Η Γερμανία απελαύνει Ρώσο διπλωμάτη λόγω κατηγοριών για κατασκοπεία

Η Γερμανία απελαύνει ένα μέλος της ρωσικής διπλωματικής υπηρεσίας επειδή το άτομο αυτό εμπλέκεται σε κατασκοπεία, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ.

Όπως πρόσθεσε, το Βερολίνο κάλεσε επίσης τον Ρώσο πρέσβη για να τον ενημερώσει για την απέλαση.

«Η γερμανική κυβέρνηση δεν ανέχεται την κατασκοπεία στη Γερμανία – ειδικά υπό το πρόσχημα του διπλωματικού καθεστώτος», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X.

Η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.