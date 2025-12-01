CNN, Reuters

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνουν την πίεση προς τη Βενεζουέλα, με τον πρόεδρο Τραμπ να συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για τον καθορισμό των επόμενων βημάτων, την ώρα που η νομιμότητα των πρόσφατων αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Καραϊβική δέχεται ολοένα και πιο έντονη κριτική.

Συγκριμένα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στον Λευκό Οίκο το βράδυ της Δευτέρας σχετικά με τα επόμενα βήματα για τη Βενεζουέλα, δήλωσαν στο CNN πηγές με γνώση του θέματος, καθώς η κυβέρνηση εντείνει την εκστρατεία πίεσης προς τη χώρα.

Σύμφωνα με το CNN, κορυφαία μέλη του υπουργικού συμβουλίου και της ομάδας εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, του προέδρου του Γενικού Επιτελείου Στρατηγού, Νταν Κέιν και του υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να παραστούν, όπως και η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς και ο αναπληρωτής προσωπάρχης, Στίβεν Μίλερ.

Η σύσκεψη, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 5 μ.μ. το απόγευμα (μεσάνυχτα Ελλάδας) στο Οβάλ Γραφείο, έρχεται καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξήσει την πίεση στη Βενεζουέλα με πλήγματα σε σκάφη ναρκωτικών και με συγκέντρωση στρατιωτικών μέσων στην Καραϊβική.

Ο αμερικανικός στρατός έχει αναπτύξει στην περιοχή περισσότερα από δώδεκα πολεμικά πλοία και 15.000 στρατιώτες, στο πλαίσιο αυτού που το Πεντάγωνο έχει χαρακτηρίσει ως «Επιχείρηση Southern Spear».

Ο πρόεδρος δήλωσε επίσης την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ θα σταματήσουν τη διακίνηση ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα και διά ξηράς, πέραν της θαλάσσης, «πολύ σύντομα».

Το Σαββατοκύριακο, ο πρόεδρος εξέδωσε ευρεία οδηγία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προειδοποιώντας αεροπορικές εταιρείες, πιλότους και εγκληματικά δίκτυα να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας.

Υπενθυμίζεται ότι, την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση χαρακτήρισε επίσημα τον Μαδούρο και συμμάχους της κυβέρνησής του ως μέλη ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης, μια κίνηση που, σύμφωνα με αξιωματούχους, θα δώσει στις ΗΠΑ διευρυμένες στρατιωτικές επιλογές για επιθέσεις εντός Βενεζουέλας.

Η σύσκεψη στο Οβάλ Γραφείο πραγματοποιείται καθώς νομοθέτες εξακολουθούν να θέτουν ερωτήματα για τη νομιμότητα των αμερικανικών επιθέσεων σε φερόμενα ως σκάφη διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή, επιθέσεις που έχουν σκοτώσει περισσότερα από 80 άτομα. Η νομιμότητα των πληγμάτων αμφισβητείται, καθώς οι ΗΠΑ δεν βρίσκονται επίσημα σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα.

Reuters - Βενεζουέλα: Ειδική επιτροπή για τις θανατηφόρες επιθέσεις των ΗΠΑ σε «ναρκόπλοια»

Η Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας θα σχηματίσει ειδική επιτροπή για να διερευνήσει τις θανατηφόρες επιθέσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ύποπτα πλοία διακίνησης ναρκωτικών έξω από τις ακτές της Βενεζουέλας και στον Ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, δήλωσε την Κυριακή ο πρόεδρος του κοινοβουλίου.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο Χόρχε Ροντρίγκες είπε ότι η έρευνα θα εξετάσει ένα ρεπορτάζ της Washington Post την Παρασκευή, σύμφωνα με το οποίο ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, διέταξε τη θανάτωση όλων των ανθρώπων που βρίσκονταν σε ένα από τα πλοία κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πραγματοποιήθηκε και δεύτερη επίθεση για να σκοτωθούν δύο επιζώντες.

«Θα διεξάγουμε μια αυστηρή και βαθιά έρευνα», δήλωσε ο Ροντρίγκες σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι θα εμπλακεί και η εισαγγελία της χώρας.