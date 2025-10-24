Ο Τραμπ τερματίζει όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Καναδά - Η αναφορά στον Ρήγκαν που προκάλεξε την οργή του

Την άμεση αναστολή των εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Καναδά ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κατά της Οτάβα.

Η οργή του Τραμπ προκλήθηκε από διαφημιστικό σποτ. Ο ίδιος υποστήριξε πως το εν λόγω κλιπ έδειχνε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ρόναλντ Ρήγκαν, να μιλά αρνητικά για την πολιτική των δασμών.

Σε ανάρτηση του στο Truth Social, ο Τραμπ τόνισε πως «ο Καναδάς προσπαθεί να επηρεάσει το Ανώτατο Δικαστήριο» των ΗΠΑ για τους δασμούς και πρόσθεσε πως ο Καναδάς «δεν μπορεί εκμεταλλεύεται τις ΗΠΑ».

Υπενθυμίζεται πως το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ όρισε την ημερομηνία της 5ης Νοεμβρίου για την εκδίκαση της υπόθεσης σχετικά με τη νομιμότητα των εκτεταμένων παγκόσμιων δασμών του Τραμπ.

Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε επιπλέον πως «λόγω της εξοργιστικής συμπεριφοράς» του Καναδά, «όλες οι εμπορικές διαπραγματεύσεις μαζί τους από εδώ και πέρα τερματίζονται».