Times of Israel

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο μια αντιπροσωπεία σχεδόν όλων των ομήρων που απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα, για την οποία είχε μεσολαβήσει ο ίδιος τον προηγούμενο μήνα.

«Δεν είστε πια όμηροι… σήμερα είστε ήρωες», είπε ο Τραμπ στους πρώην ομήρους και τις οικογένειές τους, σε ένα σύντομο απόσπασμα των προετοιμασμένων δηλώσεών του που κινηματογραφήθηκε και δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο.

Όπως αναφέρουν οι Τimes of Israel, ισραηλινή αντιπροσωπεία αποτελούνταν από 26 πρώην ομήρους, ανάμεσά τους 17 από τους 20 ζωντανούς απαχθέντες που απελευθερώθηκαν στη συμφωνία που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο.

Μεταξύ αυτών ήταν και ο Ματάν Άνγκρεστ, τον οποίο ο Τραμπ ξεχώρισε για να επαινέσει.

«Εξαιτίας της υπηρεσίας του στις IDF, ο Ματάν υπέστη σκληρούς ξυλοδαρμούς, φτάνοντας κάποιες φορές μέχρι και να χάσει τις αισθήσεις του. Μόνος και υπό ειδική φρούρηση, πέρασε την κόλαση», είπε ο Τραμπ σε ένα ακόμη σύντομο βίντεο που δημοσίευσε το Forum Οικογενειών Ομήρων.

«Ο Ματάν δεν λύγισε ποτέ και σήμερα αποτελεί ζωντανή απόδειξη της αντοχής, της καρδιάς και της πίστης του εβραϊκού λαού. Σου λέω, είσαι μεγάλη έμπνευση για όλους», πρόσθεσε.

Απευθυνόμενος προς όλους τους ομήρους, ο Τραμπ είπε: «Είναι τιμή μου να σας γνωρίσω όλους. Κάποιους από εσάς σας γνωρίζω ήδη. Γνωρίζω πολύ καλά κάποιους από τους προηγούμενους ομήρους που έχουμε απελευθερώσει. Σας αγαπάμε όλους και η χώρα μας σας αγαπά όλους… είστε εκπληκτικοί άνθρωποι».

Ο Τραμπ χάρισε επίσης σε κάθε μέλος της αντιπροσωπείας ένα ειδικό προεδρικό μετάλλιο/αναμνηστικό νόμισμα.

Αρκετοί από τους πρώην ομήρους προσέφεραν δώρα στον Αμερικανό πρόεδρο ως ένδειξη ευγνωμοσύνης.

Σε συνεντεύξεις πριν από την επίσκεψη στον Λευκό Οίκο, οι πρώην όμηροι είχαν δηλώσει ότι σχεδίαζαν να εκμεταλλευθούν την ευκαιρία για να ευχαριστήσουν τον Τραμπ για την απελευθέρωσή τους, αλλά και να τον παροτρύνουν να συνεχίσει να πιέζει τη Χαμάς για την επιστροφή των τριών σορών των νεκρών ομήρων που παραμένουν στη Γάζα.

Η δεξίωση της Πέμπτης ήταν η τρίτη φορά φέτος που ο Τραμπ φιλοξενεί στον Λευκό Οίκο αντιπροσωπείες ομήρων των οποίων την απελευθέρωση είχε συμβάλει να εξασφαλίσει σε δύο ξεχωριστές συμφωνίες, η πρώτη εκ των οποίων είχε επιτευχθεί τον Ιανουάριο, όταν ήταν ακόμη εκλεγμένος πρόεδρος.