίας, όπου νωρίτερα αυτόν τον μήνα περίπου 20 ρωσικά drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο, προκαλώντας την απογείωση μαχητικών του ΝΑΤΟ, που κατέρριψαν ορισμένα από αυτά.

«Η Ρωσία συνεχίζει ένα μοτίβο προκλήσεων, πιο πρόσφατα με απερίσκεπτες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας και της Εσθονίας», δήλωσε ο Ρίνκεβιτς σε συνεδρίαση της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, που πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα της Λετονίας, Ρίγα.

«Η μετατροπή της αποστολής αστυνόμευσης του εναέριου χώρου της Βαλτικής σε αποστολή αεράμυνας, με αντίστοιχους κανόνες εμπλοκής, πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα», τόνισε.

Η υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας, Ντοβίλε Σακαλιένε, είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στον μήνα ότι το Βίλνιους έχει ετοιμάσει έγγραφο θέσης για αλλαγή της αποστολής ώστε να περιλαμβάνει επιπλέον δυνατότητες, «όπως συστήματα αεράμυνας εδάφους, αισθητήρες και ανιχνευτές».

Η Ρωσία έχει αμφισβητήσει ότι ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας και υποστήριξε ότι τα drones της δεν είχαν στόχο να πλήξουν σημεία στην Πολωνία.

Μετά το περιστατικό πάνω από την Πολωνία, το ΝΑΤΟ ξεκίνησε την επιχείρηση με την ονομασία Eastern Sentry για να ενισχύσει την άμυνα σε ολόκληρη την ανατολική του πτέρυγα. Ωστόσο, αξιωματούχοι από τις Βαλτικές χώρες δηλώνουν ότι χρειάζονται ακόμη μεγαλύτερη προστασία.

Μόλις πριν από μία εβδομάδα, η Εσθονία δήλωσε ότι τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της για 12 λεπτά, προτού αναχαιτιστούν και συνοδευτούν εκτός του χώρου από μαχητικά του ΝΑΤΟ.