Το Κίεβο δέχθηκε σφοδρό βομβαρδισμό με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους νωρίς σήμερα, με ανεξάρτητους παρατηρητές να κάνουν λόγο για μια από τις μεγαλύτερες ρωσικές επιθέσεις στην ουκρανική πρωτεύουσα και τη γύρω περιοχή από την έναρξη του πολέμου.

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα 12χρονο κορίτσι, σκοτώθηκαν και περίπου 10 τραυματίστηκαν στην πόλη, όπως δήλωσε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, μέσω της εφαρμογής Telegram.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε 15 σημεία σε πέντε συνοικίες του Κιέβου, με πολυκατοικίες να πλήττονται από drones.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών δήλωσαν ότι το 12χρονο κορίτσι εντοπίστηκε νεκρό στα ερείπια πενταώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Σολιμιάνσκι ενώ δύο ακόμα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε καρδιολογικό ινστιτούτο στην ίδια περιοχή.

Σε ανάρτηση στο Χ, ο Σιμπίχα δήλωσε ότι η επίθεση τονίζει την ανάγκη για περισσότερες τιμωρητικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας προκειμένου να αναγκασθεί να σταματήσει την επιθετικότητα της. «Ο Πούτιν πρέπει να νιώσει τον κίνδυνο της συνέχισης αυτού του πολέμου –προσωπικά για τον ίδιο, τις τσέπες των φίλων του, την οικονομία και το καθεστώς του», δήλωσε, αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. «Αυτό είναι που μπορεί να τον κάνει να σταματήσει αυτό τον παράλογο πόλεμο».

Αρκετές άλλες περιοχές χτυπήθηκαν στην επίθεση, με τουλάχιστον 16 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, να τραυματίζονται στην πόλη Ζαπορίζια, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Κάτοικοι κατέφυγαν σε υπόγειους σταθμούς του μετρό για ασφάλεια, ενώ πολλές περιοχές σε όλη τη χώρα τέθηκαν σε συναγερμό αεροπορικής επιδρομής.

Ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι πέντε νοσηλεύονται, ύστερα από «μαζική» επίθεση. Η Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά) χτυπήθηκε «τουλάχιστον τέσσερις φορές» σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Ιβάν Φεντόροφ, που έκανε λόγο για τέσσερις τραυματίες.

Ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, Αντρίι Γέρμακ, έκανε λόγο για συνδυασμένες επιθέσεις με drones και πυραύλους, υπογραμμίζοντας την κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας.

Στα δυτικά της Ουκρανίας, η Πολωνία ανακοίνωσε ότι κινητοποίησε την αεροπορία της «προληπτικά», ύστερα από την είσοδο στον εναέριο χώρο της περίπου 20 ρωσικών drones καθώς και τριών μαχητικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Εσθονίας μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες. Τα μέτρα αυτά έχουν στόχο την προστασία του πληθυσμού, κυρίως στις περιοχές που βρίσκονται στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με τις αρχές.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε σήμερα ότι 41 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας.

Ζελένσκι: «Η Μόσχα θέλει να συνεχίζει να πολεμά και να σκοτώνει»

Η Ρωσία εκτόξευσε περίπου 500 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και πάνω από 40 πυραύλους σε νυχτερινή επίθεση στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 4 άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η Μόσχα θέλει να συνεχίζει να πολεμά και να σκοτώνει και της αξίζει μόνο η πιο σκληρή πίεση από τον κόσμο», δήλωσε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα Χ

Η ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου

«Μια μαζική ρωσική επίθεση στην Ουκρανία διήρκεσε περισσότερο από 12 ώρες. Άγρια χτυπήματα, μια σκόπιμη, στοχευμένη τρομοκρατία εναντίον απλών πόλεων - σχεδόν 500 επιθετικά drones και πάνω από 40 πύραυλοι, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων Kinzhal. Σήμερα το πρωί, ρωσο-ιρανικοί «shaheds» βρίσκονται και πάλι στους ουρανούς μας.

Οι κύριοι στόχοι των εχθρικών επιθέσεων ήταν το Κίεβο και η γύρω περιοχή, οι περιοχές Ζαπορίζια, Χμελνίτσκι, Σούμι, Νικολάιφ, Τσερνίχοφ και Οδησσός. Στην πρωτεύουσα, το κτίριο του Καρδιολογικού Ινστιτούτου υπέστη ζημιές. Μέχρι στιγμής, έχουν αναφερθεί τέσσερις νεκροί στο Κίεβο, συμπεριλαμβανομένου ενός 12χρονου κοριτσιού. Τα συλλυπητήριά μου σε όλες τις οικογένειες και τους αγαπημένους τους. Σε όλη την Ουκρανία, τουλάχιστον 40 άνθρωποι είναι γνωστό ότι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων παιδιών.

Ένας φούρνος, ένα εργοστάσιο κατασκευής ελαστικών, ιδιωτικές κατοικίες και πολυκατοικίες, καθώς και άλλες πολιτικές υποδομές υπέστησαν ζημιές από τις επιδρομές. Όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες έχουν αναπτυχθεί επί τόπου.

Αυτή η ειδεχθής επίθεση σημειώθηκε σχεδόν στο τέλος της εβδομάδας της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, και αυτός ακριβώς είναι ο τρόπος, με τον οποίο η Ρωσία δηλώνει την πραγματική της θέση. Η Μόσχα θέλει να συνεχίσει να πολεμά και να σκοτώνει, και της αξίζει η πιο σκληρή πίεση από τον κόσμο.

Το Κρεμλίνο επωφελείται από τη συνέχιση αυτού του πολέμου και της τρομοκρατίας, εφόσον κερδίζει έσοδα από την ενέργεια και λειτουργεί έναν σκιώδη στόλο. Θα συνεχίσουμε να αντεπιτιθέμεθα για να στερήσουμε από τη Ρωσία αυτές τις ροές εσόδων και να την αναγκάσουμε να στραφεί στη διπλωματία.

Όλοι όσοι θέλουν ειρήνη πρέπει να υποστηρίξουν τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ και να σταματήσουν τυχόν ρωσικές εισαγωγές. Η ώρα για αποφασιστική δράση έχει καθυστερήσει πολύ και βασιζόμαστε σε μια ισχυρή αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, την G7 και την G20».