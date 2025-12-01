Επί ξυρού ακμής η κόντρα ΗΠΑ - Βενεζουέλας: Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά

Κλιμακώνεται η ένταση στην Καραϊβική, με το Καράκας να κατηγορεί την Ουάσινγκτον ότι επιδιώκει σύγκρουση για να «αρπάξει» τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.

Σημειώνεται ότι, η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως, υπολογισμένα σε περίπου 300 δισ. βαρέλια – δηλαδή το 18,17% των παγκόσμιων αποθεμάτων.

Παρά τον ενεργειακό της πλούτο, όμως, η παραγωγή παραμένει χαμηλή λόγω οικονομικών δυσκολιών και πολιτικών παραγόντων, με κυριότερο τις αμερικανικές κυρώσεις. Σήμερα, η ημερήσια παραγωγή της Βενεζουέλας ανέρχεται σε περίπου 2,35 εκατ. βαρέλια (12η παγκοσμίως), με ετήσιες εξαγωγές της τάξης των 4,05 δισ. δολαρίων.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, για σύγκριση, η Σαουδική Αραβία – με μικρότερα αποθέματα – καταγράφει ετήσιες εξαγωγές που φτάνουν τα 181 δισ. δολάρια.

Στο μεταξύ, στην Καραϊβική θάλασσα καταγράφεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων των τελευταίων δεκαετιών. Τα διεθνή μέσα κάνουν λόγο για 15.000 στρατιώτες και πεζοναύτες στις αεροπορικές βάσεις του Πουέρτο Ρίκο και στα 11 περίπου πολεμικά σκάφη που βρίσκονται στην περιοχή.

Η ναυαρχίδα όλων - στα 500 χιλιόμετρα βόρεια του Καράκας - είναι το Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο αεροπλανοφόρο, ενώ πολύ σημαντική κρίνεται και η παρουσία αποβατικού αμφίβιων επιχειρήσεων Iwo Jamia. Όλα αυτά στο μεταξύ συνοδεύονται από αντιτορπιλικά - καταδρομικά σκάφη, καθώς και βομβαρδιστικά / καταδιωκτικά αεροσκάφη.

CNN: Έκτακτη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για τη Βενεζουέλα

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εντείνουν την πίεση προς τη Βενεζουέλα, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για τον καθορισμό των επόμενων κινήσεων, την ώρα που η νομιμότητα των πρόσφατων αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Καραϊβική δέχεται ολοένα και περισσότερα πυρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, ο Τραμπ θα συγκεντρώσει το βράδυ της Δευτέρας τους κορυφαίους υπουργούς και συμβούλους εθνικής ασφάλειας στο Οβάλ Γραφείο, σε μια συνεδρίαση που θεωρείται κρίσιμη για την επόμενη φάση της αμερικανικής στρατηγικής στη Βενεζουέλα.

Μεταξύ των συμμετεχόντων αναμένονται ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου στρατηγός Νταν Κέιν, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς και ανώτερα στελέχη του Λευκού Οίκου, όπως η προσωπάρχης Σούζι Γουάιλς και ο αναπληρωτής προσωπάρχης Στίβεν Μίλερ.

Η σύσκεψη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει θεαματικά τη στρατιωτική τους δραστηριότητα στην Καραϊβική, πραγματοποιώντας πλήγματα σε σκάφη που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά και αναπτύσσοντας ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή. Πάνω από δώδεκα πολεμικά πλοία και περίπου 15.000 στρατιώτες έχουν ενταχθεί στην «Επιχείρηση Southern Spear», την οποία το Πεντάγωνο παρουσιάζει ως κεντρικό άξονα της αντιναρκωτικής εκστρατείας.

Παράλληλα, εντείνεται η κριτική από νομοθέτες, Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς, για τα αμερικανικά πλήγματα σε φερόμενα ως σκάφη διακίνησης ναρκωτικών. Πάνω από 80 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις αρχές Σεπτεμβρίου, με μέλη του Κογκρέσου να αμφισβητούν πλέον ανοιχτά τη νομική βάση των επιχειρήσεων, καθώς οι ΗΠΑ δεν βρίσκονται επισήμως σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα.

Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί ασκούν πιέσεις - Ρωτούν για το «δεύτερο πλήγμα»

Την ίδια ώρα, Αμερικανοί νομοθέτες πιέζουν την κυβέρνηση Τραμπ για απαντήσεις σχετικά με τα στρατιωτικά πλήγματα εναντίον ύποπτων βενεζουελάνικων σκαφών που μετέφεραν ναρκωτικά, μετά από δημοσίευμα που κατήγγειλε ότι δόθηκε εντολή για δεύτερη επίθεση με στόχο τη δολοφονία των επιζώντων της αρχικής.

Οι Ρεπουμπλικάνοι που ηγούνται των επιτροπών εποπτείας του Πενταγώνου δεσμεύτηκαν ότι θα διεξαγάγουν «αυστηρή εποπτεία» στα αμερικανικά πλήγματα στην Καραϊβική, μετά το εν λόγω δημοσίευμα.

Την Παρασκευή, η Washington Post ανέφερε ότι πλήγμα των ΗΠΑ σε σκάφος στις 2 Σεπτεμβρίου άφησε δύο επιζώντες, αλλά ότι πραγματοποιήθηκε δεύτερη επίθεση κατόπιν εντολής του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να «σκοτώσουν όλους» όσοι βρίσκονταν στο σκάφος — προκαλώντας νέα ερωτήματα νομιμότητας.

Ο Χέγκσεθ απέρριψε το δημοσίευμα ως «fake news».

Την Κυριακή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει τον υπουργό Άμυνάς του «100%».

Reporter: Can you talk a little bit about the strikes and controversy around Hegseth—



Trump: I don’t know anything about it. He said he did not say that.



Reporter: You don’t know if there was a second strike to kill the two men



Trump: He said he didn’t do it



Reporter: Would… pic.twitter.com/JvxUvnaeQJ — Acyn (@Acyn) November 30, 2025

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική τους παρουσία στην Καραϊβική και έχουν πραγματοποιήσει σειρά θανατηφόρων πληγμάτων σε ύποπτα σκάφη διακίνησης ναρκωτικών σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Βενεζουέλας και της Κολομβίας, στο πλαίσιο αυτού που χαρακτηρίζουν ως επιχείρηση κατά των ναρκωτικών.

Περισσότεροι από 80 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι ενεργεί σε αυτοάμυνα, καταστρέφοντας σκάφη που μεταφέρουν παράνομα ναρκωτικά προς τις ΗΠΑ και έχει προσπαθήσει να δικαιολογήσει τις επιχειρήσεις της στην Καραϊβική λέγοντας ότι βρίσκεται σε μη διεθνή ένοπλη σύγκρουση με τους φερόμενους διακινητές.

Οι κανόνες εμπλοκής σε τέτοιες συγκρούσεις — όπως ορίζονται από τις Συμβάσεις της Γενεύης— απαγορεύουν τη στοχοποίηση τραυματισμένων μαχητών, οι οποίοι θα πρέπει να συλλαμβάνονται και να λαμβάνουν περίθαλψη.

Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί νομοθέτες που εμφανίστηκαν την Κυριακή σε αμερικανικά πολιτικά talk shows δήλωσαν ότι στηρίζουν κοινοβουλευτικό έλεγχο των ναυτικών πληγμάτων.

Οι ηγέτες είπαν ότι δεν γνωρίζουν αν το δημοσίευμα της Post είναι αληθές, αλλά ότι επίθεση σε επιζώντες ενός πρώτου πυραυλικού πλήγματος εγείρει μείζονα νομικά ζητήματα.

«Αν αληθεύει, αυτό συνιστά έγκλημα πολέμου», δήλωσε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τιμ Κέιν στο CBS Face the Nation.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Τέρνερ αναγνώρισε ότι το Κογκρέσο δεν διαθέτει πληροφορίες ότι συνέβη το δεύτερο πλήγμα.

«Προφανώς, αν αυτό συνέβη, θα ήταν κάτι πολύ σοβαρό και συμφωνώ ότι θα αποτελούσε παράνομη πράξη», δήλωσε στο CBS ο Τέρνερ, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών.