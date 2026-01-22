Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έστειλε μήνυμα προς τον Ρώσο ομόλογο του, Βλαντίμιρ Πούτιν για το ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να λήξει, μετά από τις «καλές» συνομιλίες που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Νταβός την Πέμπτη.

Μετά από μια συνάντηση με τον Ουκρανό ηγέτη που διήρκεσε περίπου μία ώρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχαν μια «καλή» συζήτηση, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο της συνομιλίας. Την Τετάρτη, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι η συμφωνία ήταν «αρκετά κοντά».

«Νομίζω ότι η συνάντηση με τον πρόεδρο Ζελένσκι ήταν καλή. Είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ θα κατευθύνονταν προς τη Μόσχα για συνομιλίες την Πέμπτη. Όταν ρωτήθηκε ποιο ήταν το μήνυμά του προς τον Πούτιν, ο Τραμπ απάντησε: «Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει».

Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι θα ταξίδευε στο Νταβός μόνο αν μπορούσε να υπογράψει συμφωνίες με τον Τραμπ σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας των ΗΠΑ και τη χρηματοδότηση της μεταπολεμικής ανασυγκρότησης της Ουκρανίας, αλλά μετά τη συνάντηση δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι είχε επιτευχθεί κάποια σημαντική πρόοδος.

Οι δύο ηγέτες έχουν συναντηθεί περίπου έξι φορές από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο πέρυσι και ανέτρεψε την πολιτική των ΗΠΑ για την Ουκρανία, υιοθετώντας τη διπλωματία με τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι, που αντιμετωπίζει ενεργειακή κρίση στη χώρα του λόγω των ρωσικών αεροπορικών επιδρομών που έχουν αφήσει τμήματα της πρωτεύουσας και άλλες περιοχές χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση, επρόκειτο να εκφωνήσει ομιλία μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του.

«Αν και οι δύο πλευρές θέλουν να λύσουν αυτό το ζήτημα, θα το λύσουμε», δήλωσε ο Αμερικανός απεσταλμένος για την Ουκρανία Στιβ Γουίτκοφ στο ακροατήριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ την Πέμπτη το πρωί. «Νομίζω ότι έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο».

Ο Γούιτκοφ, αφού είχε συνομιλίες με Ουκρανούς αξιωματούχος στο Νταβός, θα συναντήθει την Πέμπτη στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, μαζί με τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Μετά από αυτές τις συζητήσεις, οι διαπραγματευτές θα κατευθυνθούν απευθείας στο Αμπού Ντάμπι, δήλωσε ο Γουίτκοφ την Πέμπτη.

Η Ρωσία έχει δείξει ψυχρότητα απέναντι στην ειρηνευτική πρωτοβουλία των ΗΠΑ, απαιτώντας από το Κίεβο να παραχωρήσει μέρος της ανατολικής περιοχής του Ντονέτσκ, την οποία η Μόσχα δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει παρά την επίμονη προσπάθειά της στο πεδίο της μάχης.



Ο Πούτιν δήλωσε αργά την Τετάρτη ότι θα συζητήσουν μια συμφωνία για την Ουκρανία και τη δυνατότητα χρήσης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την ανοικοδόμηση των εδαφών που κατέχει η Μόσχα, καθώς και την πρόταση του Τραμπ για τη σύσταση ενός Συμβουλίου Ειρήνης, με αποστολή την προώθηση της ειρήνης σε όλο τον κόσμο.

Οι επικριτές της πρότασης έχουν δηλώσει ότι θα ανταγωνιστεί ή θα υπονομεύσει τα Ηνωμένα Έθνη.