Η Ρωσία εξαπέλυσε μία από τις σφοδρότερες αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του Κιέβου από την έναρξη του πολέμου (vid)

Η Ρωσία εξαπέλυσε «μαζική» επίθεση στην Ουκρανία τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, σύμφωνα με το Κίεβο, το οποίο έκανε λόγο για εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους, που προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον 10 ανθρώπων στην πρωτεύουσα και στην πόλη Ζαπορίζια, όπως μεταδίδουν τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Η Ρωσία εξαπέλυσε νέα μαζική αεροπορική επίθεση σε ουκρανικές πόλεις ενώ ο κόσμος κοιμόταν. Για ακόμα μια φορά, εκατοντάδες drones και πυραύλους, καταστρέφοντας κτίρια κατοικιών και προκαλώντας θύματα μεταξύ των αμάχων», δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτηση στο Χ.

Κάτοικοι κατέφυγαν σε υπόγειους σταθμούς του μετρό για ασφάλεια, ενώ πολλές περιοχές σε όλη τη χώρα τέθηκαν σε συναγερμό αεροπορικής επιδρομής.

Ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι πέντε νοσηλεύονται, ύστερα από «μαζική» επίθεση.

Η Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά) χτυπήθηκε «τουλάχιστον τέσσερις φορές» σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Ιβάν Φεντόροφ, που έκανε λόγο για τέσσερις τραυματίες.

Ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, Αντρίι Γέρμακ, έκανε λόγο για συνδυασμένες επιθέσεις με drones και πυραύλους, υπογραμμίζοντας την κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε σήμερα ότι 41 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας.