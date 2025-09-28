Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε ότι θα παραστεί στη συγκέντρωση των κορυφαίων στρατηγών της χώρας στο Κουάντικο της Βιρτζίνια, που είχε διατάξει την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Η εμφάνιση του Τραμπ όχι μόνο επισκιάζει τα σχέδια του Χέγκσεθ, αλλά προσθέτει και νέες ανησυχίες για την ασφάλεια σε αυτή τη μαζική και σχεδόν πρωτοφανή στρατιωτική εκδήλωση, αναφέρει η Washington Post.

Υπενθυμίζεται ότι, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ διέταξε εκατοντάδες στρατηγούς και ναυάρχους των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων να συγκεντρωθούν εσπευσμένα σε βάση του Σώματος Πεζοναυτών στη Βιρτζίνια την επόμενη εβδομάδα, και χωρίς να δοθεί επίσημη αιτιολογία.

Η εντολή αυτή έχει προκαλέσει σύγχυση και ανησυχία, μετά τις αλλεπάλληλες απομακρύνσεις ανώτερων αξιωματούχων από την κυβέρνηση Τραμπ φέτος.

Η εξαιρετικά ασυνήθιστη εντολή εστάλη σε σχεδόν όλους τους ανώτατους διοικητές παγκοσμίως, σύμφωνα με περισσότερους από 12 γνώστες του θέματος.

Σημειώνεται πως η διαταγή εκδόθηκε στις αρχές της εβδομάδας, εν μέσω απειλής κυβερνητικού λουκέτου, και λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση σχεδίου της ομάδας Χέγκσεθ στο Πεντάγωνο για ευρεία αναδιάρθρωση των ανώτερων στρατιωτικών διοικήσεων.

Σε σχετική ανακοίνωση την Πέμπτη, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, επιβεβαίωσε ότι ο Χέγκσεθ «θα απευθυνθεί εντολή στους ανώτερους στρατιωτικούς του ηγέτες στις αρχές της επόμενης εβδομάδας», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Περίπου 800 στρατηγοί και ναύαρχοι υπηρετούν στις ΗΠΑ και εκτός χώρας. Η εντολή, όπως είπαν οι ίδιες πηγές, αφορά όλους τους αξιωματικούς με βαθμό ταξίαρχου και άνω ή τον αντίστοιχο του Ναυτικού, μαζί με τους ανώτερους υπαξιωματικούς τους. Συνήθως, οι αξιωματικοί αυτοί έχουν υπό τις εντολές τους εκατοντάδες ή και χιλιάδες στρατιώτες.

Ανώτατοι διοικητές από εμπόλεμες ζώνες, καθώς και στρατιωτικοί σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ασία-Ειρηνικό αναμένεται να παραστούν, ανέφεραν οι πηγές, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η εντολή δεν ισχύει για ανώτατους αξιωματικούς σε επιτελικές θέσεις.